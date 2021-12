Un renforcement des diagnostics

L’Inde doit créer une dynamique similaire à celle générée pour Covid-19, pour d’autres maladies



Par Kamini Walia

Historiquement, les diagnostics n’ont jamais reçu trop d’attention de la part des décideurs politiques et des administrateurs de la santé, c’est-à-dire avant la pandémie de Covid-19. Il aurait été impossible de gérer la pandémie sans un développement, une fabrication et une livraison élargis des diagnostics pertinents. La mauvaise accessibilité des diagnostics, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire, n’est pas un phénomène nouveau, mais peu de choses ont été faites au niveau mondial pour relever ce défi. L’absence de ceux-ci a été reconnue comme un défi majeur entravant l’expansion de la couverture sanitaire universelle, s’attaquant au défi de la résistance aux antimicrobiens et aux progrès généraux de la préparation à une pandémie. Le mois dernier, la Lancet Commission on Diagnostics a publié un rapport détaillé sur les problèmes des systèmes de diagnostic à travers le monde, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire, et sur ce qui devrait être fait aux niveaux national et international pour donner la priorité au diagnostic dans les soins de santé.

Le rapport met en évidence le diagnostic comme l’étape la plus importante de la cascade de soins, avec une mauvaise accessibilité résultant en 50 % des patients non traités pour six maladies traçantes, à savoir le diabète, l’hypertension, le VIH, l’hépatite, le paludisme et la tuberculose. Réduire l’écart diagnostique pour ces six affections réduirait le nombre annuel de décès prématurés dans les PRFI de 1,1 million et les pertes annuelles de DALY de 38,5 millions. L’effet absolu le plus important concernait l’hypertension, suivi du VIH et de la tuberculose, qui sont également des priorités sanitaires pour l’Inde.

D’après la disponibilité actuelle des diagnostics par niveau de santé, l’établissement, la géographie et le groupe socio-économique, selon le rapport, l’écart est le plus important au niveau des soins de santé primaires, dans lesquels seulement 19 % environ des populations à faible revenu et les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure ont accès aux tests de diagnostic les plus simples (autres que ceux pour le VIH et le paludisme). Même dans les hôpitaux, ce chiffre ne monte qu’à 60-70%. Les personnes pauvres, marginalisées, jeunes ou moins instruites ont le moins accès aux diagnostics. L’imagerie diagnostique est essentiellement absente en dehors des hôpitaux et concentrée en milieu urbain. Diverses enquêtes menées en Inde ont mis en évidence le problème du manque de tests pour le paludisme, le VIH, l’hépatite et d’autres diagnostics clés tels que les appareils de glucomètre et d’électrocardiogramme et les fournitures de test au point de service telles que les bandelettes d’estimation de la glycémie, les aiguilles et les bandelettes de protéines urinaires nécessaires pour la prise en charge des maladies non transmissibles dans les établissements de santé primaires.

Le manque de laboratoires de microbiologie en dehors du secteur des soins tertiaires a entraîné une utilisation syndromique des antimicrobiens, ajoutant ainsi du carburant au problème toujours croissant de la résistance aux antimicrobiens dans le pays. La non-disponibilité des tests de diagnostic à différents niveaux de soins de santé se traduit par un secteur privé florissant où certains acteurs proposent des tests coûteux et parfois non pertinents et de mauvaise qualité, de nombreux patients dépensant de leur poche pour faire effectuer un test de diagnostic. Sur l’ensemble des dépenses directes en soins de santé, les dépenses actuelles des patients indiens pour les diagnostics sont estimées à environ 10 %. Dans le cadre de son effort national en faveur de la santé pour tous, le gouvernement de l’Union, dans le cadre de la mission nationale de santé, a lancé l’initiative Free Drugs Service and Free Diagnostics Service visant à réduire les dépenses directes en diagnostics en fournissant des services de diagnostic gratuits et de haute qualité. services de diagnostic à tous les niveaux des soins de santé. L’initiative et les États réalisent des investissements annuels pour couvrir les coûts de réalisation des tests, de maintenance des équipements et des consommables. L’Inde a également créé un réseau national de 3 000 laboratoires, tant dans le secteur public que privé, pour les tests Covid-19. Ce succès doit maintenant se répercuter sur l’amélioration des diagnostics pour d’autres maladies également.

La Commission Lancet sur les diagnostics est le deuxième effort majeur visant à mettre l’accent sur le diagnostic après la publication de la liste des diagnostics essentiels de l’OMS en 2018, qui recommandait une liste de tests essentiels minimaux qui devraient être disponibles à tous les niveaux des soins de santé. L’Inde reste le premier pays, et en fait, le seul à ce jour, à publier une liste nationale des diagnostics essentiels (NEDL) en 2019. L’Inde a également pris une série de mesures comme l’introduction de la création d’un écosystème pour financer l’innovation dans le développement de nouveaux diagnostics. Pourtant, pour augmenter la disponibilité et l’accessibilité des diagnostics, ce qu’il faut, c’est une amélioration à plusieurs niveaux ; par exemple, avoir une infrastructure de soutien, des ressources humaines formées, la disponibilité de diagnostics de qualité et des chaînes d’approvisionnement qui fonctionnent bien, soutenues par des politiques pertinentes, des mécanismes de financement réglementaires et adéquats et un engagement soutenu. Accablé par l’ampleur du problème et l’investissement requis pour l’amélioration des systèmes de diagnostic, la gestion syndromique est considérée comme une alternative plus économique.

Consciente de l’énormité du défi et se rendant compte qu’il n’y a pas de moyen efficace unique (par exemple, la technologie) pour relever la multiplicité des défis en améliorant l’accès aux diagnostics, la Commission propose dix recommandations qui, si elles sont mises en œuvre, peuvent être transformatrices. En plus des initiatives en cours, la mise en œuvre des recommandations de la Lancet Diagnostics Commission améliorera la préparation de l’Inde à toute pandémie future et aidera à atteindre les objectifs de développement durable liés à la santé.

L’auteur est responsable du programme AMR, division de l’épidémiologie et des maladies transmissibles, Conseil indien de la recherche médicale

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.