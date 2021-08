La cyber-sécurité

Un responsable de la SEC critique le rôle de Crypto dans le maintien de la tendance croissante à la fraude

Les crimes dans l’industrie de la crypto-monnaie ne sont pas nouveaux. Les fraudeurs et les escrocs continuent de profiter du fossé des connaissances qui existe entre les investisseurs et l’espace crypto, même si l’industrie elle-même a considérablement mûri.

Cependant, l’importance continue de ces organisations criminelles suscite une fois de plus les critiques des régulateurs aux États-Unis.

“Saveur de l’année”

Plus tôt cette semaine, un responsable de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déchiré les escroqueries cryptographiques, les qualifiant de « saveur de l’année » pour les fraudeurs. Peter Diskin, qui travaille comme directeur adjoint au bureau de la SEC à Atlanta, a expliqué que les fraudeurs étaient connus pour exploiter plusieurs secteurs populaires pour exécuter leurs escroqueries lors d’un événement virtuel. Il semble que la crypto soit maintenant un foyer pour eux.

Diskin a souligné que la plupart des escroqueries cryptographiques ont tendance à jouer sur les sentiments des gens et la peur de passer à côté (FOMO). De nombreuses personnes ont vu à quel point le Bitcoin et plusieurs autres actifs à grande capitalisation ont augmenté au cours des dernières années, et ils veulent participer à l’action. Malheureusement, c’est une échappatoire que les criminels utilisent pour commettre des crimes.

Le responsable a également expliqué que la cryptographie est un endroit attrayant pour les escrocs internationaux en raison de sa nature anonyme. L’argent peut facilement être transféré d’un compte bancaire aux États-Unis vers un endroit à l’étranger en utilisant la cryptographie. Ainsi, le suivi et la conformité sont difficiles.

En vérité, les escroqueries et les opérations frauduleuses en crypto ont continué de croître, même au cours de la dernière année. Récemment, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a signalé qu’elle avait reçu plus de 7 000 plaintes concernant des escroqueries à la cryptographie et aux actifs numériques entre octobre 2020 et mai 2021. Le rapport a souligné que la perte médiane s’élève à 1 900 $, marquant une augmentation de 12 fois. des plaintes et un bond de 100 fois des pertes médianes par rapport à la même période un an plus tôt.

Emma Fletcher, analyste de programme à l’agence, a souligné que les passionnés de cryptographie sont connus pour se rassembler en ligne pour discuter de leurs pièces préférées. Avec la montée en flèche des prix au cours des derniers mois, ces discussions sont devenues plus effrénées et les escrocs peuvent désormais « se fondre dans la scène avec des affirmations qui peuvent sembler plausibles ». Ces escrocs profitent également de la relative ignorance de leurs victimes, qui voient dans la crypto un moyen de s’enrichir rapidement.

Les célébrités doivent être plus prudentes

Outre l’ignorance des victimes, Diskin a également critiqué les célébrités qui font la promotion de projets de crypto-monnaie et d’escroqueries. Certains ont sciemment prêté leur crédibilité à des projets frauduleux, tandis que d’autres ont été dupés pour en faire la promotion.

En effet, il y a eu plusieurs escroqueries cryptographiques affiliées à des célébrités dans le passé. Des noms comme Kevin Hart, Floyd Mayweather Jr, DJ Khaled et Clifford “TI” Harris Jr. ont tous été inculpés à un moment donné en lien avec des escroqueries cryptographiques.

L’acteur vétéran Steven Seagal a été inculpé pour avoir promu une opération d’escroquerie de crypto-mining qui aurait dupé plus de 500 investisseurs. Les investisseurs ont perdu environ 11 millions de dollars au profit des escrocs. Seagal a finalement accepté de payer 300,00 $ d’amende pour avoir approuvé le projet.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.