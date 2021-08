Un retour de LeBron à Miami est-il possible ? “Si je voulais y retourner…”

LeBron a passé quatre saisons avec le Heat. C’était l’endroit où il a échangé contre Cleveland pour obtenir sa première bague, et Là, il a ajouté deux titres en quatre finales consécutives avant de retourner dans l’Ohio pour remporter le titre promis.. Pat Riley, le créateur de sa signature, était celui qui n’a pas pu le garder à ce moment-là, qualifiant sa décision de rentrer chez lui de “la plus grosse erreur de sa carrière”. Maintenant sept ans après ça Et après une saison désastreuse pour le Heat, Riley a évoqué la possibilité que le King revienne à Miami pour un match retour.. Quelque chose qui semble, il faut le dire, assez lointain.

“Je laisserais la clé sous le paillasson si vous m’appelez et me faites savoir que vous venez”, a déclaré Riley dans une interview. vendredi dernier à l’émission radio de Dan Le Batard, des déclarations que Real GM a recueillies. “Je ferais ça, mais je doute beaucoup de cette clé… Cette clé est rouillée maintenant”, a déclaré il y a quelques semaines le parrain de la NBA, qui n’a pas fini en bons termes avec un LeBron qui a maintenu un silence que le manager a interprété. comme au revoir, au cours de cet été 2014.

Riley a été clair sur ce qu’il pense de la possibilité d’un retour improbable : « LeBron est l’un des plus grands de tous les temps, et pendant quatre ans ici, nous avons joué quatre finales, ce fut quatre ans d’excitation, nous avons remporté deux championnats. .. C’était le meilleur moment pour le Heat. Alors je ne te souhaite que le meilleur, et si jamais tu veux y retourner je mettrai une nouvelle clé brillante sous le paillasson“Quelques mots qui n’ont pas beaucoup de place et qui ont été répliqués, puisque la star ne sera pas agent libre avant 2023, alors qu’il est en route pour ses 39 ans.