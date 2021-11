Un retraité de Gateshead craint d’être expulsé de sa maison d’enfance en raison d’une alimentation électrique « dangereuse » | Royaume-Uni | Nouvelles

Ken May, 67 ans, vit dans la propriété de Standfield Gardens, Gateshead, depuis 1955. Il utilise une alimentation électrique de fortune pour charger les batteries de voiture avec un générateur à essence et a des bonbonnes de gaz dans sa maison.

Le conseil de Gateshead a menacé d’expulser M. May en raison de son alimentation électrique.

On lui a initialement donné 28 jours pour faire ses valises en raison de problèmes de sécurité concernant le stockage de carburant, mais il a depuis obtenu un sursis de six mois.

Le conseil de Gateshead lui a également demandé de nettoyer les ordures entassées à l’intérieur et à l’extérieur de sa maison.

Les autorités affirment que la seule façon pour lui de rester dans la maison dans laquelle il a grandi est de retirer les « articles dangereux », de rebrancher son alimentation électrique au secteur et de laisser les inspecteurs vérifier.

L’ancien marin de la marine marchande a vu son approvisionnement en électricité coupé en 2019 car il craignait de contourner le système avec sa propre alimentation.

Selon The Sun, 30 bénévoles ont aidé M. May à décorer les murs et à nettoyer son jardin.

Certains lui ont également acheté un nouveau lit, une coupe de cheveux chez les barbiers et un nouvel ensemble de vêtements.

Cependant, M. May craint toujours d’être expulsé par le conseil.

S’adressant au point de vente, M. May a déclaré: « J’ai toujours cet avis d’expulsion au-dessus de ma tête.

« Je suis heureux de faire de mon mieux pour me reconnecter au réseau électrique mais je ne vois pas pourquoi je devrais perdre mon générateur à essence.

« Ce que j’espère faire, c’est fusionner l’alimentation secteur avec mon alimentation maison.

« En gros, je n’ai besoin que de 50 watts pour alimenter toute ma maison. »

M. May a ensuite affirmé qu’il « ne faisait rien de mal », et a accusé le conseil de « n’avoir aucun droit légal de me forcer à couper l’alimentation électrique ».

Il a ajouté : « Le conseil a menacé de m’expulser. C’est une situation horrible.

« Ils ont dit qu’ils envisageraient de me laisser rester si toutes les dispositions sont remplies à leur satisfaction. Mais » considérer « est le mot clé ici.

« Je serais absolument dévasté si je devais partir. Je vis ici depuis 1955 pour une raison, j’aime être ici.

« J’ai fait le tour du monde et j’adore vivre à Wardley. J’ai le droit de rester à Standfield Gardens.

« Si un menteur vous dit que vous avez six mois, combien de temps avez-vous vraiment ?

« Je pense que le principal problème est que le conseil veut que je range tout pour qu’ils n’aient pas à payer eux-mêmes si quelqu’un d’autre emménage. »

Dans une lettre envoyée à M. May le 21 octobre, le conseil de Gateshead a confirmé qu’il « ne demandera pas de mandat de possession pendant les six prochains mois ».

La lettre disait: « Si nous sommes convaincus que la propriété est dans un état sûr et acceptable lorsque nous atteindrons six mois, et que vous avez démontré votre engagement à la maintenir dans cet état, nous examinerons si nous accepterions une demande de modification l’ordre de possession. »

Le conseil de Gateshead a déclaré au Mirror que le « dernier recours » de l’expulsion est utilisé après que « toutes les autres options » aient été explorées.

Le Conseil a déclaré : « Nous avons le devoir d’assurer la sécurité des locataires et de leurs voisins.

« Toute action en justice est toujours considérée comme un tout dernier recours et n’est engagée que lorsque toutes les autres options ont été pleinement explorées avec les clients.

« Nous restons en contact régulier avec les clients et nous offrons toujours un soutien avant d’envisager toute action.

« Nous informons les clients des mesures qu’ils doivent prendre pour assurer la sécurité de leurs biens et nous les conseillons également de manière très détaillée sur la manière d’éviter toute forme d’action. »

Express.co.uk a contacté Gateshead Council pour commentaires.