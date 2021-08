Un responsable du Conseil britannique déclare « faire confiance » aux talibans et uniquement aux « migrants économiques » fuyant l’Afghanistan | Royaume-Uni | Nouvelles

in

L’érudit islamique Dr Musharraf Hussain a affirmé que les milliers d’Afghans qui tentaient désespérément de fuir le pays déchiré par la guerre étaient des « migrants économiques » qui profitaient de l’occasion pour avoir une vie meilleure en Occident. Le sous-lieutenant du conseil du comté de Nottinghamshire a même affirmé que les personnes qu’il connaissait et qui avaient des parents en Afghanistan ne voyaient « aucune peur » du genre allégué dans de nombreux rapports.

Cela a inclus les militants fanatiques dressant une liste de cibles et faisant du porte-à-porte à leur recherche.

Ses commentaires interviennent au milieu de plus de 5 000 Britanniques et Afghans éligibles de Kaboul transportés par avion sur des vols britanniques depuis le 13 août, selon l’ambassadeur britannique Sir Laurie Bristow.

S’exprimant depuis le centre de gestion des évacuations à Kaboul, il a salué les efforts des soldats, des diplomates et du personnel des forces frontalières qui aident à la crise et était “tellement fier de ce que notre peuple fait”.

Pendant ce temps, le Dr Musharraf – qui a reçu un OBE de la reine en 2008 – a exprimé ses opinions scandaleuses lors d’une interview avec BBC Radio Nottingham hier.

« Je pense que nous avons une opportunité incroyable pour l’Afghanistan après 40 ans de guerre dans cet endroit.

“C’est donc vraiment une opportunité pour les talibans de montrer qu’ils peuvent apporter un changement vraiment positif et bon.”

Mme Finn a ensuite évoqué le précédent bilan des talibans en matière de violations des droits humains – y compris des exécutions publiques et des lapidations – lorsqu’ils détenaient le pouvoir du milieu des années 90 jusqu’en 2001.

Il a répondu: “Eh bien, tout d’abord, permettez-moi de préciser clairement que ce ne sont pas les mêmes personnes que dans les années 90.

«C’étaient évidemment des actions très belliqueuses et insensées…

« Ils ont clairement indiqué qu’ils respecteraient les femmes et qu’ils veilleraient à ce que les droits humains soient respectés. »

Lorsque Mme Finn a souligné que des milliers de personnes fuyaient pour leur vie alors que le groupe prenait le contrôle, il a répondu : « Ils ne fuient pas pour leur vie.

«Ils saisissent en fait une opportunité incroyable qui leur est offerte d’obtenir l’asile en Occident.

« Ce n’est pas vraiment parce qu’ils fuient pour sauver leur vie.

« (Ce sont) des migrants économiques en tant que tels et c’est une opportunité pour eux.

« Pour échapper à la pauvreté du pays.

Cependant, il semble que le gouvernement britannique ne soit pas d’accord avec ses sentiments, car le Premier ministre Boris Johnson et l’émir au pouvoir du Qatar ont convenu lors d’une conversation aujourd’hui que la communauté internationale devrait “financer entièrement la réponse à l’aide” en Afghanistan après la prise de contrôle des talibans.

Une porte-parole de Downing Street a déclaré : « Le Premier ministre s’est entretenu aujourd’hui avec l’émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad al-Thani, au sujet de la situation en Afghanistan.

« Il a remercié le gouvernement du Qatar pour son travail visant à faciliter les évacuations en cours de Kaboul.

« Les dirigeants ont discuté de la coopération dans le cadre des efforts diplomatiques visant à stabiliser la situation en Afghanistan et à garantir que tout nouveau gouvernement est inclusif et respecte ses obligations internationales.

“Ils ont convenu qu’il était vital que le peuple afghan continue d’être soutenu avec un accès aux écoles, aux hôpitaux et à l’aide humanitaire, et que la communauté internationale finance pleinement la réponse d’aide en Afghanistan et dans la région.

“Le Premier ministre était également impatient d’accueillir Cheikh al-Thani au sommet de la Cop26 en novembre, notant les opportunités pour le Qatar de fixer des objectifs ambitieux de réduction des émissions.”

Express.co.uk a contacté le conseil du comté de Nottinghamshire pour un commentaire.