Un réseau criminel qui a introduit des migrants du Pakistan entassés dans des camions en Espagne tombe

04/11/21 à 13:10 CET

.

La Police nationale a démantelé un réseau qui a introduit dans le UE, principalement en Espagne et en Allemagne, immigrés du Pakistan entassés dans des camions dans une opération qui a été réglée avec 15 détenus, dont 12 à Jaén, Saragosse, Huesca, Lleida et Tarragone, et les autres en Slovénie, Croatie et Roumanie, où le meneur a été arrêté.

L’intervention de la police a permis d’intercepter en un point proche de la frontière entre la Croatie et la Bosnie un camion dans lequel circulaient 77 personnes surpeuplées, dont quatre mineurs, dans des conditions mettant leur vie en danger, puisqu’elles se trouvaient dans un cabine de seulement huit mètres carrés et a dû faire des trous dans le plafond pour respirer.

Sur les douze détenus en Espagne, cinq ont été arrêtés à Saragosse, trois à Huesca, deux à Lleida, un à Tarragone et un autre à Jaén, et sept d’entre eux sont entrés en prison sur ordre du Tribunal central d’instruction numéro 6 de la Haute Cour nationale.

Ces derniers mois, l’organisation aurait introduit au moins 400 migrants d’origine pakistanaise dans l’Union européenne (UE) pour lequel ils ont emprunté la route des Balkans et ont recueilli des personnes dans le camp de réfugiés de Bihac (Bosnie).

Cependant, la police a appris que l’organisation a agi en L’Europe  depuis plusieurs années, de sorte que le nombre total d’immigrants introduits illégalement il peut être beaucoup plus élevé, ont rapporté des responsables des forces de police espagnole, roumaine et croate ainsi qu’Europol lors d’une conférence de presse.

Il est estimé que Ce n’est que dans les huit voyages détectés au cours des neuf derniers mois qu’ils ont obtenu un bénéfice d’environ 2 millions d’euros Ils ont facturé 3 000 euros pour aller en Slovénie, entre 5 000 et 8 000 pour l’Italie et d’autres montants pour rejoindre le pays européen de destination finale, avec lequel le coût total du voyage depuis le Pakistan variait entre 12 000 et 20 000 euros.

Les responsables de l’opération ont averti que certains des migrants transférés par le réseau fuyaient des zones de conflit comme la Syrie et l’Afghanistan, ce qui représentait un risque pour le contrôle des flux migratoires dans l’UE.

Guidé par des « épingles »

L’enquête, dirigée par la Cour susmentionnée et promue par le Parquet de l’Audiencia Nacional, a commencé il y a plus de neuf mois avec l’arrestation en Slovénie d’un Espagnol qui conduisait un camion transportant 53 migrants d’origine pakistanaise.

À la suite de cette arrestation, la police a découvert l’existence d’une organisation présente au Pakistan, en Grèce, en Bosnie, en Croatie, en Slovénie, en France, en Italie et en Espagne, où elle avait sa plus grande structure.

Une fois les migrants arrivés au camp de réfugiés de Bihac, ils ont été guidés par des « passeurs » de l’organisation pour traverser à pied les montagnes qui les séparent. Bosnie de Croatie et de là, ils ont été transférés à la frontière avec la Slovénie dans des cartons de camions loués en Espagne d’à peine huit mètres carrés dans lesquels se sont rendus en moyenne 50 personnes mais parfois plus.

Pour contourner le contrôle aux frontières, les migrants sont descendus des camions et ont traversé à pied des endroits où ils n’ont pas été détectés.

Une fois sur le territoire slovène, ils ont remonté les camions pour continuer vers l’Italie, d’où ils ont été transférés par différents moyens vers le pays de destination finale, notamment vers l’Espagne et l’Allemagne.

Conducteur de camion avait le soutien d’autres membres de l’organisation du monde de trafic de drogue qui à partir de voitures « navettes » les a alertés d’éventuels contrôles de police et leur a proposé des itinéraires alternatifs.

Le chef de l’organisation, un Pakistanais qui a alterné sa résidence entre le Pakistan, l’Espagne, la France et la Roumanie, a été arrêté dans la ville roumaine de Craiova et après être passé devant la Cour nationale, la Cour a ordonné son incarcération.

Il organisait des opérations de traite des êtres humains depuis le Pakistan depuis octobre 2020 mais début mars dernier, il est rentré en Europe.