Un rendez-vous audacieux : quand John Abraham parlait ouvertement des camps de Bollywood, des lobbies et des insécurités des co-acteurs !

Le « népotisme » dans l’industrie cinématographique hindi est quelque chose qui a été reconnu par beaucoup ces dernières années. Des acteurs en difficulté qui ne viennent pas d’un milieu filmique comme Tapasee Pannu et Siddhanth Chaturvedi, entre autres, ont souligné à quel point ils ont perdu des rôles et à quel point ils ont dû lutter par rapport à leurs pairs issus de familles floues. Le public les a maintes fois félicités pour avoir parlé de la pratique déloyale existante à Bollywood. Cependant, la discussion sur le « népotisme » n’a pas toujours été aussi ouverte et la liste des acteurs qui en ont parlé il y a des années est très courte. L’un des acteurs qui a gagné le respect et l’admiration pour avoir parlé des camps de Bollywood n’était autre que John Abraham !

L’acteur de Bollywood John Abraham a toujours été populaire auprès des jeunes. Le mérite peut être attribué à son look fumant, à sa collection de vélos sophistiqués et bien sûr à sa liste de films à succès comme « Jism », « Dhoom », « Madras Cafe » et « Parmanu : L’histoire de Pokhran » entre autres. Mais il y a quelque chose que les jeunes d’aujourd’hui ne savent peut-être pas. Dans l’une de ses premières interviews avec Simi Garewal dans son émission populaire « Rendez-vous avec Simi Garewal », John a ouvertement parlé des pressions familiales et de la façon dont les gens continuaient à demander les mêmes rôles qu’on lui proposait. « Je viens de commencer à en apprendre davantage sur les lobbies et les camps lorsque d’autres personnes ont demandé le même rôle que celui qui m’avait été proposé. Il y a eu des pressions familiales, des pressions des pairs, des pressions paternelles et des pressions maternelles. Mais je me sens très complimenté que quelqu’un veuille jouer un rôle que je joue », avait déclaré John dans l’émission.

C’était probablement à l’époque où John commençait à ressentir une concurrence intense à Bollywood, vers l’année 2004, lorsque son film « Dhoom » était sorti. Bien que John ait recueilli de nombreux compliments de la part du public et des critiques de cinéma pour ses talents d’acteur sans effort dans le film, il a également avoué dans l’émission de Garewal qu’il avait toujours essayé de faire attention en raison de l’absence de « soutien » dans l’industrie. Lorsqu’on lui a demandé à quel point c’était difficile pour lui de résister à tous les problèmes auxquels il a dû faire face dans son voyage à Bollywood, l’acteur a répondu: « Eh bien, jusqu’à présent, j’ai essayé d’être très prudent car je n’ai aucun soutien. Si je tombe, il n’y a personne pour vraiment me tenir la main. Donc, je dois me lever moi-même et je m’en rends compte. Et je pense que je fais du bon travail et que je m’accroche. Je pense que je me suis créé une niche. On m’a dit que si tout le monde est dal et chawal, je suis caviar. Je me sentais wow mais j’ai réalisé que cela signifiait que vous n’allez pas avoir autant de rôles que les autres.

John a également expliqué à quel point il est facile ou difficile de se lier d’amitié avec des co-acteurs. «Je pense que c’est très facile et que vous pouvez avoir de très bons amis si vous êtes en sécurité, mais la plupart d’entre eux ne le sont pas. C’est un problème, avait dit John. Il est sûr de dire qu’une déclaration comme celle-ci était assez audacieuse et avait définitivement pris le public par surprise. Commentant davantage l’insécurité de ses co-acteurs, John a avoué : « Ce qu’ils ne comprennent pas, c’est que je le vois. Je vois l’insécurité très facilement et je la sais quand je la vois. Et je me sens impuissant et je veux juste tendre la main et leur dire : écoutez, ne vous inquiétez pas pour moi. Je fais juste mon travail. Vous faites le vôtre. Pourquoi avoir peur quand John est ici.

