Un responsable de la RBA impliqué dans la crypto depuis 2014, le gouverneur de la Fed déclare que Stablecoin ne devrait pas être soumis aux mêmes règles que les banques

Le président d’UBS Group a déclaré que « les gouvernements ne toléreront pas » que la cryptographie devienne vraiment importante alors que le président du comité économique conjoint exhorte le Congrès à adopter une législation pour la réglementer.

Le représentant Don Beyer, qui a tenu une audition sur la « démystification de la cryptographie », a déclaré que le Congrès devait adopter une législation pour réglementer les actifs cryptographiques avant que leur croissance rapide ne puisse constituer un danger pour les investisseurs et le système financier.

Il a également reconnu que la plupart des législateurs ont une courbe d’apprentissage abrupte en matière de cryptographie, mais a déclaré qu’il était essentiel qu’ils fournissent des directives aux régulateurs.

Le président du Comité économique mixte a déclaré qu’il serait « ravi » si un projet de loi pouvait être adopté l’année prochaine.

« Nous essayons de devancer cela », a déclaré Beyer.

Dans d’autres nouvelles, le président d’UBS Group AG, Axel Weber, a déclaré qu’il était « sceptique » à l’égard de la cryptographie.

« J’aime la technologie. Je pense que l’idée d’avoir des transactions instantanées entre un grand nombre de personnes est fantastique », a déclaré Weber au Bloomberg New Economy Forum à Singapour.

Cependant, le concept de paiements anonymes « ne survivra pas », a-t-il déclaré. L’ancien banquier central a établi des comparaisons avec les gouvernements supprimant progressivement les billets de banque de grosses coupures pour éviter les transactions importantes et non identifiables.

« Les gouvernements ne toléreront pas que cela devienne vraiment important », a déclaré Weber.

Les Stablecoins n’ont pas besoin de suivre les mêmes règles que les banques

Pendant ce temps, le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a commenté les pièces stables, appelant à un cadre de surveillance plus strict, mais a déclaré qu’elles n’avaient pas besoin d’être soumises aux mêmes règles que les banques.

« Le cadre de réglementation et de surveillance des pièces de monnaie stables de paiement devrait prendre en compte les risques spécifiques que ces accords posent – directement, pleinement et étroitement. » « Mais cela ne signifie pas nécessairement imposer l’ensemble des règles bancaires, qui sont en partie axées sur les activités de prêt, pas sur les paiements. »

S’exprimant lors de la conférence virtuelle organisée par la Fed de Cleveland, Waller a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec les recommandations formulées par le groupe de travail du président sur les marchés financiers au début du mois qui appelaient à une réglementation des émetteurs de pièces stables comme les banques.

Le décideur a en outre déclaré qu’il était également d’accord avec le fait que les banques puissent émettre des pièces stables en plus des dépôts bancaires, mais n’était pas d’accord avec l’idée que seules les banques soient autorisées à émettre des pièces stables.

Au sujet d’une monnaie numérique de banque centrale (CBDC), le responsable de la Fed a déclaré qu’il en était toujours sceptique car il y a déjà « une innovation réelle et rapide » en cours dans l’espace de paiement, donc le gouvernement ne devrait pas créer une CBDC pour réduire le coût des paiements.

RBA Head of Payments Policy utilisant Crypto

Jeudi, lors d’une conférence en ligne, le responsable de la politique de paiement de la Banque de réserve d’Australie, Tony Richards, a averti que les gains importants sur le marché de la cryptographie pourraient être effacés à mesure que les tendances changent et que les développements réglementaires et monétaires se produisent.

Il a ajouté que d’autres facteurs qui mettent leur évaluation sous pression incluent la moindre influence des modes, l’association avec les crimes financiers et une plus grande inquiétude concernant la consommation d’énergie de l’industrie.

Mais il ne considère pas la crypto comme une menace pour le dollar australien ou la souveraineté monétaire du pays car elles ne sont pas largement utilisées.

« Je ne peux pas voir les magasins afficher leurs prix en crypto-monnaies ou les entreprises faire leurs rapports annuels en crypto-monnaies ou beaucoup de gens qui veulent être payés en crypto-monnaies », a-t-il déclaré à l’Australian Corporate Treasury Association.

Et tandis qu’un large éventail d’investisseurs comme les fonds spéculatifs ou les ménages pensent que la crypto a un rôle important, « une grande partie du secteur officiel dans le monde reste sceptique quant à l’évolution du marché des crypto-monnaies », a-t-il déclaré.

De plus, « on ne sait pas à quel point ils sont largement répandus », a déclaré Richards, notant que certaines enquêtes affirment que 20% de la population australienne détient des cryptos.

Richards a également avoué qu’il possédait un portefeuille crypto depuis 2014, en déclarant: « Après tout, une partie de mon travail consiste à essayer de comprendre les nouveaux instruments et technologies de paiement. » Le responsable de la banque centrale prendra sa retraite à la fin de l’année.

