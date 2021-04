Un responsable des médias sociaux amis des nazis attaque une organisation juive à la veille du jour du souvenir de l’Holocauste ⋆ .

Hier soir, le fondateur du site Web Gab a publié une déclaration critiquant le Congrès juif américain. Aujourd’hui, c’est le jour du souvenir de l’Holocauste.

Photo de Drew Angerer / .

La membre du Congrès Marjorie Taylor Greene a l’habitude de faire des commentaires insensibles à la race sur le peuple juif. Certains ont été des attaques antisémites à peine voilées contre George Soros. D’autres ont été absurdes, comme l’affirmation selon laquelle les incendies de forêt en Californie ont été déclenchés par des lasers spatiaux juifs.

Greene utilise également le site Gab pour collecter des fonds. Gab fait peu pour réglementer le discours de haine sur le site et l’antisémitisme est endémique. Le Congrès juif américain a récemment publié une déclaration décrivant la façon dont la membre du Congrès géorgien utilise Gab et comment elle a bénéficié du site.

Hier soir, Andrew Torba, le fondateur du site, a fustigé l’AJC. Torba a écrit: «Le Congrès juif américain ne fournit aucune preuve de TOUTE ‘incitation à la violence’ à l’encontre de Gab qui, selon lui, existe ici parce que nous avons une tolérance zéro à son égard et que nous agissons immédiatement contre les menaces.

Le message a continué: «Gab est une force avec laquelle il faut compter pour les cycles politiques 2022 et 2024. Marjorie Taylor Greene en est la preuve, c’est pourquoi les Oligarques vont travailler encore plus dur pour attaquer Gab et nous arrêter.

L’AJC n’a pas été surpris par les remarques de Torba. L’organisation a publié sur sa page Twitter: «Nous n’allons pas mâcher nos mots: Gab est une plate-forme peuplée de suprémacistes blancs et de néo-nazis qui nient l’Holocauste. Marjorie Taylor Greene en collecte régulièrement des fonds. Nous portons contre nous les attaques récentes du fondateur de Gab, Andrew Torba, avec un insigne d’honneur.

Nous n’allons pas mâcher nos mots: Gab est une plate-forme peuplée de négationnistes de l’Holocauste suprémacistes blancs et néo-nazis. Marjorie Taylor Greene en collecte régulièrement des fonds. Nous portons contre nous les attaques récentes du fondateur de Gab, Andrew Torba, avec un insigne d’honneur. pic.twitter.com/cLEY19SoZ4 – Congrès juif américain (@AJCongress) 8 avril 2021

