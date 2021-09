Un restaurant de Floride qui a dit aux partisans de Biden de manger ailleurs devient si populaire qu’il manque de nourriture

Un restaurant de Floride qui a affiché une pancarte disant aux partisans de Biden d’emmener leur entreprise “ailleurs” a été contraint de fermer temporairement après avoir manqué de nourriture pour répondre à une augmentation de la demande.

Le DeBary Diner, situé à DeBary, en Floride et appartenant à Angie Ugarte, a été fermé le 2 septembre après avoir manqué de nourriture à la suite d’une augmentation de la demande après l’affichage d’un panneau sur la porte d’entrée claquant le retrait chaotique de Biden en Afghanistan et disant à ses partisans de prendre leurs affaires ailleurs, selon le West Volusia Beacon.

D.NSE SEC LLOYD AUSTIN ORDONNE PAR LE COMITE DE LA MAISON DE SOUMETTRE UN PLAN D’EVACUATION DE L’AFGHANISTAN

“Si vous avez voté pour et continuez à soutenir et à soutenir l’administration sans valeur, inepte et corrompue qui habite actuellement la Maison Blanche et qui est complice de la mort de nos militaires en Afghanistan, veuillez emmener vos affaires ailleurs”, disait le panneau en réponse. à la mort de 13 militaires américains dans un attentat suicide à Kaboul, en Afghanistan, lors du retrait des États-Unis du pays.

“J’ai eu tellement de gens qui m’appelaient du monde entier, d’Europe, pour essayer d’acheter des repas pour les anciens combattants, ce que je n’ai toujours pas pu organiser”, a déclaré Ugarte au Daytona Beach News-Journal. “Je pense que les vétérans seront nourris pour le reste de l’année au rythme où je reçois des dons.”

LE PROPRIÉTAIRE D’UN RESTAURANT EN FLORIDE POSTE UN PANNEAU DIT AUX SUPPORTEURS DE BIDEN DE « PRENDRE AFFAIRES AILLEURS »

Plusieurs vétérans de l’armée sont descendus dans le restaurant pour exprimer leur soutien à la pancarte qu’Ugarte avait affichée.

“Tous ces gens ont dit: ‘Nous devons venir ici et remercier Angie.’ Nous voulions venir vous remercier”, a déclaré à Ugarte Rod Phillips, un vétéran décoré du Vietnam, en lui serrant la main. “En tant que vétéran du Vietnam et blessé au combat, je ne souhaite la guerre à personne. Mais il y a un moment et un endroit appropriés pour sortir de là.”

Ugarte a déclaré qu’elle avait reçu des “menaces de mort et des menaces à la bombe”, mais les réactions ont été pour la plupart favorables – et les clients font correspondre leurs mots avec des commandes de nourriture et de l’argent.

Ugarte insiste sur le fait que son message n’est pas politique et qu’elle aurait posté la même lettre frustrée si l’ancien président Donald Trump était toujours en poste.

Le restaurant a rouvert vendredi.