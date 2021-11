Un rendement 100X… pour une classe d’actifs entière

Démystifier la proposition de valeur blockchain/altcoin… un changement de paradigme pour les grandes technologies… la plus grande opportunité de création de richesse que la plupart d’entre nous verront jamais

Ce matin, nous avons appris que l’inflation « transitoire » (roulement des yeux) en octobre avait atteint des niveaux jamais vus depuis 1990.

L’indice des prix à la consommation a bondi de 6,2 % d’une année à l’autre, faisant exploser le chiffre de 5,4 % du mois précédent.

Fait intéressant, l’annonce a été faite à 8 h 30 HE. Et devinez ce qui est arrivé au prix du bitcoin vers 8h31 HE ?

Source : StockCharts.com

Oui, les investisseurs affluent vers le bitcoin comme couverture contre l’inflation. Mais la proposition de valeur ici est infiniment plus grande que le simple « bitcoin en tant que conservateur de richesse ».

La plupart des investisseurs ne comprennent pas parfaitement à quel point le monde de la crypto/NFT/blockchain/Metaverse va être grand – ni pourquoi. C’est pour une bonne raison. Il est difficile d’imaginer quelque chose qui n’existe pas encore.

Des films comme Ready Player One nous ont fourni une vision large de ce que sera le métaverse, mais il est difficile d’imaginer l’impact des crypto-monnaies, ou des contrats intelligents blockchain, ou d’une fonctionnalité NFT robuste (oui, un NFT ne sera pas simplement une pièce statique de « l’art numérique »).

Veuillez prendre cela à cœur…

***Même si vous ne l’imaginez pas, c’est le moment d’agir car tout cet écosystème va tout changer

Pourquoi pensez-vous que Facebook fait pivoter l’ensemble de son entreprise vers le métaverse ?

Ce n’est pas seulement parce qu’il voit des signes de dollar. Il est terrifié par la façon dont une blockchain décentralisée pourrait bouleverser l’ensemble de son modèle commercial.

Vous voyez, en ce moment, Facebook fonctionne comme un tyran. Votre profil existe sur son réseau, selon ses règles. Si vous publiez quelque chose qu’il n’aime pas, votre profil peut être fermé.

Et dites que vous voulez changer la fonctionnalité. Dommage. Vous êtes limité à ce que Facebook permet.

Si vous êtes un annonceur, vous êtes soumis aux règles et tarifs publicitaires de Facebook. Vous respectez, ou bien.

Bien sûr, toutes les règles et fonctionnalités de Facebook sont créées à huis clos. Vous n’avez pas votre mot à dire.

C’est la centralisation classique du pouvoir.

Mais les jours de ce modèle économique dominant sont comptés.

***Nous entrons dans un monde de décentralisation, et ça va tout transformer

Grâce à la blockchain, plutôt que des décisions pour un réseau social qui se déroulent, disons, dans la salle du conseil d’administration de Facebook, ces décisions auront lieu dans un réseau plus large « hôtel de ville ».

Si quelqu’un dans le réseau a une bonne idée, peu importe qui il est, cette idée peut être adoptée par l’ensemble de la mairie et mise en œuvre dans le réseau social en tant que fonctionnalité.

C’est peut-être moins (ou pas) de publicités qui nous sont enfoncées dans la gorge. Ou plus de données personnelles vendues à des tiers. Quoi qu’il en soit, les masses sur le réseau déterminent la direction du réseau, pas une poignée d’individus d’élite au sommet.

L’une des principales différences est que tout le monde sur ce réseau est désormais uni par le jeton natif du réseau social (pensez « ETH » comme le jeton natif sur la blockchain d’Ethereum). Essentiellement, cela crée un alignement de direction. Ainsi, plus de conflit entre, disons, les utilisateurs qui souhaitent une expérience privée avec leurs données, et une salle de réunion à but lucratif qui souhaite vendre ces données.

Vous pensez peut-être « mais comment la plate-forme resterait-elle en activité sans argent pour la financer à partir de publicités ou de ventes de données tierces ? »

C’est le point – il n’y a aucune autorité centrale qui fait ces dollars. Il s’agit d’une plate-forme décentralisée et gratuite sans PDG, sans salle de réunion, sans « besoins de croissance du résultat net » agissant comme un tyran.

