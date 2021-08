Un requin étourdit un facteur britannique au large des Cornouailles – PHOTOS | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Les images du 18 juillet montrent le moment à couper le souffle de M. Yelland face à face avec le requin bleu, qui peut atteindre 13 pieds, alors qu’il nageait droit vers lui.

Martin Yelland, 38 ans, a rencontré la bête juste au large des côtes de Penzance et a réussi à prendre plusieurs images de près et personnelles alors que le requin restait dans les eaux parmi les plongeurs pendant environ une heure.

Les photographies de M. Yelland se concentrent généralement sur la faune locale comme les martins-pêcheurs, les craves, les blaireaux, les renards et les cerfs, mais il a profité de l’occasion pour prendre des photos du prédateur de haute mer reconnaissable à son long museau en forme de cône.

M. Yelland, qui vit à St Erth, dans les Cornouailles, a qualifié ce moment de « vraiment mémorable ».

Il a déclaré: “J’étais inquiet la veille du snorkeling avec les requins, mais une fois que j’ai vu le requin, j’étais impatient de me mettre à l’eau car ils étaient si gracieux et curieux.”

Bien que les requins bleus se trouvent dans le monde entier, ils s’approchent rarement du rivage. Le requin bleu n’est pas un animal solitaire et forme des groupes en fonction de son sexe et de sa taille.

Ils sont également connus pour migrer sur des milliers de kilomètres pour se nourrir et pour s’accoupler.

Le requin a été effrayé par un groupe de 80 dauphins, mais M. Yelland n’a ressenti aucune peur autour d’eux.

Il a déclaré: “A aucun moment je n’ai eu peur, les requins étaient curieux mais en aucun cas agressifs.

“C’était un tel buzz, et voir le super groupe de dauphins était aussi insensé.”

Sur les plus de 400 espèces de requins trouvées dans le monde, au moins 21 se trouvent dans les eaux britanniques toute l’année.

Récemment, un requin a été aperçu à quelques mètres du rivage à Caister-on-Sea à Norfolk. Le requin a été repéré par Kerry Hester, 47 ans, qui est actuellement en vacances dans la région avec ses deux filles.

Également récemment, une plage du Dorset a été évacuée après la découverte d’une espèce inconnue de requin.

On a dit aux nageurs de sortir de l’eau et de retourner immédiatement sur la terre ferme avec des drapeaux rouges mis en place par les sauveteurs de la RNLI, indiquant un grave danger dans l’eau pour les nageurs.

La plage a complètement rouvert le même jour, après que les sauveteurs aient effectué des contrôles.

Plus de 40 espèces de requins occupent les eaux britanniques et malgré les observations, il n’y a eu aucune attaque de requins non provoquée enregistrée sur les humains, dans les eaux britanniques, depuis le début des enregistrements en 1847.