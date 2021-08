Un rendez-vous avec le destin ? Tenir les promesses faites à la nation en 1947 nécessitera une réforme de la politique de subventions alimentaires

Mais de nombreux gauchistes ont contesté le seuil de pauvreté, puis le comité C Rangarajan a estimé la pauvreté du HCR à 29,5% en 2011.

L’Inde célébrera bientôt son 75e jour de l’indépendance et lancera des célébrations d’un an. Mais, avant de le faire, il serait bon de réfléchir et de voir comment le « rendez-vous avec le destin » de l’Inde s’est déroulé au cours de toutes ces années. L’Inde indépendante a commencé son voyage avec de profondes blessures de partition, avec une population d’environ 340 millions d’habitants, dont plus de 70 % étaient extrêmement pauvres et seulement 12 % étaient alphabétisés. L’Inde était une mer de pauvreté et d’ignorance massives.

Winston Churchill avait prévenu : « Si l’indépendance est accordée à l’Inde, le pouvoir ira aux mains de coquins, de voyous, de flibustiers ; tous les chefs indiens seront de bas calibre et des hommes de paille. Ils auront des langues douces et des cœurs idiots. Ils se battront entre eux pour le pouvoir et l’Inde sera perdue dans des querelles politiques. Un jour viendrait où même l’air et l’eau seraient taxés en Inde ».

Mais Jawaharlal Nehru était optimiste et déclara à l’Assemblée constituante le 14 août 1947 : « Au coup de minuit, quand le monde dormira, l’Inde s’éveillera à la vie et à la liberté. Il arrive un moment, qui n’arrive que rarement dans l’histoire, où l’on passe de l’ancien au nouveau, où se termine une époque, et où l’âme d’une nation, longtemps étouffée, trouve à s’exprimer. Il est juste qu’en ce moment solennel, nous prenions le serment de nous vouer au service de l’Inde et de son peuple et toujours à la cause plus large de l’humanité… Le service de l’Inde signifie, le service des millions de personnes qui souffrent. Cela signifie la fin de la pauvreté, de l’ignorance, de la pauvreté, de la maladie et de l’inégalité des chances ».

C’est par rapport à ces situations difficiles et à ces promesses que nous devons évaluer la distance que nous avons parcourue. Selon le côté du prisme que l’on regarde, on peut trouver à la fois Churchill et Nehru à des degrés divers. Mais, ici, permettez-moi de me concentrer sur l’essentiel : la pauvreté, l’analphabétisme et la nourriture.

De plus de 70 % de pauvres en 1947, le taux de pauvreté par habitant (HCR) en Inde est tombé à 21,9 % en 2011, selon l’ancienne Commission de planification, sur la base du seuil de pauvreté de Tendulkar. La baisse du HCR au cours de 2004-11 a été presque trois fois plus rapide qu’entre 1993 et ​​2004, et beaucoup plus rapide que pendant l’ère socialiste de 1947-91.

Mais de nombreux gauchistes ont contesté le seuil de pauvreté, puis le comité C Rangarajan a estimé la pauvreté du HCR à 29,5% en 2011. Nous n’avons pas d’estimations officielles de la pauvreté après cela. Mais, la Banque mondiale a estimé que le HCR de l’Inde se situait entre 8,1% et 11,3% en 2017, selon la définition internationale du revenu par habitant de 1,9 $ par jour (au PPA 2011). Utilisant la même définition, World Poverty Clock estime la pauvreté de l’Inde à seulement 6% en 2021. On peut chipoter avec cette définition ainsi que des estimations, mais il n’en reste pas moins que la tendance de HCR a été à la baisse, qui s’est accélérée après 2004 lorsque la croissance du PIB a touché 8,4% par an pendant les sept premières années du gouvernement Manmohan Singh (2004-11).

L’Inde aurait-elle pu faire mieux ? Oui, à condition que l’Inde ait investi dans une éducation de meilleure qualité pour les masses, en particulier les filles. Alors que l’Inde possède d’excellents IIT, IIM et AIIMS, et que ses taux d’alphabétisation globaux sont passés de 12% en 1947 à environ 77% maintenant, avec le Kerala en tête et le Bihar en bas, la qualité de l’éducation des masses reste médiocre. Les études ASER de Pratham montrent clairement que les enfants, même en huitième année, ne sont pas pleinement qualifiés pour la cinquième ou la sixième. Sans éducation de qualité, leurs revenus restent faibles et ils restent coincés dans le piège de la pauvreté. La pandémie a encore créé une fracture numérique entre les écoliers ruraux et urbains. Il y a donc beaucoup à faire sur ce front.

Qu’en est-il de la nourriture de base? La Révolution verte a aidé l’Inde à passer d’une situation de « livre à bouche » au milieu des années 1960 à devenir le plus grand exportateur de riz (17,7 MMT) au cours de l’exercice 21, représentant 38,5% du commerce mondial du riz. Mais cela a eu un coût énorme en termes d’épuisement des eaux souterraines. Les futures politiques doivent se concentrer sur une plus grande durabilité.

Mais si l’Inde a si bien réussi à réduire la pauvreté et à améliorer la disponibilité alimentaire, pourquoi doit-elle donner de la nourriture presque gratuite (riz et blé) à plus de 800 millions de personnes en vertu de la loi nationale sur la sécurité alimentaire ? Le système public indien de gestion des céréales (achat, stockage et distribution) est peut-être le plus grand programme alimentaire au monde. C’est aussi le système le plus cher, le plus inefficace et le plus corrompu, qui réclame des réformes. Au cours de l’exercice 21, les subventions alimentaires représentaient 31 % des recettes totales du gouvernement de l’Union. Au lieu de donner une éducation et une formation professionnelle pour apprendre aux gens à attraper du poisson, donner du poisson gratuit (riz et blé) chaque jour n’est certainement pas la bonne façon d’aller de l’avant.

Notre travail à l’ICRIER montre qu’une politique alimentaire rationnelle consistant à s’orienter progressivement vers des transferts en espèces aux bénéficiaires ciblés peut réduire la facture des subventions alimentaires de Rs 50 000 crore chaque année. Les réformes de la politique alimentaire doivent être accélérées si nous devons tenir les promesses que nous avons faites à notre peuple en 1947.

L’auteur est professeur de la chaire Infosys d’agriculture, Icrier

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.