Un Ricky Rubio d’une autre galaxie mène une grande victoire

10/07/2021 à 22:32 CEST

Dans une rencontre sensationnelle d’un Ricky Rubio qui a marqué 19 de ses 23 points après la pause, L’Espagne a remporté une victoire d’un énorme prestige contre la France dans les environs de Paris par 79-87.

FRANCE, 79

(20 + 16 + 21 + 22) : Andrew Albicy (2), Nando de Colo (9), Evans Fournier (15), Guerschon Yabusele (9), Moustapha Fall (6) -cinq départs-, Frank Ntilikina (13) , Timothé Luwawu-Cabarrot (4), Nicolas Batum (7), Vincent Poirier (2), Rudy Gobert (12) et Isaïa Cordinier.

ESPAGNE, 87

(23 + 22 + 14 + 28): Ricky Rubio (23), Alberto Abalde (3), Rudy Fernández (3), Víctor Claver (4), Marc Gasol (2) -cinq de départ-, Xabi López-Arostegui, Sergio Rodríguez (13), Darío Brizuela (11), Carlos Alocén, Willy Hernangómez (16), Usman Garuba, Pierre Oriola (2) et Sergio Llull (10).

Viator, Castillo et Rosso. Sans éliminé pour fautes personnelles.

Match amical de préparation aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 joué devant xxx spectateurs à l’AccorHotels Arena de Bercy (Paris, France).

Après la victoire de jeudi à Malaga par 86-77 et après l’énorme “bâton” que le confirmation que Juancho Hernangómez manquera les Jeux de Tokyo, l’enjeu était vraiment compliqué.

Et est-ce que la France n’était pas disposée à subir une nouvelle défaite, cette fois à la maison. Pour cette raison, Vincent Collet a monté un match très physique, avec le joueur du Real Madrid Yabusele et l’inarrêtable Gobert comme références principales.

Les Gaulois ont pris le premier revenu important avec six points de la chute Baskonista et cinq des Yabusele référés (13-6), mais l’Espagne a réagi emmenée par les cinq points consécutifs marqués par un grand Sergio Rodríguez (17-13).

Là Willy Hernangómez a émergé pour montrer une fois de plus qu’il doit être l’un des grands référents espagnols des Jeux et, avec trois paniers d’affilée, il a équilibré le score à la fin du premier quart-temps en ripostant après avoir su qu’il ne pourra pas avoir son frère à ses côtés (23-23).

Marc Gasol n’a pas eu sa journée dans les tâches offensives

Le deuxième quart de l’équipe dirigée par Sergio Scariolo a été extraordinaire. Avec un Willy Hernangómez imparable et un intense Ricky Rubio dans la direction, L’Espagne a pris la tête (27-31). Et Darío Brizuela a culminé ces bonnes minutes avec deux triplés consécutifs qui ont tiré sur les médaillés de bronze des Jeux précédents (31-41). Et au repos, 36-45.

Le troisième trimestre n’a pas été si bon pour les intérêts espagnols. Ntilikina a montré sa qualité avec sept points d’affilée pour placer le match au mouchoir (47-48) et Yabusele s’est occupé du reste avec un triple et un panier après un rebond offensif (53-32 à 2h20 à la fin du trimestre).

Gobert a également commencé à apparaître (57-59 en l’absence des 10 dernières minutes) et le gigantesque centre de la NBA a semblé donner le ton aux “bleus”, qui ont pris quatre points d’avance en profitant du fait que Pau Gasol reposait sur le sol espagnol ( 66-62).

Rudy Gobert était un cauchemar après la pause

Cependant, l’Espagne a réagi menée par un sensationnel Ricky Rubio qui a tourné le tableau d’affichage du coup franc (68-70 en l’absence de 3:47) et El Masnou a insisté de la même manière (68-72 en l’absence de 2:50).

Pas content, un excellent Rubio a inscrit deux autres triplés plus un panier de deux pour laisser le sympathique presque condamné à 49 secondes de la fin (79-84). Le Catalan a été le principal protagoniste d’un magnifique triomphe (79-87).