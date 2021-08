Un retour à la ‘porte ouverte’ mais avec un masque

08/10/2021 à 18:14 CEST

Le retour, qui commence samedi à Burgos, Elle se déroulera avec public dans les ports et la présence de spectateurs sera autorisée aux départs et arrivées des étapes.

L’année dernière, lorsque la course s’est déroulée entre les mois d’octobre et de novembre, au milieu d’une nouvelle vague d’infections de covid, la présence de fans et même de la Garde civile et de l’Ertzaintza, n’a pas été autorisée dans les territoires sous leur contrôle par le passage de la course, fermait l’accès aux montagnes et n’autorisait le passage que des véhicules accrédités par la course.

Cette année, selon Javier Guillén, directeur de la course, confirme à ce journal, le panorama sera différent, bien que l’accès des fans aux coureurs ne soit pas autorisé pour ne pas casser la bulle des courses et éviter la contagion dans les équipes cyclistes.

« Il y aura un pourcentage de téléspectateurs qui ne sera pas toujours le même et Cela dépendra des règlements de chaque communauté autonome par laquelle nous passons“, explique Guillén. La tournée espagnole circulera cette année à travers les communautés des deux Castilles, València, Murcie, Andalousie, Estrémadure, Cantabrie, Asturies et Galice.

L’épreuve, contrairement aux autres années, ne se terminera pas à Madrid mais par un contre-la-montre à Saint-Jacques-de-Compostelle. “Sur la voie publique que nous ne contrôlons pas, il n’y aura aucun problème à applaudir le passage des coureurs, même si nous demandons que les mesures de sécurité soient respectées et que tout le monde porte un masque.”

Essais cyclistes

Les cyclistes doivent passer un contrôle préalable des tests anticovid avant le départ. Tous les coureurs arriveront aujourd’hui à Burgos, puisqu’ils doivent passer la nuit dans la ville castillane pour passer les contrôles antidopage, qui continuent d’exister.

Par la suite, et tant qu’il n’y a pas de suspicion de contagion, ils seront soumis à de nouveaux tests sur les deux jours de repos de la course ; d’abord à Almería puis à Santander. Tout le personnel, tant de course que technique et auxiliaire des équipes, doit également passer les tests correspondants sur les deux jours de repos du Tour.

De plus, contrairement à l’année dernière, La présence d’invités sera autorisée dans les zones restreintes de la course, tant au départ qu’à l’arrivée. En 2020, les deux périmètres ont été complètement fermés au public.

Aucune invitation n’a été distribuée et personne n’a pu voir l’arrivée des coureurs en direct, ce qui a donné un aspect très triste à la course que Primoz Roglic a remportée pour la deuxième fois et que samedi il partira en tant que grand favori à la victoire après avoir remporté la médaille d’or au contre-la-montre olympique.

“Le masque sera obligatoire dans les départs et arrivées que nous contrôlons et seuls les 50 derniers mètres de l’aire d’arrivée seront restreints et sans spectateurs pour protéger au maximum les coureurs”, ajoute Guillén.

La course, en outre, nécessitera des tests PCR, des antigènes ou un passeport de vaccination complet pour toutes les personnes accréditées, tout comme le Tour l’a fait, avec des consignes sanitaires très proches de celles exigées le mois dernier par la manche française.