Un responsable de la prison de Saragosse sauve un prisonnier d’un incendie dans sa cellule

30/10/2021 à 9h07 CEST

Le journal d’Aragon

Un gardien de prison du centre pénitentiaire de Zuera (Saragosse) lui a sauvé la vie le 25 octobre dernier à un prisonnier très dangereux Quoi il avait mis le feu au matelas de sa cellule pour attirer l’attention et lui ouvrir la porte.

« L’ouvrier au centre mettre son intégrité physique en jeu pour sauver le détenu », a rapporté hier le syndicat Your Abandonment Can Kill Me (TAMPM). Les pompiers ont éteint les flammes et l’intervention de la police locale de Saragosse a été nécessaire pour maintenir l’ordre.

Par la suite, le même prisonnier a joué un autre épisode violent dans la cellule dans laquelle il a été transféré et l’intervention de la police nationale a été nécessaire pour le réduire, après quoi l’agresseur a été transféré à l’hôpital Miguel Servet. Face à ce fait TAMPM a dénoncé que les responsables de Zuera manquent de moyens coercitifs nécessaires à leur travail.