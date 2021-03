Un ressortissant indien emprisonné aux États-Unis pour avoir piraté le serveur d’une entreprise et supprimé 1200 comptes d’utilisateurs Microsoft

Un ressortissant indien emprisonné aux États-Unis pour piratage du serveur du client et suppression de 1 200 comptes d’utilisateurs. (Image représentative)

Un ressortissant indien aux États-Unis encourt une peine d’emprisonnement de deux ans après avoir supprimé plus de 1 200 comptes d’utilisateurs Microsoft d’une entreprise dans laquelle il était auparavant employé.

Selon une déclaration du tribunal, Deepanshu Kher a été employé dans une société de conseil en technologies de l’information de 2017 à mai 2018. La société avait envoyé Kher aux États-Unis pour travailler avec son client au siège de Carlsbad pour aider à la migration vers un Microsoft Office 365. environnement.

Lorsque la société a transmis son mécontentement à la collaboration avec Kher au cabinet de conseil, en janvier 2018, Kher a été invité à se retirer du projet. Quelques mois plus tard, Kher a été licencié et un mois plus tard, en juin de cette année-là, Kher est retourné en Inde. Deux mois plus tard, Kher a piraté le serveur des entreprises clientes et supprimé 1 200 de ses 1 500 comptes utilisateurs MS O365. Kher a été arrêté après avoir volé d’Inde aux États-Unis le 11 janvier 2021, ignorant le mandat d’arrêt imminent.

Selon les procureurs fédéraux, cela a coûté à l’entreprise une perte énorme car elle a dû fermer complètement pendant deux jours. Les employés ont perdu l’accès à leurs courriels, listes de contacts, documents, calendriers de réunions, vidéoconférences et audioconférences, répertoires d’entreprise et plusieurs autres applications nécessaires pour effectuer leur travail.

Le procureur américain par intérim Randy Grossman a qualifié cela d ‘«acte de sabotage» destructeur pour l’entreprise. La juge du tribunal de district américain Marilyn Huff a qualifié l’attaque d’acte de vengeance planifié et clairement intentionnel.

Le juge Huff a condamné Kher à deux ans de détention et à trois ans de mise en liberté surveillée et de restitution à la société de 567 084 USD, le coût que Carlsbad a dû supporter pour rétablir les comptes et régler tous les problèmes causés par Kher.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.