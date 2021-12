Un réseau qui a envoyé 16 000 tonnes de plastiques contaminés en Asie tombe

26/12/2021

La Garde civile, dans le cadre de l’opération PINDAAN, a démantelé une organisation criminelle qui s’est consacré à mouvement irrégulier de déchets plastiques vers la Malaisie, le Cambodge, la Thaïlande, parmi d’autres pays asiatiques. je sais a enquêté sur 27 personnes qui constituaient un réseau déployé en Espagne pour organiser des envois illégaux, parmi lesquels ils ont trouvé 16 000 tonnes de ces déchets sans dépollution et pour lesquels 15 millions d’euros ont été empochés.

La direction de cette organisation a été établie en Malaisie et à Singapour. Les objectifs étudiés font partie du réseau international qui contrôlait cette activité, en déployant des personnes dans notre pays pour le achat de matières plastiques et expédition ultérieure vers l’Asie.

Des plastiques non traités qui peuvent finir dans l’océan

En 2019, le gouvernement malaisien est retourné en Espagne 5 conteneurs de transport de marchandises chargés de déchets plastiques contaminés par des produits toxiques venant de la agriculture intensive. Après avoir testé les plastiques des restes de produits phytosanitaires ont été détectés.

Comme l’a expliqué le capitaine Carlos Astrain, de l’Unité centrale opérationnelle pour l’environnement (UCOMA) de Seprona, le contenu ne correspondait pas au fret déclaré, selon les autorités de ce pays, inquiètes que la Malaisie soit devenue l’un des principaux ports de déchargement de déchets plastiques polluants.

Mais non seulement des conteneurs contenant ces déchets en provenance d’Espagne sont arrivés en Malaisie, mais d’autres pays comme le Cambodge ou la Thaïlande sont également devenus une destination pour cette marchandise après que la Chine a interdit l’importation de déchets plastiques non recyclables fin 2018.

Le capitaine explique qu’en général, c’était des déchets plastiques non décontaminés et, par conséquent, qu’ils contenaient le reste des produits phytosanitaires toxiques car la plupart provenaient de l’agriculture intensive, c’est-à-dire des serres. Comme expliqué par Seprona, La plupart des plastiques contaminés par ce type de toxine provenaient de la région de l’est de l’Espagne, y compris la région de Murcie.

Cette matière inutilisée, devenait inévitablement un déchet, qui la plupart du temps, ils finissent dans des décharges illégales, des océans et des rivières.

Interdiction des plastiques en Chine depuis 2018

À la suite de la Interdiction d’importer des déchets plastiques établie en 2018 par la Chine, les entreprises se sont déplacées vers d’autres pays asiatiques, où elles sont reçues comme étape préalable à des produits qui se retrouvent finalement dans le géant asiatique. Les différents matériaux qui arrivent dans ces pays sont traités dans des installations illégales, dont beaucoup ont déjà été démantelées, puis exporté à son tour vers la Chine comme destination finale de la matière première valorisée.

Seulement dans les expéditions enquêtées, 16 000 tonnes de plastiques auraient pu être déplacées, provenant principalement de la Communauté Valencienne, Murcie, Almería, dans une moindre mesure en Catalogne et plus résiduelle en Estrémadure et León.

Astrain souligne que ces plastiques arrivent sans décontamination et ont été utilisés comme matière première. Et comme matière première, ils ont été déclarés en douane.

Comme l’explique le capitaine, Ces plastiques sont appréciés pour leur ténacité et leur haute densité, mais ils nécessitent un processus de décontamination coûteux qui permet d’économiser de l’argent.

En évitant de le déclarer comme déchet, l’organisation a évité toutes sortes de notifications préalables, autorisations et autres formalités administratives pour les plastiques qui, déjà en Asie, étaient souvent transformés en déchets et finissaient dans des décharges illégales dans l’océan ou les rivières.

Les agents de l’UCOMA ont analysé les informations commerciales et bancaires des personnes enquêtées avec l’aide d’Interpol et ont vérifié le lien entre l’organisation en Espagne et la tête de tout ce réseau, qui se trouvait à Singapour.

Ainsi, la Garde civile a vérifié le déploiement « ad hoc » dans notre pays du réseau dont la mission était d’acquérir des plastiques et de les envoyer, tout en canalisant l’argent venu de Singapour vers des clients en Espagne, dans un transfert continu de devises étrangères.

Environnement sans plastique

Les personnes enquêtées sont inculpées de crimes contre les ressources naturelles et l’environnement, de transfert illégal de déchets et d’appartenance à une organisation criminelle.

Les différents règlements de l’Union européenne établissent des procédures et des régimes de contrôle pour le transfert de déchets entre les États membres et avec les pays tiers, en fonction de l’origine, de la destination et de la voie du transfert, du type de déchets transférés et du type de traitement à appliquer aux déchets. à destination. L’objectif de ce règlement est organiser et réguler la surveillance et le contrôle des transferts de déchets d’une manière qui tienne compte de la nécessité de préserver, protéger et améliorer la qualité de l’environnement et de la santé humaine.

La Garde civile, une fois de plus, combat la criminalité environnementale à sa source.

Collaborations

L’enquête, dirigée par le Parquet délégué à l’environnement et à l’urbanisme, a été menée par des agents du SEPRONA de la Garde civile.

Il a également compté sur la collaboration d’EUROPOL et d’INTERPOL dans l’analyse des communications et dans l’analyse stratégique de la documentation pour trouver d’éventuelles relations avec d’autres pays, les mouvements de devises et les informations sur les expéditions ; ainsi qu’avec la collaboration de la Sous-direction générale de l’économie circulaire du MITERD (Ministère de la Transition écologique et du Défi démographique) dans des équipes de travail communes visant à étudier l’illégalité des expéditions.