Un rival basé sur Android à Steam Deck, Switch

TL;DR

Un ordinateur de poche de jeu Lenovo basé sur Android a fuité en ligne. L’ordinateur de poche a été divulgué via le site Web de l’entreprise. Il semble que Lenovo ait prévu de l’annoncer au MWC 2021.

Jusqu’à présent, nous avons vu quelques appareils de jeu portables notables en 2021, tels que le Nintendo Switch OLED, le Steam Deck et le récent GPD XP. Maintenant, il semble que Lenovo préparait également son propre appareil pour une révélation plus tôt cette année.

Vendredi, un participant au forum sur GBA Temp a découvert des images montrant un ordinateur de poche de jeu Lenovo. Ces images étaient à leur tour liées au site Web du fabricant et suggéraient le nom Lenovo Legion Play.

Liliputing a suivi ces informations et a découvert que les images avaient été téléchargées sur les pages Web de Lenovo Allemagne et du Japon MWC 2021. Cela suggère que la société avait l’intention de lancer l’appareil plus tôt cette année, mais que les plans ont changé. Alors, que regardons-nous exactement, alors?

Nous avons également pu récupérer les images sur le site Web de Lenovo, et elles montrent un ordinateur de poche de jeu fonctionnant sous Android avec une sorte de lanceur personnalisé. Nous voyons également des icônes pour Geforce Now, le Play Store et plusieurs applications Google. Parmi les autres détails notables repérés sur les images, citons la connectivité USB-C, un port de 3,5 mm, deux sticks analogiques, quatre boutons faciaux, un D-pad, des touches d’épaule et une sorte de dos concave. Il ne semble pas qu’il y ait des caméras ici.

De plus, le site Web contient une description du produit qui a été repérée par Liliputing, et nous avons également pu le confirmer de manière indépendante.

« Conçue pour les jeux AAA, la Lenovo Legion Play est la première console de jeux en nuage Android. La console permet aux utilisateurs de jouer à des centaines de jeux cloud, de diffuser leur bibliothèque de jeux ou de jouer à des jeux mobiles », indique la description.

« Il dispose d’un écran 7″ 16:9 FHD sans lunette, HDR 10, de contrôleurs intégrés, de deux haut-parleurs, d’une double vibration et d’une batterie de 7 000 mAh pour offrir la meilleure expérience de jeu. Notre programme de développement est ouvert à tous les développeurs de jeux. Bientôt disponible sur certains marchés.

Il n’y a pas de mot sur le chipset ou d’autres détails techniques autrement. Il est également difficile de savoir si Lenovo le positionnera comme un ordinateur de poche de jeu pur ou comme un téléphone, bien que la première image de la galerie ci-dessus semble montrer une icône de force du signal cellulaire.

Nous avons contacté les représentants de Lenovo pour savoir ce qui est arrivé à cet ordinateur de poche et mettrons à jour l’article si/quand il nous revient. Achèteriez-vous le Lenovo Legion Play (en supposant qu’il possède des composants internes phares) ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessus.