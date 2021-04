Un résumé de l’interview de Florentino Perez sur El Larguero

Florentino Perez a fait une apparition à El Larguero ce soir. Il était censé apparaître dans l’émission hier soir, mais a fini par être en réunion avec les membres fondateurs de la Super League européenne à ce moment-là.

Ce soir, immédiatement après la victoire du Real Madrid sur Cadix, Florentino s’est assis dans le studio Cadena Ser et son interview a chevauché le presseur d’après-match de Zinedine Zidane.

L’interview de Florentino était bizarre et aurait probablement pu être entièrement évitée. Cela n’a pas été utile pour une campagne de relations publiques déjà désastreuse pour l’échec de la Super League.

Voici un bref résumé de ses citations les plus importantes

“Je suis triste. Nous travaillons depuis trois ans. LaLiga est intouchable, où il faut gagner de l’argent en semaine. Le format des Champions est obsolète et ne s’intéresse qu’aux quarts de finale. La saison dernière, 650 millions ont été perdus et ce format ne fonctionne pas. Nous avons mis au point un format où les équipes les plus importantes d’Europe jouent dès le début de la saison. Vous pouvez gagner plus d’argent là où les grands ne perdent pas en étant solidaires des autres. “

«Campagne manipulée disant que nous allions mettre fin au football. Il y a des gens qui ont des privilèges et qui ne veulent pas les perdre. »

«Je n’ai jamais vu une telle agression de la part du président de l’UEFA. Il a été orchestré. Je ne l’ai jamais vu. Menaces et insultes. Comme si nous avions tué quelqu’un. Le football doit être sauvé. Un événement compliqué se produit. Il y avait quelqu’un dedans. Groupe anglais qui n’avait pas beaucoup d’intérêt. “

«Ils nous ont tués avec une terrible agressivité. Ils nous attendaient. Quand tout cela arrivera et que la réalité viendra, nous verrons ce qui se passe. Les clubs vont perdre plus de deux milliards. »

Dit que la première équipe anglaise (probablement Chelsea?) Avait des doutes et a ensuite «infecté» les autres, et ils ont tous décidé de partir. – Kiyan Sobhani (@KiyanSo) 21 avril 2021

«Les douze d’entre nous ont signé un contrat contraignant. Nous pourrions accueillir d’autres équipes. Ils partent parce que l’UEFA fait un show. Nous ne l’avons pas expliqué de toute façon mais ils ne nous ont laissé aucune chance. Il est impossible que ceux d’entre nous qui sont au sommet perdent de l’argent et que les autres le fassent. gagner. “

«Nous devons le faire maintenant. Nous ne pouvons pas attendre trois ans. L’argent vient de bons matches, où il y a de la compétition. Il faut faire des matchs comme Federer-Nadal qui intéressent les fans. Des matchs de haut niveau sans exclure personne. » .

«Nous continuons tous. Personne n’a payé de pénalité. La sortie de ce projet n’est pas précipitée. Il y avait un club qui n’avait pas beaucoup d’intérêt mais qui a signé un contrat contraignant. Ce n’est pas un mouvement d’assemblée. »

«Je veux un président de l’UEFA éduqué, qui n’insulte pas. Aussi simple que cela. Et que nous soutenons, qu’ils ne trébuchent pas. Cette façon d’insulter un président centenaire. Il devrait montrer l’exemple.

«Nous avons tous une obligation de dialogue et le président de l’UEFA n’a pas bien fait. Nous transmettons une image de ce qu’est le football. Je n’ai joué avec personne et ça fait 20 ans. Le football est un sport de valeurs. C’était il y a 30 ans, c’était normal et maintenant nous devons tous montrer l’exemple. “

Tout le thème et le raisonnement de Florentino derrière cette idée (qui ne semble pas du tout organisée) est que “ si les riches ne deviennent pas plus riches, ils ne peuvent pas transmettre leur argent aux pauvres, et les pauvres meurent. ». – Kiyan Sobhani (@KiyanSo) 21 avril 2021

«J’ai la responsabilité du Real Madrid d’être un pionnier. S’il y a de l’argent, il y en a pour tout le monde. Le projet est en attente. Nous sommes tous ensemble, réfléchissant à l’avenir. La Juventus n’est pas partie. L’essentiel est que les jeux intéressent les jeunes ».

Plus de réflexion sur l’apparence de Florentino ce soir. Pour moi, il y avait un message clair, même indirect: “Ne vous fâchez pas contre moi de ne pas avoir signé Mbappe et Haaland. Je ne peux pas le faire sans la Super League” – Kiyan Sobhani (@KiyanSo) 22 avril 2021

«Il est impossible qu’il y ait de grosses signatures si l’argent ne circule pas. Ils ne nous ont même pas dit ce qu’est la solidarité. Nous allons continuer à travailler dans cette Super League.

«Si Mbappé ne vient pas cette année, personne ne se tirera une balle. Si les choses n’arrivent pas, c’est qu’elles ne peuvent pas être faites. Je pense que les partenaires sont satisfaits de mon travail. »

«Nous clôturons cette saison et nous demandons aux joueurs de faire un effort. Je les aime tous. J’ai signé Ramos en 2015. Cela dépendra de la situation du club, certains joueurs devront être vendus … Je sais ce que c’est que de trouver un club en l’an 2000 dans une très mauvaise situation. “

«Avec Modric, il existe déjà un accord de renouvellement. Ce n’est pas le même cas que Sergio Ramos. Je l’aime comme s’il était mon fils. Il sait comment est la situation.