Un restaurateur non vacciné qui a défié la fermeture décède de Covid

John Scott Parney Sr (à droite), qui a défié les ordres de verrouillage du Michigan pour son restaurant en partie pour collecter des fonds pour payer son traitement contre le cancer du côlon pour sa femme Paula Parney (à gauche), est décédé du coronavirus (Photo: GoFundMe)

Le propriétaire d’un restaurant qui n’a pas été vacciné et a défié les règles de fermeture de l’État pendant la pandémie est décédé des suites du coronavirus.

John Scott Parney Sr, qui a maintenu le Quincy Diner ouvert malgré l’ordre de fermeture du ministère de la Santé du Michigan en décembre 2020, est décédé un an plus tard, le 14 décembre. Il avait 62 ans.

L’année dernière, Parney a déclaré qu’il avait défié l’ordre de fermeture en partie pour aider à payer les factures médicales de sa femme Paula, qui lutte contre le cancer du côlon.

« Ma femme combat un cancer du côlon de stade quatre », a déclaré Parney à MLive.com à l’époque.

Quincy Diner dans le sud du Michigan a ouvert ses portes malgré un ordre de fermeture dans le Michigan (Photo : Google)

«Nous dépendons de ce restaurant pour aider à subventionner la facturation et tout ça. Mes employés en ont besoin. Bien sûr, si j’étais resté fermé plus longtemps, j’aurais perdu mon entreprise.

Une collecte de fonds en ligne pour Parney a déclaré que Quincy Diner avait reçu des fonds du programme de protection des chèques de paie du gouvernement pour aider les entreprises à survivre à la pandémie. Mais l’aide gouvernementale ne couvrait qu’une « fraction » de ce qu’ils auraient gagné s’ils étaient restés ouverts.

Parney a donc rouvert son restaurant alors que l’État avait encore un ordre de fermeture.

Parney a contracté le Covid-19 et a été hospitalisé fin septembre. Il a été libéré quelques jours plus tard, mais sa santé s’est dégradée. Parney est devenu «incohérent» et confus, selon le collecteur de fonds.

« Les statistiques de John étaient dangereusement basses et il a été immédiatement placé en isolement et a reçu de l’oxygène », lit-on dans le collecteur de fonds. « Personne ne se serait jamais attendu à ce que les 43 prochains jours auraient apporté à notre sœur, Paula, et à leur famille. »

Des proches ont déclaré que Parney, père de trois enfants et vétéran du Corps des Marines, n’avait pas été vacciné.

« Cependant, pendant sa bataille, quand il a pu parler, John a partagé avec sa famille qu’il se ferait vacciner parce que la bataille, à ce stade, était pire que n’importe quel entraînement qu’il a subi dans l’armée », déclare le collecteur de fonds.

Parney est décédé dans un hôpital de Battle Creek. Il a été enterré lundi à Camden.

Il avait travaillé au FireKeepers Casino and Hotel à Battle Creek et « était un homme formidable », a déclaré sa sœur Heidi Hodshire à MLive.com.

« C’était un homme pieux et il soutenait les forces armées », a-t-elle déclaré.

La femme de Parney lutte toujours contre le cancer du côlon, a déclaré Hodshire mercredi.

