Un restaurant en Floride n’a pas pu trouver suffisamment de serveurs, il a donc embauché des robots à la place – .

Cela peut sembler être un paysage de films et d’émissions de science-fiction, mais si vous entrez dans M. Q Crab House à Hollywood, en Floride, vous pourriez être accueilli par un robot de 4 pieds appelé Peanut qui vous accueillera et vous guidera vers votre table. . Les deux autres machines, qui n’ont pas de nom, ramèneront ensuite la nourriture que vous avez commandée et transporteront les assiettes par autobus une fois que vous aurez terminé. Ils peuvent même chanter Happy Birthday sur demande. Et aucun d’entre eux ne prend de pourboire.

Les trois robots ne rendent pas seulement possible une expérience culinaire socialement distante et sans contact dans un monde qui doit encore faire face à la nouvelle pandémie de coronavirus. Ils ont également aidé le propriétaire à compenser le manque de personnel causé par la crise sanitaire.

Les robots peuvent peut-être guider les clients vers leurs tables et transporter leurs repas, mais ils ne sont pas aussi sophistiqués que les serveurs robots des films. Ils ne répondront pas aux commandes et ne prendront pas de commandes car un serveur humain est toujours impliqué dans le processus. Le Sun-Sentinel rapporte qu’un serveur humain prendra les commandes et que les humains traiteront les paiements à la fin du repas.

Un des serveurs robots de M. Q Crab House. Source de l’image: Facebook

Les robots sont pratiques pour transporter la nourriture, qui repose sur trois plateaux de service, comme le montre l’image ci-dessus. Ce n’est que l’un des trois robots du restaurant, car chaque modèle a un design différent.

La propriétaire de M. Q, Joy Wang, a expliqué qu’elle essayait depuis des semaines d’embaucher du personnel pour combler les quarts de travail occupés le week-end. Le restaurant se trouve en face du Seminole Hard Rock Hotel and Casino, et les week-ends sont occupés. Mais elle a échoué. Ses anciens employés «préfèrent rester à la maison et toucher le chômage», a-t-elle déclaré.

Les trois robots représentaient un investissement coûteux, au prix de 10 000 $ chacun, mais ils sont déjà appréciés. Les serveurs disent qu’ils valent de l’argent, car les robots ne peuvent pas être infectés ou porter le nouveau coronavirus. Deux d’entre eux sont également capables de transporter plus d’assiettes qu’un serveur ordinaire, ce qui réduit le nombre de voyages vers et depuis une table. L’arachide est montrée sur la photo ci-dessous.

Ils n’ont pas pu trouver d’employés humains. Donc, ce restaurant du sud de la Floride a embauché des serveurs robotiques https://t.co/caw6q4Rt5o pic.twitter.com/vf0Zod6ZZl – South Florida Sun Sentinel (@SunSentinel) 17 avril 2021

Le seul problème qu’ils pourraient rencontrer est la batterie faible, auquel cas ils veilleront à ce que vous le remarquiez. “Je dois retourner! Je dois me rendre moi-même! a déclaré Peanut à une occasion lorsque la batterie était faible, selon un directeur de M. Q. Les robots sont également devenus une attraction sur les réseaux sociaux, car les clients publient des images des serveurs surprises.

M. Q n’est pas le seul restaurant à utiliser des robots pour les livraisons de nourriture pendant la pandémie. Le rapport note qu’une entreprise spécialisée dans les restaurants avec livraison uniquement s’est associée à la startup robotique Cartken pour lancer les premiers robots autonomes de Miami. Les robots en forme de chariots à hot-dog fonctionnent dans un rayon d’un demi-mile et peuvent desservir le centre-ville de Miami en 30 minutes environ.

Par ailleurs, Domino’s a récemment annoncé son propre service de livraison de voitures robotisées à Houston. Chik-Fil-A prévoit également de commencer prochainement à tester des livraisons de robots semi-automatisés en Californie.

