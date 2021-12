Un responsable californien de l’éducation démissionne pour avoir enfreint la politique de l’État en vivant au Texas (rapport)

Une responsable de l’éducation californienne a démissionné de son poste parce qu’elle vit au Texas, ce qui est contraire à la politique de l’État.

Pamela Kadakia du California Department of Education (CDE) a démissionné en raison d’une politique de l’État selon laquelle les employés de l’État doivent résider en Californie, à moins que leur travail ne les oblige à vivre ailleurs. Kadakia a occupé le poste de gestionnaire de projet d’équité.

Elle vit également au Texas, qui figure sur une liste de voyages interdits financés par l’État pour les employés californiens en raison de lois discriminatoires, a rapporté Politico.

« Nous avons cherché à nous assurer que tout notre personnel était conforme aux nouvelles directives », a déclaré jeudi le département dans un communiqué. « Ce faisant, nous avons accepté la démission de Mme Kadakia.

Le rapport affirme que les dossiers montrent que Kadakia vit dans la région de Dallas depuis l’achat d’une maison en 2019 avec son mari.

Kadakia a travaillé pendant environ un mois avec un salaire de 10 400 $, a affirmé le CDE.

Tony Thurmond, candidat au poste de surintendant de l’Instruction publique, prend la parole au San Francisco Chronicle le jeudi 22 mars 2018, à San Francisco, Californie (Photo de Liz Hafalia/The San Francisco Chronicle via .) (Photo de Liz Hafalia/ The San Francisco Chronicle via .)

Elle suit Daniel Lee, un psychologue basé à Philadelphie, qui a démissionné de son poste après que Politico a signalé qu’il avait violé la même politique de l’État. Son embauche initiale a suscité des préoccupations de favoritisme, d’autant plus qu’il a engrangé un salaire d’environ 161 400 $.

Le CDE n’aurait jamais publié publiquement la position de Lee, indiquant que son embauche s’était produite à la discrétion du surintendant de l’Instruction publique de l’État, Tony Thurmond, qui connaissait Lee depuis trois décennies.

« Peu importe qui c’est, avoir quelqu’un de l’extérieur de l’État qui n’est pas familier avec la dynamique, la politique et les défis de la Californie et tenter de faire ce travail ne fait qu’aggraver le problème fondamental », a déclaré à Politico le directeur du conseil scolaire de Sacramento Black Parallel, Carl Pinkston. . « Ce qui est que le département de l’Éducation de Californie ne surveille pas de manière adéquate les inégalités dans les écoles et ne pousse pas à l’application. »

Thurmond a cité la pandémie comme une opportunité d’embaucher indépendamment de l’emplacement géographique.