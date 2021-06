Un revendeur de mauvaises herbes à New York explique comment la légalisation pourrait affecter son entreprise

Jeff, un dealer de cannabis actif à New York depuis six ans, a lu les nouvelles lors d’une visite matinale aux toilettes. Soudain, c’était un tout nouveau monde. Le 30 avril, le gouverneur Andrew Cuomo a signé un projet de loi légalisant la production, la possession et l’utilisation de cannabis à des fins récréatives à New York. D’ici 2022, spécule le New York Times, les dispensaires commenceront à se propager dans toute la région métropolitaine, inaugurant la chute de l’un des derniers dominos majeurs de la prohibition. New York rejoint 22 autres États qui ont pleinement autorisé la marijuana, et actuellement, il n’y a que six États – Idaho, Wyoming, Kansas, Tennessee, Alabama et Caroline du Sud – qui maintiennent une interdiction pure et simple de tous les produits CBD ou THC, médicinaux ou autres.

Jeff, qui est désigné par un pseudonyme pour cette histoire afin de protéger sa vie privée, sait que son travail ne comporte pas à peu près les mêmes risques que certains de ses pairs sur le terrain. Il est blanc et me dit que les forces de l’ordre sont bien plus susceptibles d’être indulgentes envers lui et son entreprise que les autres revendeurs dans les quartiers les plus surveillés de la ville. L’American Civil Liberties Union rapporte que les Noirs américains sont près de quatre fois plus susceptibles d’être arrêtés pour des accusations de marijuana que les Américains blancs. Mais le retour en arrière de l’interdiction a toujours Jeff, et beaucoup de ses amis, compte tenu de toutes les angoisses et possibilités de l’avenir. Pourrait-il devenir légitime ? Devrait-il devenir légitime?

Peut-être a-t-il une réelle chance d’innover avec sa propre application de livraison de cannabis ou un grand magasin de briques et de mortier, et d’atteindre un plafond économique beaucoup plus élevé dans le processus. Ou peut-être qu’au lieu de cela, une bande d’investisseurs riches finira par descendre dans la ville pour faire pression sur l’assemblée de l’État et déposera la paperasse d’un bureau sur les revendeurs indépendants. Si le secteur de l’herbe financiarisé évince lentement les, euh, “magasins de maman et de pop” ? Tout pourrait changer.

Jeff a tout appris sur son entreprise grâce à sa mère, qui a passé sa carrière à diriger un petit détaillant de vin. Elle entretient d’excellentes relations avec les vignobles et sa clientèle, tout en bâtissant une véritable communauté autour de sa vitrine. Le même état d’esprit peut être facilement appliqué à son travail, me dit Jeff. L’herbe est une industrie de personnes et de relations, tout autant qu’elle concerne le produit. Nous avons parlé de la façon dont ce système est menacé par le capital-investissement, le dysfonctionnement du commerce clandestin et combien de temps encore il se voit dans l’agitation du cannabis.

Alors depuis combien de temps vendez-vous de l’herbe ?

Je suis entré dans le jeu quand j’avais 13 ou 14 ans, et j’ai déménagé à New York en 2013. Pendant les deux premières années, je ne faisais pas vraiment affaire, mais je suis revenu vers 2015 pour un certain nombre de services de livraison de cannabis différents. Mais depuis quelques années, je travaille de manière indépendante.

A-t-il été difficile de percer dans l’industrie ici à New York ?

En ville, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez. La chose la plus difficile pour moi ici est de remplir votre clientèle. N’importe qui avec cinq mille dans sa poche peut commencer à traiter. Ce n’est pas difficile à faire. Il s’agit de la façon dont vous voulez développer votre entreprise. Mais vous ne pouvez pas vous annoncer – pas jusqu’à récemment, je suppose, sur Craigslist. Mais l’accessibilité n’a jamais été un problème.

Quand la nouvelle est tombée, aviez-vous une idée précise de ce qui était exactement légal dans la ville ? La légalisation des mauvaises herbes peut parfois être assez déroutante.

Ça a beaucoup changé. Ils mettront une chose au dossier, et les gens entendront toutes ces rumeurs, et ce n’est pas ce qui se passe finalement. Je ne pense pas que le grand public ait facilement accès à ce genre d’information. Je pense que c’est intentionnel aussi. Je ne pense pas que le service de police veuille que les gens connaissent toutes les règles. Ils aiment cette zone grise. Mais j’encourage les gens à aller sur le site Web du NYPD et à lire ce que vous êtes légalement autorisé à transporter et où vous êtes autorisé à fumer lorsque la nouvelle loi sera adoptée.

D’après votre conversation avec d’autres personnes dans l’entreprise, quelle est l’opinion consensuelle à ce sujet ?

