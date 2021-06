Un réseau mondial pour les entreprises, les investisseurs et la finance décentralisée de la blockchain entre en Inde pour soutenir les startups

Les cas d’utilisation de Blockchain comprenaient le commerce de crypto-monnaies, les emprunts et prêts entre pairs, la conformité à la lutte contre le blanchiment d’argent, les directives de connaissance de votre client (KYC), etc., les jeux, l’assurance, les paiements, etc.

DeFi Alliance, un réseau international de sociétés commerciales, de capital-risqueurs, d’experts juridiques et d’autres fournisseurs de services offrant des capitaux et du mentorat aux startups travaillant dans l’espace de la finance décentralisée basée sur la blockchain (DeFI), a maintenant mis en place son chapitre indien. “En tant que l’un des derniers bastions de l’Internet gratuit, l’Inde représente des opportunités et des défis pour ceux qui construisent pour le prochain milliard d’utilisateurs”, a déclaré l’alliance, qui comprend plus de 150 entreprises, dont Coinbase, Volt Capital, CMT Digital, etc. Poste moyen. Le lancement intervient dans un contexte d’incertitude quant à la réglementation de l’adoption des crypto-monnaies en Inde, alors même que le pays représente un potentiel important pour les cas d’utilisation et les applications de la blockchain allant du commerce de crypto-monnaies aux emprunts et prêts entre pairs, en passant par la conformité à la lutte contre le blanchiment d’argent, savoir vos directives client (KYC), etc., les jeux, les assurances, les paiements, etc.

DeFi fait essentiellement référence au système financier décentralisé basé sur un réseau de blockchain public accessible à tous comme alternative au système traditionnel et centralisé exploité par un seul organe directeur ou une entreprise. L’alliance a déclaré qu’elle construisait une présence en Inde afin de faciliter l’accès non seulement au capital, mais également aux conseils des bons partenaires de l’écosystème blockchain, ce qui peut être crucial pour les startups en démarrage. « Naviguer dans le paysage réglementaire peut être déroutant pour les opérateurs. Il existe également une énorme opportunité de tirer parti de la base de talents régionaux pour créer des produits pouvant répondre à un public mondial. Ce sont les opportunités que le chapitre indien de l’Alliance DeFi vise à aborder », lit-on dans le message Medium de John Joel, directeur de la société d’investissement en actifs numériques LedgerPrime et co-responsable du chapitre indien de l’alliance.

Depuis début 2020, l’alliance a soutenu plus de 50 startups dans le monde et lance désormais un appel à candidatures de startups indiennes pour sa cinquième cohorte. Le programme d’accélération offre un soutien en matière d’idéation, de capital, d’opportunités de réseautage, des conseils sur les meilleures pratiques réglementaires, le développement de stratégies de collecte de fonds par le biais d’événements, etc. En avril de cette année, l’alliance avait annoncé son chapitre chinois suivi du chapitre Europe pour les fondateurs européens et d’autres communautés occidentales.

En février de cette année, l’alliance avait également annoncé son premier fonds appelé DeFi Alliance Fund I, créé par ses membres et dirigé par ses partenaires fondateurs, ainsi que par l’investisseur milliardaire et propriétaire de l’équipe Dallas Mavericks de la National Basketball Association (NBA) qui a appelé DeFi à être le “prochain moteur de croissance” pour les États-Unis dans son blog le 13 juin 2021. “Pendant la pandémie, j’ai prononcé un discours de zoom après un discours de zoom parlant du fait que lorsque nous reviendrons sur la pandémie dans 10 à 20 ans, nous verrions le monde changer des entreprises avaient été créées en 2020 et 2021. Parmi ces entreprises, il est déjà certain que De-Fi et d’autres organisations de cryptographie seront en tête de liste ou presque », a déclaré Cuban.

Les suggestions/recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier/investir dans des crypto-monnaies.

