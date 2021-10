Un revirement pour l’immobilier ? Les ventes résidentielles, les nouveaux lancements affichent une croissance significative au troisième trimestre 2021

Les unités dans la fourchette de prix inférieure à Rs 45 lakh ont contribué le plus aux ventes trimestrielles, en revendiquant une part de 40%, suivies du seau de Rs 45-75 lakh, qui a pris 28 pour cent des parts.

Alors même que les promoteurs immobiliers indiens fondent leurs espoirs sur la saison des fêtes en cours pour donner à l’immobilier résidentiel cette poussée géante indispensable vers une reprise, les indicateurs de croissance du secteur ont déjà commencé à signaler une amélioration constante.

Selon Real Insight (résidentiel) : juillet – septembre (T3) 2021, un rapport trimestriel sur l’industrie de PropTiger.com, les ventes de logements et les nouveaux lancements ont tous deux montré une amélioration significative entre juillet et septembre 2021, indiquant qu’un redressement pour le secteur de l’immobilier pourrait être au coin de la rue.

« C’est maintenant un fait bien établi que la notion de propriété a gagné en importance au lendemain de COVID et de son impact sur la façon dont les gens vivent et travaillent. Même si cela a contribué à renforcer la confiance des consommateurs vis-à-vis de l’immobilier résidentiel, les mesures de soutien du gouvernement et du secteur bancaire ont ouvert le bal pour un changement positif dans la dynamique du secteur. Ensemble, ces deux facteurs ont contribué à faire augmenter à la fois la demande et l’offre au cours du trimestre juillet-septembre 2021 », a déclaré Dhruv Agarawala, PDG du groupe, HouHousing.com, PropTiger.com & Makaan.com.

« La scène est maintenant prête pour la saison des fêtes pour donner ce coup de fouet tant souhaité à l’industrie qu’elle attendait avec impatience et pour laquelle elle a travaillé si dur », a ajouté Agarwala.

Selon Real Insight (résidentiel) – juillet-septembre (T3) 2021, les ventes de logements dans les huit principaux marchés indiens ont connu une amélioration significative au cours de la période juillet-septembre 2021 (T3 2021) alors que la demande de résidences s’est accélérée après la deuxième vague. de la pandémie de coronavirus.

Au total, 55 907 logements neufs ont été vendus sur ces marchés au cours de la période de trois mois, soit une hausse de 59 % par rapport à la même période en 2020. Sur une base séquentielle, les ventes de maisons ont affiché une croissance beaucoup plus forte de 250 % — seulement 15 968 unités ont été vendues au cours de la période avril-juin de cette année (Q22021), selon le rapport.

Les unités dans la fourchette de prix inférieure à Rs 45 lakh ont contribué le plus aux ventes trimestrielles, en revendiquant une part de 40%, suivies du seau de Rs 45-75 lakh, qui a pris 28 pour cent des parts.

Les chiffres de la nouvelle offre montrent un triplement par rapport au troisième trimestre 2020

Après une période prolongée de baisse, la nouvelle offre sur les huit principaux marchés résidentiels indiens a également connu une reprise remarquable au troisième trimestre, affichant un triplement de 228 % à 65 211 unités par rapport au troisième trimestre de 2020, où un total de 19 865 unités ont été lancées dans ces huit marchés immobiliers de premier ordre.

L’augmentation séquentielle de l’offre neuve n’était pas moins impressionnante : un total de 21 836 unités ont été lancées au deuxième trimestre de l’année civile, indiquant un bond de 199 % au troisième trimestre.

Sur le nombre total d’unités lancées au troisième trimestre, 33% appartenaient à la fourchette de prix Rs 45-75 lakh, le plus grand nombre de lancements observés dans tous les segments au cours du trimestre.

Mumbai (33 %) et Ahmedabad (21 %) ont enregistré le plus grand nombre de lancements trimestriels.

L’excédent des stocks diminue à 3,6 ans; nouvelle amélioration probable pendant la période des fêtes

Au 30 septembre 2021, les constructeurs indiens disposaient d’un stock d’invendus composé de 7 20 519 logements répartis sur les huit principaux marchés résidentiels.

Même si l’offre neuve s’est ajoutée au nombre total d’unités disponibles à l’achat sur les huit marchés du logement (le stock d’invendus s’élevait à 7 11 215 au T22021), l’excédent de stocks au cours du T32021 est tombé à 44 mois (3,6 ans) contre 48 mois au dernier trimestre. trimestre.

Cette baisse de l’excédent de stocks — la période estimée que les constructeurs d’un marché particulier sont susceptibles de prendre pour vendre leurs stocks invendus à la vitesse de vente actuelle — peut être attribuée à la reprise de la demande au cours du trimestre, qui devrait encore s’améliorer en Q4. Cela peut conduire à une réduction supplémentaire de l’excédent de stock pendant la période des fêtes.

Alors que la RCN a l’excédent de stock le plus élevé de 62 mois, Hyderabad a l’excédent de stock le plus bas à 25 mois.

La croissance des prix reste modérée ; la croissance moyenne reste positive pour Ahmedabad

Alors que les problèmes d’offre continuaient d’avoir un impact négatif sur le coût de la construction de projets de logements au lendemain de la pandémie, tous les marchés du logement inclus dans l’analyse ont montré une augmentation des prix moyens des appartements et des villas. Sur une base pan-indienne, le prix moyen pondéré s’élevait à Rs. 6 200 – Rs.6400 par pied carré, un changement en glissement annuel de 5%.

Ahmedabad a connu le plus fort mouvement à la hausse des prix moyens des appartements, le prix moyen passant à Rs 3300 – Rs 3500 par pied carré (psf) au T32021, augmentation de 8% en glissement annuel. Viennent ensuite Hyderabad à 6 %, puis Delhi NCR à 5 % et Pune et Bangalore à 4 %, Mumbai et Chennai à 3 % et Kolkata à 2 % de variation annuelle du prix moyen pondéré.

