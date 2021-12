Un réveillon inégal en Espagne : six communautés imposent des restrictions

27/12/2021

Act à 17:10 CET

.

L’Espagne adoptera restrictions plus sévère pour tenter d’arrêter l’explosion des infections par la variante omicron du coronavirus face aux fêtes de fin d’année, qui affecteront fondamentalement la vie nocturne et l’hospitalité et qui dépendront de la décision de chacun des gouvernements régionaux.

Six de ces gouvernements – ceux des communautés autonomes de Aragon, Navarre, Pays Basque, La Rioja, Cantabrie et Asturies -, limitrophes, ont déjà convenu horaires et restrictions du dîner dans ces secteurs pour arrêter l’augmentation des cas positifs et éviter la mobilité entre eux.

Selon les dernières données officielles publiées jeudi dernier, avant le réveillon et les festivités de Noël, l’incidence cumulée du coronavirus en Espagne a atteint 791 cas pour 100 000 habitants en 14 jours, période au cours de laquelle 371 772 nouvelles infections ont été signalées.

Au total, le pays ajoute 5 718 007 infections par covid-19 depuis le début de la pandémie et 89 019 décédés.

Conformément à ce qui a été convenu par les six communautés autonomes, qui peuvent varier au minimum selon la législation en vigueur dans chacune d’elles, à partir de mercredi, les établissements d’accueil de toutes fermeront à minuit et les établissements de vie nocturne à 02h00. locale jusqu’au 15 janvier.

Dans les deux cas, le nombre de convives sera limité à dix personnes par table et il ne sera pas possible de consommer debout, a indiqué ce lundi le gouvernement régional d’Aragon.

Dans la communauté de Madrid, les autorités régionales ont également opté pour interdire les macro-parties prévu pour cette fin d’année, qui prévoyait une capacité d’accueil comprise entre 500 et 1 000 personnes, compte tenu de la situation sanitaire compliquée, avec une incidence de plus de 1 100 cas pour 100 000 habitants.

Un an de campagne de vaccination

Lors d’une apparition devant les médias lors d’une visite sur l’île de La Palma, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a de nouveau souligné que stratégie de lutte contre la pandémie au vaccination, dont un an est fêté ce lundi En Espagne.

Depuis lors, 37 832 328 citoyens sur un total de 47 millions ont reçu le vaccin complet, soit environ 90 % de la population.

Sánchez a également évoqué les conséquences de la variante omicron du coronavirus et a rappelé que, selon la science, il est très contagieux mais sa gravité est moindre, ce qui se reflète dans le nombre d’hospitalisations et d’admissions dans des unités de soins intensifs, très différentes des premières vagues de la pandémie.