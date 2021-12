Un réseau ouvert pour l’intelligence artificielle

[1]

L’IA (Intelligence Artificielle) est sans aucun doute un secteur prometteur et émergent. Dans l’ensemble, cette industrie tire la puissance des machines avancées pour traiter et faciliter les informations critiques de manière plus précise et efficace, améliorant ainsi les processus de prise de décision. Alors que cet espace ne cesse de croître, un projet a pris l’initiative d’intégrer la blockchain dans le mix, faisant passer les choses au niveau supérieur.

Ce projet est AIWORK, un nouveau réseau de blockchain révolutionnaire fonctionnant grâce à l’IA et à de vrais experts humains. Alors que l’IA améliore la standardisation et l’efficacité, les experts humains aident à développer, vérifier et valider les données de l’IA pour les rendre plus utiles dans leur application globale.

Alors, qu’est-ce qui fait d’AIWORK un projet et un écosystème si uniques ? Et pourquoi fait-il des vagues dans l’industrie de la blockchain ? Explorons quelques-unes des raisons pour lesquelles plus en détail.

Pourquoi AIWORK ?

La blockchain et l’IA en elles-mêmes sont des forces extrêmement puissantes. Jusqu’à présent, ils ont principalement fonctionné séparément. AIWORK construit un écosystème qui fusionne l’immuabilité, la sécurité et les fonctionnalités impressionnantes de tenue de dossiers de la blockchain avec les capacités de prise de décision de la machine d’IA pour libérer un produit et un protocole exemplaires.

Avec ces deux technologies fonctionnant désormais en tandem, AIWORK permet des transcriptions et des traductions beaucoup plus précises et utiles pour les propriétaires de contenu et les distributeurs. Un réseau d’IA scanne les vidéos scène par scène et des experts humains vérifient les métadonnées. Les développeurs peuvent également créer leurs propres dApps (applications décentralisées) sur le protocole.

Au-delà du côté production de contenu, AIWORK permet aux consommateurs de trouver de meilleurs résultats. AIWORK aide les plateformes de vidéo en ligne à créer des métadonnées plus cohérentes, permettant ainsi aux utilisateurs de renvoyer des résultats de recherche plus précis. En permettant aux abonnés de rechercher et de localiser beaucoup plus facilement le contenu souhaité, toutes les parties en bénéficient.

L’IA synthétisée avec une vérification humaine garantit des données plus solides et plus fiables dans leur ensemble. L’objectif ultime du réseau est de créer un écosystème ouvert et communautaire où les utilisateurs et les clients peuvent prospérer grâce à un large éventail d’avantages.

Parties clés impliquées

Pour faire fonctionner l’écosystème et fournir des services sur le réseau, plusieurs parties clés sont impliquées.

Il y a d’abord les demandeurs d’emploi, qui sont chargés de soumettre des offres à la communauté d’experts humains. Essentiellement, ils représentent des acheteurs qui lancent le processus de vérification des données sur le marché du protocole, en attribuant des tâches et des tâches à des experts humains et à des validateurs.

Deuxièmement, il y a des experts humains, qui fournissent une couche supplémentaire de contrôles au protocole. Ces personnes exécutent des tâches pour vérifier la sortie des données de l’IA, tout en fournissant également des métadonnées supplémentaires, garantissant un degré élevé de précision.

Enfin, il y a les validateurs, qui aident à vérifier le travail des experts humains au sein du protocole en évaluant la qualité des tâches qu’ils ont effectuées. Ces acteurs sont essentiels au maintien du réseau sous-jacent en facilitant un système basé sur la confiance.

Ensemble, ces trois acteurs constituent les processus de bout en bout qui rendent le protocole AIWORK si utile et unique.

Jeton AIWORK

$AWO, le jeton natif AIWORK, joue un rôle essentiel dans la gestion et le maintien à flot de l’écosystème. Les demandeurs d’emploi sont tenus de payer les services d’experts humains et de validateurs en tokens $AWO. Cela établit le jeton comme la monnaie de l’écosystème.

Les experts humains reçoivent $AWO en récompense pour avoir accompli des tâches sur le réseau, tant que les tâches sont de haut calibre. De plus, les validateurs doivent mettre en jeu des jetons $AWO afin d’aider à dégager un consensus pour le réseau et de valider les tâches.

Le jeton AIWORK n’est donc pas seulement un atout susceptible de prendre de la valeur compte tenu de l’avenir prometteur du protocole, mais également un mécanisme qui permet de piloter et de coordonner les efforts pour enrichir les métadonnées du contenu vidéo en ligne.

https://drive.google.com/file/d/143JYk8sohbgxvlu3YNtPTFARTZBIsUMk/view?usp=sharing

L’article Un réseau ouvert pour l’intelligence artificielle est apparu pour la première fois sur BTC Wires.