Un retraité de Sunderland en fin de vie obtient un concert dans un jardin

Dick, 93 ans, semble ravi de la performance surprise (Photo: North News)

C’est le beau moment où un homme de 93 ans en soins de fin de vie a été surpris avec un concert dans son jardin de devant.

La famille de Dick Hockridge a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour demander de l’aide pour organiser un spectacle pour le retraité, qui est un grand fan de musique jazz.

Il a été vu par la présentatrice de BBC Radio Newcastle, Kelly Scott, qui a publié son propre appel, et les réponses ont afflué de la part des artistes de tout Tyne et Wear.

Le pianiste Mark Deeks et la chanteuse Jennifer Hastings sont arrivés au jardin de Dick à Sunderland deux jours plus tard.

Ils ont joué des chansons sur lesquelles Dick et sa femme Agnes danseraient au fil des ans, y compris leur Moon River préféré de tous les temps.

Dick, un ancien ouvrier du chantier naval, s’est assis à la fenêtre, chantant sous le regard ému des membres de la famille et des voisins.

Dick a souhaité à tout le monde un « Joyeux Noël » depuis son salon (Photo: North News)



Dick et sa femme Agnes ont eu une journée inoubliable (Photo: North News)



La chanteuse Jennifer Hastings a chanté les airs avec Mark Deeks sur les touches (Photo: North News)

Mme Hastings a déclaré: « C’était un tel arc-en-ciel d’émotions. C’était comme si Dick ne pouvait pas y croire.

« C’est le genre de chose qui compte plus que toute autre chose. Je deviens émotif rien que d’y penser.

Plus de nouvelles



À la fin du concert, Dick a rassemblé la force de dire quelques mots.

Il a déclaré: « Joyeux Noël et bonne année à tout le monde dans le monde entier. Que la paix soit avec toi. Merci.’

