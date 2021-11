Un responsable de Biden dit aux entreprises d’ignorer l’ordonnance du tribunal sur le mandat des vaccins

L’ancien commissaire de la FDA et membre du conseil d’administration de Pfizer, le Dr Scott Gottlieb, a partagé ses réflexions via son compte Twitter au cours du week-end au sujet d’un tribunal fédéral suspendant temporairement la mise en œuvre du mandat du vaccin Biden. Il a inclus des commentaires bien raisonnés et pondérés sur la question de savoir s’il existe des alternatives moins lourdes pour atteindre les objectifs que tout le monde veut pendant la pandémie de coronavirus – sans recourir à des mandats. Non pas qu’il offrait une capitulation quelconque aux anti-vaccins.

En fait, son propos en évoquant tout cela représente en fait une compréhension de ce qui suit. Dépassement lors d’une crise sanitaire comme celle dans laquelle nous nous trouvons actuellement ? Il peut avoir des effets secondaires profonds. « Le risque est que l’opposition organisée à ce mandat de l’OSHA commence à se transformer en une opposition plus large aux mandats de vaccination et de vaccin de manière plus générale, et les mandats adoptés depuis longtemps par la société font partie de cette nouvelle mode politique », a tweeté Gottlieb. « Et toute une génération commence à se retourner contre les vaccins. » Il existe un réel danger, en d’autres termes, de ne pas obtenir l’adhésion du public pendant une pandémie. Surtout lorsque la désinformation, les demi-vérités et les distorsions sont si facilement disponibles grâce à Internet et aux médias sociaux. Et cela nous amène à une interaction qui a fait la une des journaux lundi, impliquant le secrétaire de presse adjoint de la Maison Blanche.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, se remet actuellement de COVID. A sa place pour les points de presse, provisoirement, l’attachée de presse adjointe Karine Jean-Pierre.

Au cours du week-end, la Cour d’appel des États-Unis pour le 5e circuit – considérée comme l’une des cours d’appel les plus conservatrices des États-Unis – a ordonné une suspension de la mise en œuvre du mandat du vaccin Biden. Jusque-là, l’administration Biden avait émis une ordonnance couvrant les entreprises de 100 employés ou plus. Ce mandat est exécutoire par la Occupational Safety and Health Administration (ou OSHA).

Essentiellement, ces entreprises doivent s’assurer que leurs effectifs sont entièrement vaccinés contre le COVID-19 d’ici début janvier. Les travailleurs non vaccinés à ce stade devraient présenter un test COVID négatif avant de pouvoir entrer sur leur lieu de travail. Et tous les travailleurs non vaccinés devraient commencer à se masquer à l’intérieur le 5 décembre.

La décision de la cour d’appel a cependant suspendu la mise en œuvre de tout cela. C’est parce qu’un certain nombre de poursuites ont été déposées pour contester la constitutionnalité de l’ordonnance.

Le risque est que l’opposition organisée à ce mandat de l’OSHA commence à se transformer en une opposition plus large aux mandats de vaccination et de vaccin de manière plus générale, et les mandats adoptés depuis longtemps par la société font partie de cette nouvelle mode politique. Et toute une génération commence à se retourner contre les vaccins. – Scott Gottlieb, MD (@ScottGottliebMD) 6 novembre 2021

Ainsi, lundi, un journaliste a posé à Jean-Pierre une question parfaitement naturelle et évidente. Quel est le message de l’administration aux propriétaires d’entreprise maintenant? Puisque ces propriétaires d’entreprise liraient les gros titres sur le gel de la cour d’appel et se demanderaient – ​​d’accord, que faisons-nous maintenant?

La réponse de Jean-Pierre : Faites vacciner vos salariés. Ce qui, bien sûr, ignore essentiellement la pause ordonnée par le tribunal sur la mise en œuvre du mandat.

Vous pouvez voir l’échange dans la vidéo ci-dessus. « Les gens ne devraient pas attendre », dit Jean-Pierre en réponse à la question. « Ils devraient continuer à aller de l’avant et s’assurer qu’ils font vacciner leur lieu de travail. »

Bien sûr, elle aurait pu simplement changer quelques mots dans sa réponse, et cela n’aurait pas donné l’impression qu’elle disait aux entreprises de faire fi de la pause ordonnée par le tribunal. Si elle avait répondu que la position de l’administration est que tous les Américains éligibles devraient se faire vacciner dès que possible ? Au moins, cela n’aurait pas semblé être une directive pour les propriétaires d’entreprise. Même si c’est une distinction sans différence. Puisque les employés des chefs d’entreprise sont aussi, vous le savez, des Américains.

Alors, et maintenant ?

Le professeur de droit de l’Université de Georgetown, David Vladeck, a déclaré à CNBC qu’il y a une « forte probabilité » que le litige autour de ce mandat aboutisse devant la Cour suprême.

En attendant, les dernières estimations montrent que nous approchons déjà de la fin de la pandémie de coronavirus aux États-Unis de toute façon – même indépendamment des mandats commerciaux. Selon Gottlieb ? Le CDC estime qu’environ 75% à 80% de tous les Américains, y compris les enfants, ont maintenant un certain degré d’immunité contre COVID. C’est soit à partir d’un vaccin, soit en contractant réellement le virus.

Le passage de cette crise du stade pandémique à un stade endémique plus grippal, en d’autres termes, est à portée de main. Les enfants reçoivent le vaccin maintenant. Des thérapies sont également mises en ligne pour lutter contre le virus en tandem avec des vaccins. Nous sommes plus près de la fin de cette chose, en d’autres termes, que du début.

Au final, compte tenu du delta, je pense que 90 à 95 % des Américains auront été soit infectés, soit vaccinés. Nous atteindrons un état stable d’environ 50 à 100 décès par jour (provenant d’un mélange de sources) et COVID19 s’installera en endémicité. Cela se produira en 2022, comme prévu dans #ApollosArrow https://t.co/HRaYDQyWUj – Nicholas A. Christakis (@NAChristakis) 7 novembre 2021