Au lieu de cela, vous – oui, vous lisez spécifiquement ceci – avez la possibilité de participer à cette construction et de faire entendre votre voix.

J’espère que vous commencez à voir à quel point c’est transformateur.

*** Un exemple concret du portefeuille Ultimate Crypto de Luke Lango

Luke est l’un de nos spécialistes de la cryptographie et l’éditeur de Crypto ultime.

L’un de ses altcoins recommandés est Audio (AUDIO). En août, il a recommandé à ses abonnés de vendre un tiers d’Audius pour des bénéfices de 146%.

Audius est un excellent exemple de décentralisation, et pourquoi c’est si puissant.

De Luc :

Audius est une application de streaming musical décentralisée construite sur Ethereum, dans le but de perturber l’industrie du streaming musical en panne et de permettre aux artistes de gagner de leur travail et aux fans de gagner de leur soutien… La plateforme de streaming musical Audius est opérationnelle. Vous pouvez y accéder via le bureau sur Audius.co, ou vous pouvez télécharger l’application dans l’App Store… On a vraiment l’impression d’utiliser une application professionnelle comme Spotify ou SoundCloud… Du point de vue du consommateur, l’application fonctionne comme n’importe quelle autre application de streaming musical. Vous créez un compte. Vous choisissez vos artistes ou genres de musique préférés. Vous obtenez un flux de musique à écouter, et vous pouvez rechercher des artistes ou des chansons et écouter ce contenu à la demande. La grande différence entre Spotify et Audius du point de vue du consommateur est que Spotify vous offre toutes ces fonctionnalités pour un frais, tandis qu’Audius vous le donne pour libre – en effet, Audius en fait paie certains consommateurs pour la fourniture de services à valeur ajoutée. Pendant ce temps, du point de vue des artistes, Spotify offre aux artistes une réduction des abonnements et des ventes publicitaires, tandis qu’Audius permet aux artistes de gagner directement à partir de leur contenu sans qu’aucun intermédiaire ne prenne leur part. Comment Audius fait-il cela ? Grâce à la blockchain ! Audius a créé un jeton sur lequel toute la plate-forme est construite. Les artistes gagnent des jetons en ayant une chanson tendance ou une liste de lecture populaire à la fin d’une semaine. Les fans gagnent des jetons en créant des listes de lecture que les autres consommateurs de la plate-forme écoutent. D’autres parties prenantes, comme les développeurs et les opérateurs de nœuds, gagnent des jetons en sécurisant le réseau. En bref, Audius a créé un écosystème de streaming musical décentralisé dans lequel chaque participant de cet écosystème est directement récompensé pour avoir ajouté de la valeur à l’écosystème – sans qu’un arbitre central dirige l’émission ou prenne une coupe.

Pas étonnant que les principales plateformes technologiques aient peur.

(Pour en savoir plus de Luke dans Crypto ultime, Cliquez ici.)

***La génération de richesse stupéfiante qui est possible

Ci-dessous, le point de vue de Raoul Pal. C’est un ancien gestionnaire de fonds spéculatifs et le fondateur du magasin d’investissement respecté Real Vision. Il est également à la pointe du secteur crypto/espace numérique.

De Pal :

Dans toute l’histoire de l’humanité, nous n’avons jamais eu l’occasion qu’une classe d’actifs entière, pas une action, pas un seul jeton, une classe d’actifs entière augmente de 100 fois en valeur, probablement d’ici la fin de cette décennie. C’est, je pense, la plus grande distribution de richesse et la distribution de richesse la plus rapide de toute l’histoire enregistrée. Parce que contrairement à la plupart des autres distributions de richesse, des choses comme les chemins de fer, les téléphones, même les ordinateurs et même Internet, elles reviennent à des entreprises géantes. Cela revient aux jetons auxquels tout le monde peut participer.

