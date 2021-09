Un restaurant de Delhi clarifie le contrecoup pour avoir refusé l’entrée à une femme portant un sari

in

Un restaurant haut de gamme de Delhi s’est retrouvé au milieu d’une controverse après qu’une femme a prétendu qu’on lui avait refusé l’entrée parce qu’elle portait un sari. Face à une réaction massive de différents quartiers, le restaurant a affirmé que l’incident avait été mal interprété et a publié sa version de l’histoire.

Dans une publication sur Facebook, Anita Choudaary a partagé une vidéo de 16 secondes de l’incident et a allégué qu’elle n’avait pas été autorisée à entrer dans le restaurant Aquila à Ansal Plaza ici dimanche, car elle portait un sari.

« Dans l’un des restaurants de Delhi, le sari n’est pas considéré comme une tenue élégante. Le nom du restaurant est Aquila. Nous nous sommes disputés à propos du sari et de nombreuses excuses ont été avancées, mais je n’ai pas été autorisé à entrer dans le restaurant, car la tenue indienne – le sari n’est pas une tenue élégante. Je n’ai jamais été insulté comme ça. Je me sens aussi blessée”, a-t-elle écrit.

Elle a également posté une courte vidéo de sa dispute avec le personnel du restaurant, à côté de quelques photos d’elle dans le sari. Choudaary, selon son profil Facebook, est directrice de la création chez Doordarshan National.

Après que la publication de Choudaary soit devenue virale, le restaurant, au décor unique, a reçu de fortes réactions de la part de personnes appelant le restaurant sur les réseaux sociaux ainsi que sur des plateformes d’agrégation de produits alimentaires comme Zomato.

Qualifiant le comportement du restaurant de « bizarre », un utilisateur de Twitter a écrit : « Qui décide que le sari n’est pas une« vêtement intelligent » ? J’ai porté des saris dans les meilleurs restaurants des États-Unis, des Émirats arabes unis ainsi qu’au Royaume-Uni. Personne ne m’a arrêté. Et certains restaurants Aquila dictent un code vestimentaire en Inde et décident que le sari n’est pas « assez intelligent » ? Bizarre (sic).

Un autre utilisateur a écrit que sa mère avait porté un sari même dans les Alpes. «Le restaurant Aquila à Delhi a empêché une dame d’entrer alors qu’elle portait un sari, ce qui, selon eux, n’est pas une tenue élégante. Honte à vous restaurant Aquila. Ma mère porte un sari au sommet des Alpes. Ils ne l’ont pas arrêtée pour ce qu’elle portait (sic) », a tweeté l’utilisateur.

Le restaurant a également reçu des critiques négatives sur Zomato, en particulier en ce qui concerne cet incident. « Restaurant pas assez intelligent ! Personnel horrible (regardez ma robe avant de me laisser entrer !?!) La nourriture était horrible », a écrit un critique sur Zomato.

Répondant aux allégations, le restaurant s’est adressé mercredi à Instagram pour clarifier sa version des faits. Selon eux, le clip de “10 secondes” posté par Choudaary faisait partie d’une conversation qui a duré “une heure”.

« Nous avons choisi de garder le silence jusqu’à présent et avons patiemment observé la situation liée à l’incident qui a eu lieu à Aquila le 19 septembre.

« Une cliente a visité le restaurant et a été poliment priée d’attendre à la porte car il n’y avait pas de réservation à son nom. Cependant, alors que nous discutions en interne de l’endroit où nous pourrions les asseoir, l’invité est entré dans le restaurant et a commencé à se battre et à abuser de notre personnel. Ce qui s’est passé après était au-delà de notre imagination, avec l’invité giflant notre manager », a écrit le restaurant sur sa publication Instagram.

Il a également ajouté des images de vidéosurveillance de l’incident, ainsi qu’une vidéo séparée où des femmes portant des saris entrent dans le restaurant. Selon le restaurant, le commentaire selon lequel le sari n’était pas une tenue « chic et décontractée » dans la vidéo partagée par Choudaary était un moyen de « s’attaquer » à la situation.

“Pour faire face à la situation et demander à l’invité de partir, l’un de nos gestionnaires de porte a fait une déclaration sur le fait que les saris ne faisaient pas partie de notre code vestimentaire décontracté et toute notre équipe s’excuse pour la même chose”, indique le communiqué. Aquila a poursuivi en s’excusant pour la remarque.

«Aquila est une marque locale et chaque membre de l’équipe se dresse comme un fier Indien. La déclaration de notre responsable de porte ne représente en aucun cas le point de vue de toute l’équipe sur le code vestimentaire. Nulle part dans notre politique d’entreprise il n’est dit que nous refuserons l’entrée à toute personne en tenue ethnique.

“Bien que nous ayons le droit de prendre des mesures pour la violence de l’invité contre notre personnel, nous avons choisi de maintenir la paix jusqu’à présent, mais conformément à notre politique de transparence avec nos parties prenantes, nous publions maintenant cette déclaration”, a déclaré Aquila. .

