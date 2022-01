Un réveillon endiablé ? Comment enlever les taches d’alcool et de nourriture des tissus d’ameublement | Vie

La pire chose à propos d’une fête, c’est quand elle se termine, et vous devez nettoyer et nettoyer. Ensuite, vous découvrez les taches de vin et de graisse sur le canapé. Comment supprimez-vous cela?

Lorsque vous lirez cette nouvelle, le réveillon du Nouvel An sera terminé et nous accueillerons 2022.

Peut-être avez-vous fêté le dernier jour de l’année à la maison, avec quelques invités, et la fête a un peu dérapé.

Vous faites un bilan de la situation, en scrutant la zone de guerre : un verre brisé, c’est facile. De la soupe par terre, facile. Des frites écrasées sous la table, celle au balai. Mais attendez Quelles sont ces taches sur mon canapé bien-aimé ?

Oh non! Quelqu’un a renversé un verre de vin sur la sellerie! Et que là-bas n’est pas une tache de graisse?

Nous parlons d’un problème majeur qui ne peut être résolu avec un balai ou une vadrouille. Vous devez attaquer cette tache fermement, mais sans endommager le rembourrage. Que pouvons nous faire?

Taches de vin

Ils sont communs aux fêtes de Noël. Et qui en sait plus sur les taches de vin qu’un domaine viticole…

Les experts de Bodegas La Purísima recommandent sécher le plus possible avec du papier absorbant, s’il reste du vin.

Après couvrir toute la tache avec du sel et laisser reposer un moment. Lorsque le sel est sec, aspirez-le avec un aspirateur et la tache aura disparu.

Le vinaigre blanc peut être utilisé pour les taches sèches, ce qui neutralise les poivrons rouges et violets. Puis laver avec un détergent.

Une autre alternative est mélanger le détergent liquide avec du peroxyde d’hydrogène, à parts égales. Mettez la tache et attendez un moment. Puis laver avec un détergent.

Gros

La meilleure chose dans ce cas est utiliser du papier absorbant éliminer le plus possible.

Ensuite Ajouter du talc et couvrir toute la tache. Attendez un moment que le talc absorbe la graisse. Nettoyer avec un aspirateur.

Chocolat ou liqueur

le taches de chocolat ils sont parmi les plus difficiles à enlever.

Le fabricant Dontextil recommande mélanger une cuillère à soupe de détergent avec deux verres d’eau, et étalez-le sur la tache, sans trop étaler. Après l’avoir enlevé, si la tache n’a pas été enlevée, répétez l’opération.

Si le tissu le permet, au lieu de détergent, vous pouvez frotter avec du jus de citron. Nous pouvons aussi frotter à sec avec un pain de savon, puis rincer à l’eau tiède.

Nous espérons que vous n’aurez pas à recourir très souvent à ces astuces…