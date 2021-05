Un républicain peut-il être président d’université? ⋆ 10z viral

Dans quelques écoles, c’est certainement possible. Hillsdale et Liberty. Aussi dans certains collèges moins connus, sans aucun doute. (Aucune intention légère, c’est probablement un insigne d’honneur ces jours-ci.) Et vraisemblablement dans une poignée de collèges et d’universités du Sud.

Mais, un républicain peut-il être président d’une grande université ou d’un système universitaire en dehors du Sud? L’expérience de Mark Kennedy à l’Université du Colorado suggère que ce n’est peut-être pas dans les cartes. Kennedy a servi plusieurs mandats en tant que membre du Congrès du Minnesota avant d’enseigner à George Washington U. puis de devenir président de l’Université du Dakota du Nord. De là, il est devenu président de l’Université du Colorado en 2019. Son embauche a été accueillie par des hurlements d’exécration de la part d’étudiants de gauche qui l’ont soumis à une étrange inquisition sur scène au début de son mandat. Ce mandat est maintenant terminé.

Je dois ajouter que Mark est un de mes amis. C’est un républicain modéré, politiquement, et une personne modérée à tous égards. Mais une vigilance insuffisante est un délit de licenciement dans les universités d’aujourd’hui. Le fédéraliste rapporte:

Le président de l’Université du Colorado, Mark Kennedy, a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il démissionnerait après deux brèves années de travail, culminant dans les turbulences des étudiants et des professeurs qui protestaient contre un président insuffisamment gauchiste à leurs goûts. “Le Conseil des régents et moi avons entamé des discussions sur une transition ordonnée de la présidence et de l’université dans un proche avenir”, a déclaré Kennedy dans un communiqué du 10 mai. «Le conseil d’administration a une nouvelle composition cette année, ce qui a conduit à des changements dans son orientation et sa philosophie.»

C’est une manière polie de dire que les démocrates ont maintenant pris la relève du Conseil des régents. Ils ne peuvent pas supporter un président d’université républicain.

L’automne dernier, les démocrates ont renversé le conseil d’administration de neuf membres gouvernant le système universitaire du Colorado, le mettant sous leur contrôle pour la première fois en 41 ans. Cela a mis Kennedy, un républicain dont le curriculum vitae comprenait trois mandats représentant le Minnesota à la Chambre des représentants avant trois ans en tant que président de l’Université du Dakota du Nord avant son mandat au Colorado, sur le billot sous le nouveau conseil.

Je suppose que les démocrates n’ont pas vraiment besoin d’une excuse pour se débarrasser d’un président d’université républicain, mais pour ce que cela vaut, les excuses ici étaient faibles:

Ce printemps, des étudiants et des professeurs de gauche à la recherche d’une opportunité d’attacher l’étiquette raciste à leur président d’université conservatrice ont trouvé leur remarque pour propulser l’expulsion. Peu importe que Kennedy, selon le vice-président des communications de l’école, Ken McConnellogue, ait embauché le premier directeur de la diversité du système universitaire et créé un fonds de 5 millions de dollars pour des initiatives soucieuses de la race. Parmi les initiatives figuraient un programme visant à offrir des cours dans l’État aux membres des tribus indigènes du Colorado. Kennedy a également «contribué 1 million de dollars dans ses propres fonds pour une bourse de l’école de médecine pour les étudiants des communautés sous-représentées», a déclaré McConnellogue à The Federalist.

Il a contribué son propre argent? Ce n’était probablement qu’une autre offense envers les libéraux, qui considèrent que c’est une vertu de voler votre argent plutôt que de donner le sien.

En mars, les professeurs d’université ont voté pour censurer Kennedy pour «son échec en matière de leadership en matière de diversité, d’équité et d’inclusion».

En d’autres termes, les gauchistes soupçonnaient que Mark n’était pas entièrement avec leur programme. Comme, étant sain d’esprit, je suis sûr qu’il ne l’était pas. Mais quand même: n’a-t-il pas eu à faire quelque chose pour justifier son licenciement? C’est le meilleur que les démocrates puissent proposer:

«Sur le campus est en déclin et en ligne se développe», a déclaré Kennedy en août. «Si nous ne nous connectons pas correctement… nous avons une traînée de larmes devant nous.»

Une traînée de larmes? OMG! Comment le président Kennedy osait-il rabaisser l’expérience des Cherokees, il y a 200 ans? Mark s’est excusé, mais le mal était fait.

Une petite leçon de cette histoire est le rappel que s’excuser n’aide jamais. Mais plus fondamentalement, cela soulève la question de savoir si dans la plupart des États, les républicains sont interdits, en pratique, de diriger des universités publiques. Et les collèges et universités privés sont encore pires. Je ne sais pas comment réagir sauf en coupant le financement des universités publiques, ce que plusieurs États tentent actuellement, et en cessant tous les dons d’anciens élèves aux écoles privées qui appliquent une orthodoxie de gauche – c’est-à-dire la grande majorité.