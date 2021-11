Un responsable ukrainien déclare 124 Bitcoins qu’il a achetés pour 2 800 $ et qu’ils valent maintenant 8 millions de dollars

Pour Éditeur quotidienBitcoin

En plus des bitcoins, le responsable ukrainien a également déclaré l’achat de 500 actions de Tesla.

Un responsable du gouvernement de la région de Rivne en Ukraine a officiellement déclaré qu’il possédait environ 8 millions de dollars en crypto-monnaies et 500 actions Tesla. La nouvelle intervient après qu’un autre législateur ukrainien à Kiev a eu du mal à prouver la possession des crypto-monnaies dans sa déclaration de patrimoine.

Comme le souligne Bitcoin.com, les investissements en crypto-monnaie ont connu une popularité croissante parmi les politiciens ukrainiens ces dernières années, qui ont fait des déclarations obligatoires des actifs qu’ils possèdent. Ainsi, selon de récents reportages dans les médias ukrainiens, un membre du conseil du village de Virovsky dans l’ouest de l’oblast de Rivne a affirmé avoir 124 BTC d’une valeur de près de 8 millions de dollars aux prix actuels.

Hodler millionnaire

L’histoire est très intéressante et montre ce que Bitcoin a signifié pour ceux qui ont acheté tôt, investi peu d’argent et sont maintenant millionnaires. Selon Bitcoin.com, Vladimir Pachesny, 36 ans, a acquis les pièces début 2013 pour 73 920 hryvnia au moment de l’achat, un peu plus de 2 800 $ US, en utilisant le taux de change actuel de la monnaie ukrainienne.

Aussi, en 2019, le député local a également acheté 500 actions de la société américaine de véhicules électriques Tesla.

Les médias soulignent qu’il y a plusieurs responsables ukrainiens qui sont devenus millionnaires. Un rapport d’avril a révélé que les fonctionnaires et les politiciens possédaient 46 351 BTC d’une valeur de 75 milliards de hryvnias à l’époque (ils valent plus de 3 milliards de dollars aujourd’hui), et qu’un membre du conseil municipal de Dnipro, Mishalov Dmitrovich, avait la plus grande fortune : 18 000 BTC. .

En 2020, par exemple, nous avons raconté que Rostyslav Solod, un député nouvellement élu du département régional de Kramatorsk en Ukraine, est devenu le premier responsable politique du pays à déclarer aux organes juridiques une réserve personnelle équivalant à plus de 24 millions de dollars de fonds. Monero.

Dans leurs déclarations de 2020, l’ensemble de personnalités publiques a admis posséder 46 351 BTC, plusieurs autres devises numériques, dont ETH, LTC, BCH et XMR, selon les chiffres compilés par la plate-forme Opendatabot qui surveille les dossiers publics en Ukraine. Cependant, tout le monde n’a pas été en mesure de fournir les documents nécessaires pour prouver qu’ils contrôlent les pièces.. Ce printemps, l’Agence nationale de prévention de la corruption (NAPC) a promis de vérifier les chiffres.

Virtual Assets of Ukraine, une organisation publique et l’association Blockchain4Ukraine, qui réunit des législateurs de différentes factions politiques au parlement ukrainien, Ils ont proposé d’introduire une exigence qui augmenterait la transparence en ce qui concerne les déclarations de patrimoine par les fonctionnaires. Les deux entités insistent sur le fait que les agents publics doivent fournir les adresses de leurs portefeuilles de crypto-monnaie dans leurs déclarations. Dans un amendement à la loi de 2019, tous les citoyens ukrainiens étaient tenus de dire combien de cryptos ils possédaient.

Sources : Bitcoin.com, archives