C’est définitivement attendu depuis longtemps. J’ai beaucoup d’amis qui ont eu de mauvaises rencontres avec la justice. Cela dépend du flic que vous obtenez, ou du juge, et de toutes sortes de facteurs. Mais si vous avez affaire à des accusations strictement liées au cannabis, ce n’est généralement qu’une tape sur le poignet. Si vous êtes assez haut placé, vous ne vous inquiétez pas autant des ramifications juridiques. Vous avez un avocat ou un mandat. Beaucoup de ces gars sont dans le métier depuis 20 ou 30 ans. Ils savent ce qu’ils font. Ce n’est pas le souci. Au lieu de cela, les gens parlent de la capitale. Vous avez des clients curieux. Ils veulent aller dans les dispensaires et voir les options. Il y a une nouveauté d’aller dans un magasin physique et d’acheter quelque chose qui est si tabou depuis si longtemps. Mais je l’ai fait en Californie, et quand je suis remonté dans la voiture, je me suis dit : “Comment diable ai-je dépensé autant d’argent ?”

Beaucoup de mes partenaires commerciaux et les personnes avec qui je travaille, nous avons développé nos propres clients. Nous avons développé notre propre famille et des relations avec eux. Pensez aux restaurants – c’est comme ça que j’aime les comparer. À New York, vous pouvez avoir un bloc avec cinq ou six restaurants, et certains le font et d’autres non. Comment faites-vous cela? Quelle est votre niche, quelle est votre clientèle ? Mais les magasins qui vont ouvrir pourront peut-être durer cinq ou six ans sans faire de profit parce qu’ils ont les investisseurs qui sont prêts à financer cela. Ce sera énorme pour le tourisme, mais je pense que si vous vivez à New York, vous voudrez des offres, vous voudrez établir des relations et vous ne voudrez pas entrer dans un type Circuit City. dispensaire.

Avez-vous pensé à intensifier vos propres efforts publicitaires ? Seriez-vous prêt à publier sur Craigslist ?

Personnellement, je ne suis pas intéressé par l’expansion et la prise de nouveaux clients. J’ai un réseau soudé et une petite liste d’attente. Ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète. Mais j’y ai beaucoup réfléchi. Je connais 15 services de livraison différents opérant actuellement à Brooklyn, et ils se parlent tous parce qu’ils aiment s’approvisionner auprès des mêmes producteurs. Si quelqu’un manque d’une certaine tension… encore une fois, revenons à ma métaphore du restaurant. Si le restaurant d’en face a sa machine à glaçons cassée et qu’il se précipite vers vous pour emprunter quelques seaux de glace, vous ne direz pas non. C’est mieux pour vous plus tard lorsque votre machine à glaçons tombe en panne. Quand je pense à ces gars qui essaient de se développer, tout l’argent devra être investi dans la conception d’applications. Vous aurez besoin d’une équipe. Et si vous n’avez pas d’investisseurs sérieux pour vous soutenir, vous cherchez beaucoup d’argent.

Pourriez-vous voir cela par vous-même ? Maintenant que cette interdiction est levée, pourriez-vous vous imaginer développer votre entreprise en une entreprise légitime basée sur des applications, ou même basée sur la brique et le mortier ? Ou êtes-vous satisfait de la situation actuelle ?

Je suis entré dans le côté sale de l’entreprise. C’était une infrastructure illégale, donc il n’y a pas de freins et contrepoids. Des gars m’ont volé 30 000 $. J’ai été endetté. Une entreprise utilisait ma ligne de crédit et m’a dit qu’elle ne payait pas la facture. Que fais-tu? Tu n’appelleras pas les flics. Maintenant que les choses deviennent légales, il y a toujours autant de vilains démons qui vont lever la tête.

Dans un monde idéal, où je pourrais constituer mon équipe de rêve, je tenterais le coup. Mais la façon dont j’ai vu les choses se passer avec ces sociétés Fortune 500, quelque chose de toxique va s’impliquer.

Ma mère tient un magasin de vin. Elle vend du vin depuis 30 ans. Je base tout mon business model sur ce qu’elle m’a appris. Elle a travaillé avec des grossistes en vin pendant les 15 premières années et elle a noué de nombreuses relations formidables avec les propriétaires de vignobles. Avec sa propre entreprise privée et ces relations, elle a pu battre Costco ou Total Wines ou autre. C’est ce que je vais pouvoir faire. J’ai une base de clientèle impressionnante et des liens avec mes producteurs. C’est une boutique maman-et-pop. Gardons l’Amérique authentique.

Vous attendez-vous à être dans le cannabis à long terme ?

Le monde est toute opportunité. Je ne me voyais pas y rester aussi longtemps. Je consomme du cannabis. Je prends des médicaments contre l’anxiété. Dès que j’ai eu accès au cannabis et que j’ai pu fumer indépendamment des limites du tabou, cela m’a vraiment beaucoup aidé. Je me suis fait beaucoup d’amis en cours de route. Un bon pourcentage de mes clients sont des patients hospitalisés ou des personnes âgées. Cela aide vraiment beaucoup de gens, et il n’y a pas beaucoup d’accès, même en médecine. Je n’ai jamais l’intention de cesser d’aider mes proches. Finalement, je préférerais mettre en place quelque chose qui peut rester en place et fonctionner tout seul. Mais en fin de compte, c’est un travail. Vous prenez votre retraite. Tout le monde a une fin de partie en vue.