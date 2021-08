un remplacement autocratique de la démocratie ⋆ .

Diffusé depuis la Hongrie, Tucker Carlson a symbolisé le poison du racisme anti-immigré eurocentrique en vantant un pays qui a également des soins de santé universels et des lois strictes sur les armes à feu. C’est un trope autocratique dirigé par Seb Gorka et béni par Fox News de Murdoch. Mettre la crypte dans le cryptofascisme.

La note de bas de page historique de Steve Schmidt sera associée à Sarah Palin, mais la réalité du GOP de 2021 a été définie par la vengeance de la Russie pour avoir « perdu » la guerre froide, en insérant une grosse pilule empoisonnée orange dans l’exécutif américain. Trump n’est pas un Nixon corpulent autant qu’il est un attrapeur de lance dans un film de Reagan.

X

Je voulais écrire quelques dernières réflexions avant de sortir de la grille. Les perspectives autour des événements sont façonnées par de nombreux facteurs. Le temps est puissant. Parfois, sa marche en avant crée avant et après des moments de clarté choquante et électrisante – Steve Schmidt (@SteveSchmidtSES) 6 août 2021

autour des intentions et des croyances. Des actions, qui quelques instants auparavant, étaient restées cachées dans un brouillard de dissimulation intentionnelle sont révélées. @TuckerCarlson en Hongrie, calomnier le caractère du peuple américain avec un rejet pas si subtil de la démocratie américaine est un tel moment. Cela semble tellement évident maintenant, l’inévitabilité de l’adoption ouverte d’une théorie de remplacement pour le système de gouvernement américain.

Une grande et brillante floraison de fascisme, déshabillé, nu et à l’air libre s’est épanouie à travers l’Amérique et l’Europe cette semaine. @TuckerCarlson a résolu un dilemme très difficile pour la cause nationaliste américaine, Trump son chef et des millions de ses fidèles en clarifiant ce en quoi ils croient cette semaine.

@TuckerCarlson a compris qu’ils se tenaient sur un terrain indéfendable et devaient se déplacer vers un nouveau terrain. Il savait qu’ils pouvaient être défaits par une grande contradiction. Comment pourraient-ils continuer à embrasser la démocratie et le pluralisme tout en les subvertissant avec des mensonges empoisonnés ? C’est tellement évident avec le recul.

Ils ont laissé tomber la démocratie de l’équation et ont déclaré qu’il y avait un remplacement, un meilleur système, une meilleure façon. Il embrassera la liberté et la défense de la civilisation comme sa cause. Au nom de la liberté, il établira un cadre intellectuel pour justifier la domination de la minorité et la répartition du pouvoir entre quelques-uns sur une majorité inférieure.

Le pouvoir de l’État est suprême sur l’individu dans ce système de remplacement. Ce n’est que dans une démocratie que l’individu est plus puissant que l’État. @newtgingrich a pleinement adopté la théorie du remplacement de la suprématie blanche sur @FoxNews et il n’est pas seul. Des dizaines d’écrivains conservateurs rédigent des manifestes pour la Nouvelle Droite.

Je crois que @TuckerCarlson signifie chaque mot. Il a les compétences et la plate-forme pour répandre ce poison dans toutes les crevasses du pays. Cela doit être confronté. À présent. Immédiatement. Il doit être combattu par tous et par tous moyens pacifiques. Il y a plus de gens en Amérique qui croient en la démocratie qu’au fascisme, mais là n’est pas la question. La question est de savoir quel côté a le plus de gens qui se soucient suffisamment de se présenter et de voter. Je m’inquiète de la réponse.

• • •

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.