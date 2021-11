Un remaniement du travail révélé alors que David Lammy et Yvette Cooper décrochent les meilleurs rôles

Yvette Cooper est la nouvelle ministre de l’Intérieur fantôme et David Lammy est maintenant ministre fantôme des Affaires étrangères (Photo : Rex/.)

Le remaniement surprise du leader travailliste Sir Keir Starmer de sa meilleure équipe a été dévoilé.

Yvette Cooper a fait un retour sur le devant de la scène travailliste en tant que nouvelle ministre de l’Intérieur fantôme. Elle a occupé pour la dernière fois un poste de cabinet fantôme en 2015.

Un autre rôle clé est allé à David Lammy, qui a été promu ministre fantôme des Affaires étrangères.

M. Lammy a déclaré ce soir qu’il « avait hâte de présenter la vision des travaillistes pour une politique étrangère fondée sur des valeurs et basée sur la coopération et l’internationalisme ».

Il remplace Lisa Nandy, qui quittera son poste de ministre des Affaires étrangères fantôme pour devenir secrétaire d’État fantôme pour la montée en puissance.

M. Starmer a déclaré dans un communiqué qu’il était « particulièrement ravi » que Nandy assumerait « le rôle vital de suivre Michael Gove ».

Il y a de grandes promotions pour deux des étoiles montantes du Labour, Bridget Phillipson et Wes Streeting, qui assument les rôles de secrétaire fantôme à l’éducation et de secrétaire fantôme à la santé.

Jonathan Ashworth, qui a affronté Matt Hancock et Sajid Javid tout au long de la pandémie de Covid, est devenu secrétaire au travail parallèle et aux retraites.

Il a déclaré que c’était un « privilège » d’occuper le poste de secrétaire à la santé fantôme le plus ancien du Labour, mais a ajouté qu’il était « ravi » d’assumer son nouveau rôle.

M. Streeting, qui a été traité pour un cancer cette année, a félicité le NHS pour lui avoir « sauvé la vie » et s’est engagé à « le préparer pour l’avenir ».

L’ancien leader Ed Miliband est devenu le secrétaire fantôme au changement climatique tandis que Jonathan Reynolds reprend son ancien portefeuille de stratégie commerciale, énergétique et industrielle.

Remaniement du travail dans son intégralité

Nouveaux rendez-vous –

David Lammy, secrétaire fantôme aux Affaires étrangères Yvette Cooper, ministre fantôme de l’Intérieur Jonathan Reynolds, secrétaire fantôme aux affaires Ed Miliband, secrétaire fantôme au climat Lisa Nandy, secrétaire fantôme au nivellement par le haut Lucy Powell, secrétaire fantôme à la culture Bridget Phillipson, secrétaire fantôme à l’éducation Jim McMahon, secrétaire fantôme à l’environnement Wes Streeting, secrétaire fantôme à la santé Jonathan Ashworth, secrétaire fantôme au travail et aux retraites Nick Thomas-Symonds, secrétaire fantôme au commerce international Steve Reed, secrétaire fantôme à la justice Emily Thornberry, procureur général fantôme Pat McFadden, secrétaire en chef fantôme au Trésor Jo Stevens, secrétaire d’État fantôme pour le pays de Galles Peter Kyle, secrétaire d’État fictif pour l’Irlande du Nord

Dehors –

Cat Smith, poste de gauche en tant que ministre fantôme des jeunes et de la démocratie Lord Falconer, poste de gauche en tant que procureur général fantôme Kate Green, poste de gauche de secrétaire à l’éducation Nia Griffith, poste de gauche en tant que secrétaire d’État fantôme pour le Pays de Galles Luke Pollard, poste de gauche en tant qu’ombre secrétaire à l’environnement

David Lammy a été démis de son poste de secrétaire à la justice fantôme pour remplacer Lisa Nandy (Photo: . via .)



Mme Cooper quittera son poste de présidente du comité restreint des affaires intérieures pour affronter le ministre de l’Intérieur Priti Patel (Photo : Tayfun Salci/ZUMA Wire/REX/Shutterstock)

Il y avait des rumeurs selon lesquelles la secrétaire fantôme au Commerce international, Emily Thornberry, pourrait être transférée au poste de ministre fantôme de l’Intérieur lors du deuxième remaniement de M. Starmer cette année – mais elle remplacera Lord Falconer en tant que procureur général fantôme.

Pendant ce temps, la ministre fantôme du Logement, Lucy Powell, a été promue secrétaire d’État fantôme à la Culture.

Elle prend le poste de Jo Stevens qui a annoncé plus tôt qu’elle deviendrait secrétaire d’État fictive pour le Pays de Galles.

La nouvelle survient après que M. Starmer a aveuglé la chef adjointe Angela Rayner avec le rejig.

Plus : Parti travailliste



Rayner – qui ne peut pas être démis de ses fonctions car elle a été élue par les membres – a déclaré qu’elle « ne connaissait pas » les détails lorsqu’elle a été interrogée à la suite d’un discours sur la conduite des ministres. Elle a ajouté: « Je me suis concentrée sur le travail que je fais. »

M. Starmer a déclaré aujourd’hui: « Le parti travailliste que je dirige se concentre sur les priorités du pays.

«Avec ce remaniement, nous sommes un cabinet fantôme plus petit et plus ciblé qui reflète la forme du gouvernement que nous suivons.

Keir Starmer a déclaré que le remaniement avait produit « un cabinet fantôme plus petit et plus ciblé qui reflète la forme du gouvernement que nous suivons » (Photo: .)

« Nous devons demander des comptes au gouvernement conservateur au nom du public et démontrer que nous sommes le bon choix pour former le prochain gouvernement. »

Le chef de l’opposition a remercié « tous ceux qui ont quitté le cabinet fantôme aujourd’hui pour leur grand service envers moi et notre parti ».

Il a ajouté: » J’ai hâte de travailler avec la nouvelle équipe pour montrer que nous sommes à nouveau un parti sérieux du gouvernement, prêt à réparer le gâchis dans lequel les conservateurs ont mis le pays et à inspirer les électeurs à croire que les meilleurs jours de la Grande-Bretagne sont en avance sur nous.’

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();