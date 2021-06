Un responsable des écoles publiques du comté de Loudoun enfreint la liberté d’expression lorsqu’elle bloque les parents sur Twitter .

in

Un éminent militant de l’éducation résidant dans le nord de la Virginie est bloqué sur Twitter par un agent public, a appris The Federalist, et cela pourrait avoir des implications pour le premier amendement sur la base de précédents juridiques.

Ian Prior, ancien haut fonctionnaire de l’administration Trump et directeur exécutif de Fight for Schools, est bloqué sur Twitter par Lottie Spurlock, directrice de l’équité dans les écoles publiques du comté de Loudoun. Prior est à l’avant-garde du mouvement qui s’oppose à la théorie critique de la race dans le comté de Loudoun et Spurlock est la force derrière de tels efforts. Vous trouverez ci-dessous une capture d’écran avant envoyée du bloc.

Un directeur des actions qui a bloqué l’opposition

Spurlock a été nommée en juillet 2019 à son poste. Un mois avant qu’elle n’assume le rôle d’équité, le surintendant Eric Williams a dévoilé « l’évaluation systémique de l’équité » du district qui serait facilitée par « The Equity Collaborative », un groupe de conseil californien qui a récolté 422 000 $ pour effectuer une « évaluation de l’équité », former éducateurs et animer des groupes de discussion. L’évaluation est intervenue après que le Loudoun NAACP a adressé une plainte au procureur général de Virginie contenant des allégations de racisme systémique dans le système scolaire.

Prior s’est impliqué dans la lutte du comté de Loudoun en août 2020. C’est un parent qui a commencé à s’exprimer lors des réunions du conseil d’administration et a fait des recherches sur le rapport et le contrat d’Equity Collaborative, ainsi que sur le code de conduite des enseignants et le code vestimentaire des élèves proposés. En octobre, il a prononcé un discours devant le conseil scolaire appelant le district pour violation du premier amendement.

Il a également aidé à organiser et à prendre la parole lors d’un rassemblement de théorie raciale anti-critique dans le comté de Loudoun le week-end dernier, alors que les membres de la communauté cherchent à rappeler les membres du conseil d’administration qui, comme l’a rapporté le Daily Wire, “ont compilé une longue liste de parents soupçonnés d’être en désaccord avec l’école actions du système, y compris son enseignement de concepts raciaux controversés – avec un objectif déclaré en partie d'” infiltrer “, d’utiliser des ” pirates informatiques ” pour faire taire les communications des parents et ” d’exposer ces personnes publiquement “.

L’ancien responsable du ministère de la Justice n’est pas au courant de la date exacte à laquelle Spurlock l’a bloqué sur Twitter. Cependant, sur la base de deux décisions de justice, le directeur des actions pourrait très bien enfreindre les droits du premier amendement de Prior.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait déjà interagi avec Prior, Spurlock a répondu à The Federalist : “Non, je ne l’ai pas fait.”

Précédent judiciaire

L’année dernière, un juge de la Cour d’appel des États-Unis pour le quatrième circuit a jugé qu’il était inconstitutionnel pour la présidente du conseil de surveillance des écoles publiques du comté de Loudoun, Phyllis Randall, de bloquer Brian Davison, un membre de la communauté. Davison était négatif sur le leadership du district et a commenté la page Facebook de Randall. L’activiste a poursuivi en justice et a gagné.

Le deuxième cas notable, similaire à celui de Prior, concernait le président de l’époque, Donald Trump. Les juges de la Cour d’appel du 2e circuit ont statué à l’unanimité qu’il était interdit à Trump de bloquer des personnes sur Twitter en raison d’une “discrimination inconstitutionnelle de point de vue”.

Giancarlo Canaparo, juriste à la Heritage Foundation, a déclaré à The Federalist que, bien qu'”il n’y ait pas de consensus académique ou judiciaire sur la question de savoir si les fonctionnaires violent le premier amendement en bloquant les utilisateurs sur leurs comptes de réseaux sociaux”, les deux décisions ont clairement indiqué qu’il y avait deux critères pour le blocage violerait le premier amendement.

« Les deux tribunaux ont estimé que lorsque les agents publics utilisent leurs comptes de médias sociaux pour des affaires officielles, ces comptes deviennent des « forums publics » où le gouvernement ne peut pas s’engager dans une discrimination de point de vue », a déclaré Canaparo. “Au sein de ces circuits, si un fonctionnaire viole le premier amendement en empêchant quelqu’un de s’engager avec son profil de médias sociaux dépend de deux questions : (1) si le compte est utilisé (dans la langue du deuxième circuit)” comme un canal de communication et d’interagir avec le public au sujet de son[/her] l’administration» et (2) si le fonctionnaire a bloqué une personne en raison du contenu de ses opinions.

