Un ressortissant chinois coupable d’avoir fait obstruction à l’enquête sur la traite des êtres humains de la sécurité intérieure ⋆ .

Un ressortissant chinois a plaidé coupable devant un tribunal fédéral pour avoir falsifié des preuves dans le cadre d’une enquête internationale sur la traite des êtres humains impliquant sa petite amie qui a été menée par Homeland Security Investigations.

Un résident de New York, Xu Zhang, 31 ans, a plaidé coupable mardi, selon les autorités américaines de l’immigration et des douanes.

Zhang a été inculpé en septembre 2019 pour avoir prétendument conspiré avec sa petite amie et co-conspirateur, Gao Xing, également ressortissant chinois, pour détruire et dissimuler des dossiers liés à une enquête du grand jury fédéral.

En septembre 2019, Xing était détenu par le gouvernement fédéral et faisait l’objet d’une enquête internationale sur la traite des personnes. Pendant sa garde à vue, elle a demandé à son petit ami, Zhang, d’obtenir l’accès à son compte WeChat et de supprimer du matériel, y compris des contacts et des conversations.

WeChat est une application de messagerie et de médias sociaux chinoise populaire.

Zhang lui aurait dit que cela rendrait son cas pire, mais il a quand même continué et a supprimé les informations et a changé son nom d’utilisateur.

Puis, le 1er novembre 2019, Xing s’est suicidé alors qu’il était détenu par le gouvernement fédéral au centre de détention du comté de Daviess, dans le Kentucky.

Pour son rôle dans la falsification des preuves, Zhang risque jusqu’à 20 ans de prison. Il doit être condamné le 15 septembre 2021.