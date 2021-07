Un ressortissant iranien vivant au Canada accusé de complot présumé en vue d’exporter du matériel utilisé pour l’enrichissement d’uranium

in

Un ressortissant iranien résidant à Montréal aurait exporté du matériel de laboratoire contrôlé pour des raisons de non-prolifération nucléaire des États-Unis vers l’Iran via le Canada et les Émirats arabes unis (EAU).

Reza Sarhangpour Kafrani, alias Reza Sarhang, a été inculpé de deux infractions à la loi internationale sur les pouvoirs économiques d’urgence, ainsi que d’un chef de complot, d’un chef de non-communication d’informations sur l’exportation et de six chefs de blanchiment d’argent, selon un acte d’accusation du tribunal de district des États-Unis pour le district de Columbia.

Kafrani et son co-conspirateur présumé, Seyed Reza Mirnezami, co-propriétaire de Prolife Global, Ltd., qui était basée au Canada mais était active aux États-Unis et ailleurs.

En novembre 2015, Kafrani aurait tenté d’acheter du matériel de spectrométrie de masse à une entreprise américaine.

“La spectrométrie de masse décrit l’analyse en science nucléaire du contenu isotopique d’échantillons chimiques et, en particulier, les mesures de concentration de ces éléments à l’aide de techniques de dilution isotopique”, a écrit Channing D. Phillips, procureur américain par intérim pour le district de Columbia, dans l’acte d’accusation. “Ils permettent à ceux qui enrichissent l’uranium de déterminer le niveau d’enrichissement, qui est une partie essentielle de l’enrichissement de l’uranium pour l’énergie nucléaire et les efforts d’armement.”

Kafrani a d’abord essayé d’acheter l’équipement de spectrométrie de masse pour l’importer au Canada, mais s’est enquis du coût d’installation au Moyen-Orient, ce qui a provoqué une réponse brutale de la société américaine.

“Vous savez qu’il y a des sanctions en place pour l’Iran. Je pensais que cet équipement allait à Montréal QB. Merci d’avoir perdu mon temps”, a déclaré la société américaine dans un courriel à Kafrani.

Après cela, Kafrani et Mirnezami ont demandé des licences au Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor pour exporter l’équipement de laboratoire en Iran, mais ces licences ont été refusées à deux reprises.

Malgré cela, Kafrani a pu acheter trois spectromètres de masse et un passeur d’échantillons pour 110 739 $ à une deuxième société américaine en 2016, selon l’acte d’accusation. Il a fait expédier l’équipement de laboratoire au Canada, puis a utilisé une compagnie maritime canadienne pour le réexporter vers les Émirats arabes unis en septembre 2016. À partir de là, il aurait organisé son expédition des Émirats arabes unis vers l’Iran.

Un mois plus tard, Kafrani aurait organisé l’expédition de deux autres spectromètres de masse en Iran depuis les États-Unis, via le Canada et les Émirats arabes unis.

L’accusation de complot est passible d’une peine maximale de cinq ans de prison, tandis que les violations de la Loi internationale sur les pouvoirs économiques d’urgence et les accusations de blanchiment d’argent sont passibles d’une peine maximale de 20 ans de prison.