“Si les deux questions reçoivent une réponse affirmative, alors dans ces circuits, un représentant du gouvernement a violé les droits du premier amendement des personnes qu’ils bloquent”, a ajouté Canaparo.

La situation de Prior peut correspondre à ces deux cas. Spurlock est une fonctionnaire et ses réseaux sociaux sont utilisés pour communiquer diverses informations sur les écoles publiques du comté de Loudoun. La deuxième question dépendrait du fait que Prior était définitivement bloqué pour ses « opinions », ce qui serait une coïncidence si ce n’était pas le cas étant donné son rôle dans l’opposition à la commission scolaire.

Ilya Shapiro, vice-président du Cato Institute et candidat au Falls Church City School Board en Virginie, a déclaré à The Federalist : « J’ai tendance à être d’accord » avec les deux décisions « parce que les comptes officiels sont ce que les avocats appellent des « forums publics », où les représentants du gouvernement ne peuvent pas empêcher les gens de faire entendre leur point de vue (à l’exception du harcèlement, de la belligérance, etc.).

Alors que les juristes ont exprimé leurs préoccupations concernant le premier amendement sur la base de décisions de justice, Clare Morell, analyste des politiques au Centre d’éthique et de politique publique travaillant sur le projet Big Tech, a déclaré: «Tout le monde a certainement le droit à la liberté d’expression sur leurs plateformes, mais je ne suis pas Bien sûr, cela signifie qu’ils ont le droit de parler à d’autres qui ne souhaitent pas qu’ils leur parlent.

“Je pense que nous avons la liberté personnelle de choisir à qui nous parlons”, a déclaré Morell. “Mais je suis beaucoup plus préoccupé par le fait que les plateformes elles-mêmes ferment les comptes des gens ou suppriment leurs tweets et leurs publications.”

Un surintendant se protégeant des opinions

Non seulement Prior est bloqué par Spurlock, mais il a également partagé qu’il est toujours bloqué par Nyah D. Hamlett, ancien directeur de cabinet des écoles publiques du comté de Loudoun. Hamlett a pris un poste dans une école à Chapel Hill, en Caroline du Nord, en janvier, donc bien sûr, n’opère toujours pas en tant qu’« agent public » pour Prior.

Cependant, il existe une situation similaire à celle de Spurlock dans le comté de Loudoun avec le surintendant du district. Bien que Scott A. Ziegler n’ait pas spécifiquement bloqué Prior, il a apparemment bloqué tous les utilisateurs. Le compte de Ziegler empêche les gens d’interagir avec des publications qui ne sont pas mentionnées par lui.

La fonctionnalité de modération de Twitter a été annoncée en février 2019 et mise en œuvre en mai 2020. Elle a été développée à titre de test, et un porte-parole a déclaré l’année dernière « nous écouterons les commentaires avant de déterminer » si la fonctionnalité restera en place. Evidemment, c’est toujours le cas.

Lorsqu’on lui a demandé si la restriction de Ziegler pouvait également violer le premier amendement, Canaparo a déclaré: “C’est une question un peu plus difficile.”

“Ce qui s’allume à nouveau, c’est que s’il fait cela parce qu’il ne veut pas entendre des gens qui ne sont pas d’accord avec lui, alors vous êtes toujours dans le problème du premier amendement”, a-t-il déclaré. « Si nous fonctionnions en vertu de la décision des deuxième et quatrième circuits, il s’agirait probablement d’une violation du premier amendement. »

Ziegler n’a pas renvoyé de demande de commentaire.

Prior a déclaré que ces exemples de censure concernaient “l’ensemble du modus operandi des écoles publiques du comté de Loudoun où ils refusent d’avoir un débat sur ces questions”.

Ce sentiment a été affirmé lors du rassemblement anti-critique sur la théorie raciale, au cours duquel les manifestants ont exprimé leur mécontentement quant à la façon dont le comté n’organise pas de réunions publiques.

“Et je pense que ce que nous avons vu dans les écoles publiques du comté de Loudoun est un modèle de pratique d’actions hostiles aux droits des parents du premier amendement”, a ajouté Prior.