Un responsable de USA Swimming qui a démissionné de la nageuse trans Lia Thomas a déclaré que l’athlète « détruisait la natation féminine »

Un responsable de USA Swimming qui a démissionné pour protester contre la nageuse transgenre Lia Thomas a déclaré lundi à Fox News qu’elle ne pouvait pas rester les bras croisés et regarder des filles être « jetées sous le bus » par des concurrents masculins « biologiques ».

Cynthia Millen a démissionné la semaine dernière après avoir arbitré les compétitions de USA Swimming pendant plus de trois décennies. Sa décision est intervenue quelques jours avant les championnats nationaux de natation paralympiques des États-Unis à Greensboro, en Caroline du Nord.

« Le fait est que la natation est un sport dans lequel les corps rivalisent contre les corps. Les identités ne rivalisent pas contre les identités », a déclaré Millen lors d’une apparition sur « Tucker Carlson Tonight ». « Les hommes sont différents des femmes, les hommes nageurs sont différents des femmes, et ils seront toujours plus rapides que les femmes. »

Des parents indignés par la NCAA pour avoir autorisé la nageuse transgenre de l’Université de Pennsylvanie Lia Thomas à concourir et à dominer les compétitions féminines ont écrit une lettre à l’instance dirigeante de l’athlétisme universitaire exigeant un changement de règle. (Penn Athlétisme)

Dans sa lettre de démission, Millen a déclaré qu’elle estimait que la domination record de l’athlète transgenre de l’Université de Pennsylvanie Lia Thomas sur la natation féminine collégiale était extrêmement injuste, écrivant qu’elle ne pouvait « plus participer à un sport qui permet aux hommes biologiques de rivaliser avec les femmes ».

Thomas a déjà concouru en tant qu’homme à Penn pendant deux saisons complètes, le plus récemment en 2019. Les règles de la NCAA imposent aux joueurs transgenres de participer à un an de suppression de la testostérone avant de pouvoir concourir en tant que femmes.

« C’est horrible », a déclaré Millen. « La déclaration pour les femmes alors est que vous n’avez pas d’importance, ce que vous faites n’est pas important, et les petites filles vont être jetées sous le bus par tout cela », a déclaré Millen, déclarant à l’hôte invité de Fox News Sean Duffy que Thomas est » va détruire la natation féminine. »

« La natation aux États-Unis reconnaît que les garçons nagent différemment des filles », a-t-elle expliqué.

Millen a détaillé les différents facteurs biologiques qui ont un impact sur les performances d’un nageur, expliquant que « les garçons auront toujours une plus grande capacité pulmonaire, un cœur plus gros, une meilleure circulation, un squelette plus gros et moins de graisse ».

« Bien que Lia Thomas soit un enfant de Dieu, c’est un homme biologique qui rivalise avec les femmes », a déclaré Millen. « Et peu importe la quantité de médicaments anti-testostérone qu’il prend, il sera toujours un homme biologique et aura l’avantage. »

Thomas a récemment dominé une compétition féminine au Zippy Invitational à l’Université d’Akron, y compris les préliminaires et les finales du 500 yards nage libre. Elle a obtenu un temps gagnant de 4:34,06 en finale, ce qui est un nouveau record de l’Ivy League.

Millen a déclaré que ce serait une « parodie de jeter » l’héritage des nageuses olympiques, telles que Janet Evans et Jenny Thompson.

« Toutes ces femmes qui ont travaillé si dur avant le titre IX alors qu’elles n’avaient pas les opportunités que les hommes avaient. Ce serait vraiment dommage, une telle parodie de le jeter maintenant. C’est ce qui va arriver. »