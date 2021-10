Un responsable de Biden dit que Noël pourrait être ruiné à cause de la crise de la chaîne d’approvisionnement

Ajoutez le potentiel d’un Noël bleu à la liste des crises qui tourmentent actuellement l’administration Biden. Une liste qui comprend déjà une économie encore tendue (la « Grande Démission »), et une inflation aussi élevée qu’elle l’a été en 13 ans. De plus, la débâcle en Afghanistan, la flambée des prix de l’alimentation et du gaz, le rapport décevant sur l’emploi de septembre, la variante Delta COVID de cette année et un goulot d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement américaine ont tous contribué à une baisse du taux d’approbation de Biden. Et maintenant? Un responsable de l’administration vient d’avertir que la chaîne d’approvisionnement encombrée pourrait en réalité menacer le Noël de certains Américains.

Crise de la chaîne d’approvisionnement

Lorsqu’un journaliste a demandé mercredi si la Maison Blanche pouvait offrir une sorte d’assurance que les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement seraient résolus, de sorte que les colis et les cadeaux de Noël des gens arriveraient à temps, la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a répondu par un – eh bien, » non », la Maison Blanche ne peut pas réellement promettre cela.

« Nous ne sommes pas le service postal ou UPS ou FedEx », a-t-elle déclaré. « Nous ne pouvons pas garantir. Ce que nous pouvons faire, c’est utiliser tous les leviers à la disposition du gouvernement fédéral pour réduire les retards, pour nous assurer que nous éliminons les goulots d’étranglement du système.

Le président Biden a déclaré que le port de Los Angeles passerait à des opérations 24h/24 et 7j/7 dans le but de démêler les chaînes d’approvisionnement et d’éliminer les perturbations qui ont menacé la saison des achats des Fêtes. https://t.co/pWCLxQMjxs pic.twitter.com/8Us1WGNmh1 – Le New York Times (@nytimes) 14 octobre 2021

Une chose qu’il est important de noter est que l’administration Biden n’a pas créé cette crise. Une crise, en particulier, qui s’est manifestée sous la forme de choses comme des ports bouchés. Ainsi que l’augmentation des coûts de transport des produits, qui, bien sûr, sont inévitablement répercutés sur les consommateurs. Une partie du problème est la nature juste à temps de l’expédition de marchandises qui a été complètement détruite par au moins deux énormes externalités : Une explosion du commerce électronique, grâce à la pandémie. Et aussi la pandémie elle-même.

Les employés de l’industrie de la logistique comme les chauffeurs de camion et le personnel d’entrepôt, par exemple, peuvent tomber malades avec COVID. Et lorsque, disons, les ports sont obstrués comme ils le sont actuellement, l’explosion du commerce électronique induite par la pandémie signifie qu’une pression supplémentaire est exercée sur d’autres méthodes de transport des marchandises. Ce qui ne fait qu’étendre le problème partout.

Pour rappel, au fait : le secrétaire américain aux Transports, qui s’occupe désormais des goulets d’étranglement en cascade dans toute la chaîne d’approvisionnement américaine, n’est qu’à trois ans de devenir maire d’une petite ville de l’Indiana qui compte un peu plus de 100 000 personnes. Je dis juste.

Les navires attendent au large des côtes californiennes, incapables de décharger leur cargaison. Les camionneurs sont surmenés et débordés, confrontés souvent à des embouteillages. Les gares de triage ont également été obstruées, avec des trains à un moment donné sauvegardés à 25 milles à l’extérieur d’une installation clé de Chicago. https://t.co/9gTuUmZT1g pic.twitter.com/Xit0oPUPFs – Le Washington Post (@washingtonpost) 10 octobre 2021

Alors, et maintenant ?

La question à un million de dollars n’est pas de savoir si l’administration Biden est responsable de tout cela (elle ne l’a pas fait). La question est de savoir ce que fait cette administration à propos du problème.

Un fait incontestable dans ce sens : ce problème s’est en fait envenimé pendant des mois. Et bien que ce soit une étape positive que l’administration ait demandé mercredi aux dirigeants d’entreprises concernées – comme FedEx, UPS, Target et Walmart – de se réunir pour une réunion virtuelle à la Maison Blanche afin de discuter des solutions possibles, le président de l’association professionnelle du jouet américain L’industrie a également déclaré qu’il faudrait « de nombreux mois » pour désengorger les ports de la côte ouest des États-Unis afin de les ramener à un état de normalité.

« Cela nous frappe au pire moment de l’année, à savoir les vacances », a déclaré le président de la Toy Association, Steve Pasierb, à Fox News cette semaine.

Le président Biden a annoncé mercredi que deux ports californiens fonctionneraient 24 heures sur 24 pour aider à résoudre le problème. Mais ce n’est pas une solution définitive.

Achetez maintenant, achetez tôt

Les commentaires de Psaki, bien sûr, n’impliquent pas une garantie que le Noël de la plupart des gens verra une perturbation. L’une des conséquences de cette crise est l’impossibilité de réapprovisionner les produits dans les rayons. C’est parce que ces marchandises sont coincées quelque part dans un port. En d’autres termes, faites vos courses le plus tôt possible.

« En fin de compte, il y a des défis – en raison de la demande, en raison des problèmes systémiques – qui affectent la chaîne d’approvisionnement », a déclaré le président de la Commission maritime fédérale, Dan Maffei, à Politico. « Ils ne vont pas annuler Noël mais vont peut-être faire en sorte que vous ne puissiez pas obtenir le jouet exact que vous voulez pour vos enfants. »

Le regard pessimiste sur tout ça ? Que nous aurons une saison de vente au détail de Noël quelque peu en sourdine cette année à cause de tous ces défis. Le quatrième trimestre est le moment le plus crucial pour tant d’entreprises. Cela signifie que les effets négatifs de tous ces problèmes continuent de faire boule de neige dans le futur. Et l’année prochaine est aussi une année d’élections de mi-mandat, au cas où quelqu’un l’aurait oublié.