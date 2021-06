Un responsable néerlandais interdira les crypto-monnaies dès que possible | Invezz

in

Pieter Hasekamp, ​​​​officiel néerlandais pour l’analyse économique, a déclaré que le gouvernement devait interdire les crypto-monnaies dans le pays. Selon lui, les actifs cryptographiques sont extrêmement volatils et un krach boursier est inévitable. Hasekamp a déclaré que les Pays-Bas devraient agir dès que possible. Il ajouta,

Pour les investisseurs comme pour les gouvernements, la dernière personne à agir est le perdant.

Hasekamp a également déclaré que plusieurs pays ont pris des mesures pour limiter l’utilisation des crypto-monnaies et leur commerce en raison de leur instabilité financière, de leur utilisation criminelle et des cas graves de fraude.

Alors que les Pays-Bas ont déployé des efforts concertés pour augmenter leurs réglementations sur les crypto-monnaies, ils ont échoué. Hasekamp a déclaré que les Pays-Bas sont à la traîne dans de telles luttes pour réduire l’utilisation des actifs cryptographiques.

Difficulté à interdire les crypto-monnaies

La nature des crypto-monnaies et le fait qu’elles soient principalement échangées en ligne rendent très difficile pour le gouvernement de les interdire complètement.

Les actifs cryptographiques ne sont pas non plus émis par les institutions financières, de sorte que le gouvernement n’a aucun contrôle sur leur utilisation et leur distribution.

Leur nature décentralisée et le fait qu’ils soient principalement commercialisés à l’échelle internationale rendent encore plus difficile d’empêcher les gens d’y commercer ou d’investir.

Certains responsables n’achètent pas l’idée d’Hasekamp

Alors que Hasekamp propose une interdiction totale des crypto-monnaies, certains de ses collègues ont des idées différentes. Par exemple, le ministre néerlandais des Finances Wopke Hoekstra s’est opposé à une interdiction de la crypto-monnaie. Lorsque le gouvernement a proposé une interdiction des actifs numériques en 2018, c’est l’un des responsables gouvernementaux qui s’est opposé à l’idée.

Cependant, Hasekamp reste sur ses positions, expliquant que les gens ont une mauvaise vision des actifs cryptographiques. Selon lui, les gens pensent que les crypto-monnaies remplaceront la monnaie fiduciaire à l’avenir, mais cela n’arrivera jamais.

La déclaration de Hazekamp intervient une semaine seulement après que le gouvernement chinois a interdit l’extraction de crypto-monnaie dans le pays. Cela a conduit à un exode massif de mineurs de crypto-monnaies de Chine, un pays où la majeure partie du taux de hachage de crypto-minage dans le monde est généré.

