Un retraité qui s’est effondré sur le sol a attendu cinq heures une ambulance

Leon Moody a dû attendre cinq heures pour une ambulance après être tombé chez lui dans l’Oxfordshire (Photo: SWNS)

Un retraité qui s’est effondré a été laissé par terre dans la douleur pendant cinq heures à attendre une ambulance parce que son service local était trop occupé.

Leon Moody, 72 ans, est tombé dans sa maison de l’Oxfordshire vers 9 heures du matin le 5 octobre, et son soignant a immédiatement appelé une ambulance.

Son fils Mark, 35 ans, de Chipping Norton, à proximité, s’est précipité vers la maison de Kingham, mais ils avaient trop peur de déplacer son père au cas où cela aggraverait ses blessures.

Après une heure, ils n’avaient toujours pas de réponse du South Central Ambulance Service, alors Mark a de nouveau appelé le 999 pour vérifier où se trouvait le véhicule.

Il a finalement contacté un gestionnaire d’appels, qui a déclaré qu’il avait été mis en communication avec une succursale du Yorkshire à plus de 200 miles de là parce que les services locaux ne pouvaient pas répondre.

Une ambulance est finalement arrivée quelque temps après 14 heures, a déclaré Mark.

Leon a déclaré qu’il avait maintenant « perdu toute confiance dans les services de santé » après sa longue attente d’assistance.

Il survient au milieu d’une crise à travers la Grande-Bretagne, qui a vu des patients gravement malades attendre à l’arrière d’ambulances à l’extérieur d’A&E pendant 12 heures.

Les ambulances sont censées remettre les patients à l’hôpital dans les 15 minutes suivant leur arrivée afin qu’ils puissent reprendre la route, mais 35 000 patients ont attendu plus d’une heure en septembre.

Le fils de Leon, Mark, à droite, a déclaré que les cinq heures d’attente pour l’ambulance l’avaient fait penser: « Et si mon père avait une crise cardiaque ou quelque chose de vraiment grave? » (Photo : SWNS)

L’attente des transferts à l’hôpital a été liée à deux décès au cours de la semaine dernière.

Marc a dit au Courrier de l’Oxfordshire : ‘Une heure s’est écoulée (après l’appel initial) et nous n’avions rien entendu et personne n’était arrivé.

«De toute évidence, mon père souffrait beaucoup et était angoissé de devoir s’allonger sur le sol comme ça, alors j’ai appelé le 999 et ça ne faisait que sonner et sonner.

«Ça a duré comme ça pendant environ trois minutes.

«J’ai contacté quelqu’un et lui ai expliqué que mon père avait fait une chute. Le gestionnaire d’appels obtenait les détails et il a dit: « Vous êtes dans le sud-est, n’est-ce pas? ».

Il a déclaré que le gestionnaire d’appels lui avait dit que le Yorkshire était le centre d’appels le plus proche disponible car chaque service local était trop occupé.

Mark a dit qu’il « ne pouvait pas croire » à quel point le service était médiocre.

Il a été mis en communication avec un autre téléphoniste après avoir attendu plus d’une heure de plus.

Lorsque l’ambulance est arrivée avec des heures de retard, Mark a déclaré que les ambulanciers paramédicaux étaient «géniaux».

Mais il a dit que l’attente l’avait amené à réfléchir à ce qui se serait passé si l’état de son père était plus grave.

Il a déclaré: «J’étais juste assis là à penser, et si mon père avait une crise cardiaque ou quelque chose de vraiment grave?

« Ces minutes qu’ils ont prises pour répondre auraient fait toute la différence entre la vie ou la mort. Je n’ai jamais rien vu de tel.’

On dit que Léon va « bien » après son expérience, mais il veut que « les gens remarquent ce qui se passe » et que sa « voix soit entendue ».

South Central Ambulance Service a déclaré: “ Bien que nous souhaitions toujours répondre à tous nos patients dès que possible, les appels sont priorisés en fonction des besoins cliniques pour garantir que ceux qui sont les plus malades reçoivent les soins et les traitements dont ils ont besoin le plus rapidement possible.

« Malheureusement, il y aura des occasions où cette priorisation signifie que certains patients attendront plus longtemps, en particulier en période de pression extrême sur le service comme nous le voyons actuellement, mais nous serions heureux de parler au patient et à sa famille pour en savoir plus sur ce processus si ils souhaitent nous contacter directement via notre équipe d’expérience patient.’

Leur service couvre le Berkshire, le Buckinghamshire, le Hampshire et l’Oxfordshire.

Samedi, il a déclaré qu’il était « submergé » d’appels, accusant les arriérés des listes d’attente des médecins généralistes et les files d’attente d’ambulances dans les hôpitaux pour la lenteur de ses services.

Le service a déclaré un « incident critique », implorant le public de n’appeler le 999 qu’en cas « d’urgence grave ou mettant la vie en danger ».

Plus tôt cette semaine, les chefs d’ambulance ont décrit le «niveau d’activité d’urgence le plus élevé de l’histoire» et les rapports de tout le pays brossent un sombre tableau des ambulances faisant la queue pendant des heures devant les hôpitaux très fréquentés.

Martin Flaherty, directeur général de l’Association of Ambulance Chief Executives, a déclaré: « Le secteur des ambulances connaît certains des niveaux d’activité d’urgence les plus élevés de son histoire et cela entraîne malheureusement des retards dans la capacité du secteur à répondre à certains patients. «

Mon père veut que les gens voient ça

A été conduit là-bas en attendant une ambulance pendant près de 4 heures !!!! je ne voulais pas risquer de le déplacer Quand j’ai rappelé le 999, il m’a fallu 5 minutes pour joindre quelqu’un, même alors c’était dans le Yorkshire, nous sommes dans l’Oxfordshire#CPC21 #UniversalCredit pic.twitter.com/mKzLSsRTPt – Mark Moody (@MarkOCDVersion) 6 octobre 2021

Le College of Paramedics a averti que le Royaume-Uni est confronté à un hiver «sombre» alors que le NHS se prépare à lutter contre la pression saisonnière normale au-dessus de Covid.

Richard Webber, ambulancier paramédical et porte-parole du collège, a déclaré: «Ce problème est grave depuis un certain temps, les hôpitaux ont été tellement plus occupés.

«Les patients sont admis et ce qui se passe, c’est qu’ils ne peuvent pas les déplacer directement dans A&E, donc les ambulances sont devenues des taxis attendant de décharger à l’extérieur des hôpitaux.

«Nos membres signalent des retards de quatre à six heures pour se rendre aux personnes, ce qui signifie qu’il peut y avoir jusqu’à 15 ambulances en attente à l’extérieur des hôpitaux avec des patients à l’intérieur.

«Cela crée également un arriéré de 999 appels. Je parle (d’environ) jusqu’à 300 appels pour un service à traiter, laissant les gens attendre à la maison ayant potentiellement besoin de soins médicaux sérieux.

« Tout prend donc plus de temps ; le personnel fait face à trois ou quatre incidents à chaque quart de travail, alors qu’il en ferait habituellement jusqu’à huit.’