Essayons maintenant de clarifier un problème sur lequel vous pourriez vous heurter…

Comment ces jetons vont-ils créer toute cette richesse ? Plus précisément, s’ils sont décentralisés, il n’y a pas d’autorité générant des revenus et des bénéfices d’utilisation. Alors, d’où viennent les richesses ?

*** La « loi » derrière le pouvoir explosif de génération de richesse des jetons cryptographiques

Les lecteurs réguliers de Digest reconnaissent le nom de notre PDG, Brian Hunt. En plus de diriger InvestorPlace, Brian est un investisseur, un commerçant et un enseignant très prospère.

Nous présentons souvent des essais sur la création de richesses qu’il a écrits ici dans le Digest (vous pouvez accéder à une bibliothèque entière d’entre eux dans notre centre de formation InvestorPlace).

Dans l’un des récents essais de Brian, il a expliqué un concept qui est au cœur de la source de valeur des jetons de crypto-monnaie – la loi de Metcalfe.

De Brian :

La loi de Metcalfe est un concept popularisé par Robert Metcalfe, l’un des pionniers d’internet et co-fondateur de 3Com… La loi de Metcalfe explique la puissance massive de l’effet de réseau. L’effet de réseau se produit lorsque chaque nouvel utilisateur d’un service, d’une communication ou d’un réseau de médias sociaux augmente la valeur du réseau de manière exponentielle. La loi de Metcalfe stipule que la valeur d’un réseau (comme Facebook ou Uber) est proportionnelle au carré du nombre d’utilisateurs du réseau. Les utilisateurs dans ce cas peuvent signifier les membres des réseaux sociaux, les conducteurs d’un réseau de covoiturage, les vendeurs sur eBay ou les vendeurs Amazon. Par exemple, si un réseau compte 50 utilisateurs, la valeur de ce réseau est de 2 500 (50 x 50 = 2 500). Ajoutez 50 % d’utilisateurs supplémentaires pour porter le nombre d’utilisateurs à 75 et la valeur du réseau passe à 5 625 (75 x 75 = 5 625). C’est une augmentation de 125 p.

Ainsi, « utiliser » devient incroyablement important pour « évaluer ».

Maintenant, rendons cela encore plus granulaire.

À l’heure actuelle, le jeton natif d’Ethereum, ETH, explose en valeur. Une partie de la raison est que les développeurs aiment la plate-forme d’Ethereum (comme les créateurs d’Audius, qui ont choisi de s’appuyer sur Ethereum). Il permet toutes sortes de fonctionnalités intéressantes et robustes qui prennent en charge ce que ces développeurs visionnaires veulent créer.

Mais pour s’appuyer sur Ethereum, les développeurs doivent opérer avec ETH.

Et si vous, en tant que consommateur, souhaitez utiliser une plate-forme sympa créée sur le réseau Ethereum, vous devrez y accéder via ETH.

C’est l’offre/demande de base qu’à mesure que de plus en plus de personnes achètent de l’ETH pour profiter (et construire) des technologies créées sur son réseau, le prix de l’ETH augmentera… et augmentera d’une manière qui complète la loi de Metcalfe.

Vous et moi – par pure chance – avons le privilège extraordinaire d’être ici aujourd’hui au début de cet océan croissant d’adoption et de création de richesse.

Dans dix ans, notre monde et nos modèles commerciaux seront complètement différents – tout cela à cause de la blockchain/cryptos/Metaverse/NFT et ainsi de suite. À mesure que notre population plus large utilise ces incroyables plates-formes décentralisées, la demande accrue de jetons respectifs gonflera leur valeur.

Pouvez-vous voir comment même une petite somme d’argent investie dans le bon altcoin aujourd’hui pourrait créer une richesse extraordinaire après 10 ans d’adoption mondiale en boule de neige ?

Comme Pal l’a écrit ci-dessus, c’est une classe d’actifs qui – dans son ensemble – pourrait augmenter de 100 fois en valeur.

Personne n’a de boule de cristal, mais cela a tout l’étoffe d’une de ces opportunités d’investissement dans lesquelles, si vous n’agissez pas, vous allez regarder en arrière dans une décennie et secouer la tête.

Cela se passe sous nos yeux. Ne le ratons pas.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg