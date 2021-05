Un responsable de la Force spatiale limogé après avoir dénoncé un “ programme néo-marxiste ” dans l’armée américaine ⋆ .

Un officier de l’US Space Force qui a publié un livre disant que le néo-marxisme influence l’armée a été relevé de ses fonctions en raison de remarques qu’il a faites sur un podcast.

«Lt. Le général Stephen Whiting, commandant du Commandement des opérations spatiales, a relevé le lieutenant-colonel Matthew Lohmeier du commandement du 11e Escadron d’alerte spatiale, Buckley Air Force Base, Colorado, le 14 mai, en raison de la perte de confiance dans sa capacité à diriger, » la Force spatiale a déclaré dans un communiqué, selon le Washington Examiner. «Cette décision était basée sur les commentaires publics du lieutenant-colonel Lohmeier dans un récent podcast. Le lieutenant-général Whiting a lancé une enquête dirigée par le commandement (CDI) pour savoir si ces commentaires constituaient une activité politique partisane interdite.

Il a fait ces remarques lors de la promotion d’un livre sur un podcast, où il dénonçait les pratiques de gauche dans les institutions américaines, y compris l’armée.

Le livre récemment auto-publié de Lohmeir s’intitule «Irresistible Revolution: Marxism’s Goal of Conquest & the Unmaking of the American Military». Une description du livre l’appelle «une contribution opportune et audacieuse d’un lieutenant-colonel de la Force spatiale en service actif qui voit l’impact d’un programme néo-marxiste sur le terrain au sein de nos forces armées.

«Mon intention n’a jamais été de m’engager dans une politique partisane», a déclaré Lohmeir à Military.com. «J’ai écrit un livre sur une idéologie politique particulière (le marxisme) dans l’espoir que notre département de la Défense puisse redevenir politiquement non partisan à l’avenir, comme il l’a fait honorablement tout au long de l’histoire», a-t-il noté.

Le représentant Matt Gaetz de Floride a tweeté que «la rétrogradation est clairement une rétorsion» et a déclaré qu’il poursuivrait «l’action à ce sujet au sein du Comité des services armés».

