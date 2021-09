Un résident répond au boycott de J Balvin aux Latin Grammy : “abaisse-le 20”

“Vous n’inspirez pas les gens avec un avion en cas de pandémie” 1:04

(CNN espagnol) – “Si les Grammys ne nous valorisent pas, pourquoi ai-je 31 ans [premios] Grammy ?”, Ainsi commence le téléchargement de Residente sur Instagram ce mercredi, avec lequel il répond au boycott et aux commentaires de J Balvin dans lesquels, encore une fois, il critiquait la Latin Recording Academy.

René Pérez Joglar, plus connu sous le nom de Resident, a publié mercredi une vidéo de près de 3 minutes sur son IGTV dans laquelle il répond directement aux propos de Balvin. Le reggaeton de Medellín a déclaré mardi, peu de temps après que les Latin Grammys ont annoncé leurs nominations pour la 22e édition des prix, que la Latin Recording Academy ne les valorisait pas et ne respectait pas le genre urbain.

Critique sévère du résident

Resident, avec Visitor (Eduardo Cabra) et son groupe Calle 13, sont les artistes qui ont remporté le plus de prix Grammy latins dans l’histoire des prix, à la fois individuellement et par groupe.

“D’après ce que j’ai vu hier, ils ont nommé de nombreux collègues qui lui ont donné ca *** … C. Tangana, Rauw Alejandro, Akapellah, Nathy Peluso, Bad Bunny, Eladio Carrión, Ozuna, Karol G, Farruko, DJ Nelson, Jhay Cortez , Farina, Rafa Pabon, Youtuel, Beatriz Luengo, Myke Towers … Je veux dire, allez-vous dire à Myke Towers, qui est peut-être sa première nomination, “n’allez pas aux Grammys, parce que vous du c * *** », a déclaré Résident.

Dans la vidéo, il critique également la décision de boycotter les prix, demandant aux reggaetonistes de ne pas assister aux prix, laissant ainsi de côté la célébration de la vie, de la carrière et du travail social de Rubén Blades, personnalité de l’année du Latin Grammy. 2021 .

« Pour couronner le tout, cette année est dédiée à Rubén Blabes. Autrement dit, vous dites aux gens du genre urbain de boycotter les prix et de ne pas célébrer la vie artistique de Rubén Blades, cab***. Un gars qui a marqué l’histoire de la musique latino-américaine, un gars qui, contrairement à vous, écrit ses chansons et les ressent », a déclaré Residente.

Dans les commentaires, Balvin (dont le nom complet est José Álvaro Osorio Balvín) a répondu à Résident par : “🙏 JE RESPECTE VOTRE AVIS “.

A l’heure de la publication de cet article, la vidéo Residente frôle le million de vues et cumule près de 20 000 commentaires.

Une polémique traînée depuis 2019

Ce n’est pas la première fois que Residente répond aux commentaires du genre urbain avec une proposition de boycott contre les prix. En 2019, le chanteur a également posté sur Instagram, une vidéo dans laquelle il répondait au mouvement #SinReggaetonNoHayLatinGrammys, initié par Daddy Yankee et répliqué par d’autres artistes du genre urbain, dont J Balvin.

À l’époque, Residente avait dit avec ironie qu’il rejoignait le mouvement pour se rendre à Las Vegas pour « renverser la dictature gouvernementale du [Latin] Grammy”.

“Jazz, salsa, bossa nova du Brésil, flamenco, cab *** que se f ****, si ces cab **** ne figurent sur aucune liste”, a déclaré Residente avec ironie.

Residente a terminé en disant qu’« ils devraient se détendre », il a demandé à être collègues avec ses collègues du genre urbain. « Si nous nous plaignons des Grammys, nous devons nous plaindre du Premio Lo Nuestro, des Youth Awards, du Billboard. Imaginez, nous allons nous plaindre toute l’année !

Lire le message du résident à J Balvin

Voici la transcription complète de la vidéo Residente avec le message à Balvin :

Pour comprendre pourquoi je suis perdu José. Si les Grammys ne nous valorisent pas, alors pourquoi ai-je 31 Grammys ? Je ne suis pas urbain, je ne rappe pas ? De quel genre parle-t-on ? Car d’après ce que j’ai vu hier, ils ont nommé de nombreux collègues qui lui ont donné ca**** : C. Tangana Rauw Alejandro, Akapellah, Nathy Peluso, Bad Bunny, Eladio Carrión, Ozuna, Karol G, Farruko, DJ Nelson, Jhay Cortez, Farina , Rafa Pabon, Youtuel, Beatriz Luengo, Myke Towers. Je veux dire, vous allez dire à Myke Towers que c’est peut-être sa première nomination qu’il n’ira pas aux Grammys, car il sort de la co *****.

Tout cela sans compter les autres artistes nominés. Comme je ne sais pas, Camilo, Juan Luis Guerra, Lafourcade, etc. Pour couronner le tout, il est dédié cette année à Rubén Blades. En d’autres termes, vous dites aux gens du genre urbain de boycotter les prix et de ne pas célébrer la vie artistique de Rubén Blades, ca ***. Un gars qui a marqué l’histoire de la musique latino-américaine, un gars qui, contrairement à vous, écrit ses chansons et les ressent.

Je te croirais pour le boycott si, je ne sais pas, l’année dernière, quand tu as été nominé 13 fois, tu n’allais pas aux Grammys. Mais là, vous n’avez pas demandé de boycott. Vous aviez certainement des vêtements de rechange pour chaque récompense. Mais comme vous n’avez remporté qu’un seul Grammy sur les 13 nominations, le boycott est de retour.

Et je ne sais pas pourquoi ça t’embête autant, parce que d’après toi, tu fais l’histoire toutes les 15 secondes, c**** avec la culture latine la gang ou je sais pas c’est quoi la merde.

Et Tego c****, quelqu’un qu’on admire tous ? Tego, mon frère, avec qui je parlais il y a quelques jours à la maison, un vrai gars qui écrit toutes ses chansons, il n’a pas gagné de Billboard, c****. Et quand tu as vu Tego se plaindre, ou moi me plaindre ? Et je ne vais pas entrer dans le Billboard parce que je ne veux pas offenser les gens, mais vous et tous ceux qui ont gagné un Billboard savez ce que sont les Billboards.

Alors, tu dois comprendre, José, c’est comme je ne sais pas, comme un chariot de hot-dogs s’énerve et flippe parce qu’on ne peut pas gagner une étoile Michelin. Et ne vous méprenez pas, je veux dire, tout le monde aime les hot-dogs.

Laissez-moi vous expliquer, pour que vous compreniez : votre musique est comme s’il s’agissait d’un chariot à hot-dog, que beaucoup de gens ou presque tout le monde peut aimer. Mais quand ces gens veulent bien manger, ils vont au restaurant et ce restaurant est celui qui mérite des étoiles Michelin.

Donc, si vous voulez être nominé, vous devez arrêter de faire des hot-dogs et ouvrir un restaurant. Ou tu peux aussi faire un hot dog bien hij *****, comme ça avec du boeuf de kobe, je sais pas et un bon pain c****… Le truc c’est, José, si tu ne le fais pas avoir un crayon, vous devez le baisser vingt.