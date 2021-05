Un retour passionnant envoie le Real Madrid Castilla en séries éliminatoires.

Les garçons de Raul ne seront pas refusés. C’est le gant que son équipe de Castilla a constamment posé depuis une victoire en mini-derby juste avant Noël. COVID, temps fulgurant, blessures, appels de la première équipe et une série d’adversaires de qualité ont tous essayé de les arrêter et un par un, ils ont été renversés.

Le Real Madrid Castilla est entré dans ce match contre Talavera en sachant que la victoire scellerait une place dans les éliminatoires de la division Segunda. N’ayant récolté que deux points lors de leurs trois premiers matchs, c’était une opportunité qui ne semblait pas probable à mi-chemin de cette deuxième phase, mais la fortune et l’attitude constante de «ne jamais dire mourir» les ont remis dans la conversation.

Talavera n’avait pas grand-chose à jouer pour aborder son dernier match, mais une foule locale n’allait pas permettre à Castilla de passer en séries éliminatoires, donc les hôtes étaient compétitifs dès le départ. Hugo Duro a ouvert le score après une passe incisive de Sergio Arribas. L’arrivée n’était pas orthodoxe mais elle a mis Castilla aux commandes du match et, surtout, à la troisième place.

Les visiteurs ont réussi à conserver leur avance jusqu’à la mi-temps, mais étaient de retour à la case départ six minutes après le début des 45 secondes après que Talavera eut égalisé sur place. Enfin, la foule locale a eu l’occasion de se réjouir avec Pablo Ramon à plusieurs reprises pour maintenir le niveau du jeu. 11 minutes après leur premier, Talavera a marqué un deuxième, celui-ci en jeu ouvert et avec Extramendura faisant sa part contre l’Inter, la saison de Castilla semblait prête pour une fin prématurée.

Marvin Park a remplacé Peter après avoir été derrière lui a offert un impact décisif, aidant le deuxième but du match de Duro avec un peu plus de 20 minutes à jouer.

Huit minutes plus tard, il était au centre d’un coup de balle qui a finalement éclaté à Arribas dans l’espace au large. Il a tissé une balle en profondeur dans Duro qui a réduit à Vallejo pour un tap dedans. Kenneth Soler a obtenu trois points dix minutes plus tard avec son tout premier but Castilla.

Il n’y a pas grand chose à dire sur cette équipe qui n’ait déjà été dit. Après de nombreux bricolages au cours de la première moitié de la saison, Raul a trouvé un système qui tire vraiment parti des forces de son talent de base et de la richesse des talents de La Fabrica actuellement, ainsi que du courage de l’entraîneur à faire confiance à ces talents, a fait de Castilla un force avec laquelle il faut compter semaine après semaine.

La promotion est encore à une certaine distance.Il y a quatre places à gagner dans la division Segunda de la saison prochaine et 16 équipes en lice pour ces places, beaucoup d’entre elles beaucoup plus expérimentées que Castilla. Cela dit, personne ne voudra dessiner cette équipe dans sa forme actuelle et, sur le papier, Segunda n’est plus qu’à huit victoires.