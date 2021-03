Un responsable technique de la région de Seattle plaide coupable d’un stratagème visant à obtenir et à blanchir 5,5 millions de dollars de prêts PPP

Un dirigeant de la technologie de Washington accusé dans un stratagème d’obtenir plus de 5,5 millions de dollars en prêts du programme de protection du chèque de paie (PPP) et de blanchir le produit a plaidé coupable lundi.

La procureure américaine par intérim Tessa M. Gorman pour le district ouest de Washington a annoncé dans un communiqué de presse du ministère de la Justice que Mukund Mohan, 48 ans, de Clyde Hill, Washington, a soumis au moins huit demandes de prêt PPP frauduleuses au nom de six entreprises différentes au niveau fédéral. institutions financières assurées.

À l’appui des demandes de prêt frauduleuses, Mohan a fait de nombreuses déclarations fausses et trompeuses sur les opérations commerciales et les dépenses salariales respectives des entreprises, selon le DOJ.

Mohan a soumis de faux documents et des documents modifiés, y compris de faux documents fiscaux fédéraux et des documents de constitution modifiés, et a fait une fausse déclaration à un prêteur, par exemple, qu’en 2019, sa société Mahenjo Inc., comptait des dizaines d’employés et payait des millions de dollars de salaires et de charges sociales. . En vérité, Mohan a acheté Mahenjo sur Internet en mai 2020 et, au moment où il a acheté l’entreprise, elle n’avait aucun employé et aucune activité commerciale.

L’expérience technique antérieure de Mohan comprend un passage chez Amazon Business, où il était directeur de la gestion des produits. Il était également auparavant directeur de Microsoft Ventures et directeur de l’ingénierie pour les activités cloud et d’entreprise de Microsoft.

Mohan a été inculpé en juillet 2020 et devrait être condamné le 20 juillet. Selon les termes de l’accord de plaidoyer, les procureurs recommanderont le bas de la fourchette des lignes directrices fédérales en matière de détermination de la peine, selon le DOJ. L’accusation et la défense recommanderont à Mohan de payer une amende de 100 000 $ en plus de son obligation de restitution.

La fraude par fil est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison. Le blanchiment d’argent est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison.