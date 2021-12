Un requin-marteau en chasse effraie un surfeur à proximité

Lundi, un surfeur de Porto Rico a été effrayé hors de l’eau par un grand requin que l’on pouvait voir se débattre juste à l’extérieur de l’alignement.

Jorge Benitez, qui a capturé les images d’accompagnement à un endroit appelé Middles, a déclaré à FTW Outdoors que le surfeur le plus proche du requin est Rolando Montes « et il a définitivement vu le requin et a ramé rapidement vers le rivage ».

Cependant, Montes n’était peut-être pas en danger.

Comme l’a souligné l’écrivain scientifique Sarah Keartes via Twitter, le requin poursuit une grande raie – « peut-être une raie aigle ? » – et ne montre aucun intérêt pour le surfeur.

« Seulement un appel proche si vous êtes le majestueux rabat », a écrit Keartes, se référant au libellé d’un tweet de CBS News montrant les images. « Pas de danger ici. »

Benitez a déclaré à FTW Outdoors qu’il avait repéré le rayon bondissant et avait commencé à le capturer en vidéo. Il ne savait pas à l’époque qu’un requin, peut-être un grand requin-marteau, poursuivait la raie.

Lorsque Montes atteignit la plage, Benitez lui demanda : « Pourquoi aviez-vous si peur d’une raie ? »

Benitez a déclaré qu’il n’avait pas vu le requin avant que lui et Montes n’aient examiné ses images. « C’était définitivement un gros problème », a déclaré Benitez.

–Image reproduite avec l’aimable autorisation de Jorge Benitez