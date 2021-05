Un réseau coopératif sauve les arbres

06/05/2021 à 19h00 CEST

Selon de nouvelles recherches menées par des scientifiques d’universités du Royaume-Uni, d’Allemagne, de France et du Mexique, les arbres peuvent travailler ensemble pour former des réseaux de partage de ressources, aidant le groupe à surmonter collectivement les défis environnementaux.

Les chercheurs ont découvert le processus en étudiant comment les mangroves forment des réseaux de greffes de racines dans une lagune côtière mexicaine pour partager les ressources. Ce sont des connexions physiques entre les racines de différents arbres, à travers lesquelles ils peuvent échanger des nutriments minéraux, du carbone et de l’eau.

Selon un communiqué de presse de l’Université de Glasgow, l’une des institutions académiques qui faisaient partie de cette étude internationale, différentes enquêtes antérieures ont été menées qui confirment comment les arbres avec moins d’accès à la lumière du soleil parviennent à survivre grâce aux ressources obtenues à partir d’autres spécimens, utiliser des greffes de racines comme moyen de communication.

Cependant, la plupart de ces études se limitent aux arbres voisins ou se situent dans des zones contiguës. Il existe peu d’informations sur la formation de réseaux extensifs de greffes de racines, car leur étude nécessite des travaux d’excavation et de cartographie environnementale qui coûtent beaucoup de temps et d’argent.

Mangroves coopératives

Mais la nouvelle recherche a surmonté cette limitation, en utilisant une technologie plus efficace, plus rapide et moins chère: ils ont utilisé un tronçon de tube en acier et un moniteur cardiaque Doppler pour cartographier les greffes de racines. Les travaux ont été réalisés dans les mangroves de la lagune de La Mancha, au Mexique.

L’espèce qui domine cet endroit est la mangrove noire, une variété côtière soutenue par des racines peu profondes. La région est idéale pour étudier ce processus d’échange, en tenant compte de la faible disponibilité des ressources pour la vie végétale.

Les mangroves sont situées dans des zones tropicales ou subtropicales, constituées d’arbres ayant une forte tolérance à la salinité. Ces biomes sont généralement situés à proximité des cours d’eau, présentant des caractéristiques d’une grande importance pour la biodiversité et l’équilibre environnemental.

La nouvelle étude a pu vérifier que les mangroves produisent des réseaux d’échange étendus, motivés par le stress généré par les changements brusques des cycles de salinité.

Par exemple, ils ont constaté que plus de 75 pour cent des arbres les plus hauts avaient des greffes de racines «connectées» au réseau de mangroves. De plus, ils ont vérifié que dans la plupart des cas, les arbres greffés étaient plus hauts que ceux non dotés de greffons.

La méthode ingénieuse qui a permis aux scientifiques de cartographier la vaste zone comprenait un morceau de tuyau métallique pour couper à travers les sédiments et accéder aux racines. De plus, avec un moniteur à ultrasons Doppler intégré dans les tiges des arbres, ils ont pu amplifier les signaux, en déterminant les racines qui correspondaient à chaque arbre.

Coopération et concurrence

Ces réseaux d’échange de ressources montrent que les systèmes coopératifs présents dans la nature permettent aux différentes espèces de surmonter ensemble les problèmes que les changements environnementaux et l’action humaine leur posent.

Plus de 200 variétés végétales ont développé la même capacité de mise en réseau, ce qui serait une grande contribution à la résilience des forêts face aux problèmes environnementaux et à l’exploitation forestière non durable.

Cependant, la concurrence fait également partie du jeu: d’autres études ont montré que dans certains contextes, les arbres se disputent les ressources. Il est clair qu’il n’y a pas de familles parfaites, même parmi les arbres.

