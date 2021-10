Un rival de 26 millions de livres sterling affirme qu’Edu était désespéré de le signer pour Arsenal

Photo de Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via .

Le défenseur de Tottenham Hotspur, Emerson Royal, a déclaré à ESPN Brésil que le directeur technique d’Arsenal, Edu, voulait l’emmener à l’Emirates Stadium.

Emerson a rejoint Tottenham depuis Barcelone lors du mercato estival.

Le transfert a été effectué le dernier jour de la fenêtre.

La note STUPIDE de chaque joueur CL Club sur FIFA 22

BridTV

5368

La note STUPIDE de chaque joueur CL Club sur FIFA 22

872143

872143

centre

13872

Tel que rapporté par BBC Sport, les Spurs ont dû payer 30 millions d’euros (25,66 millions de livres sterling) de frais de transfert pour obtenir les services de l’arrière droit international brésilien de 22 ans.

Emerson a maintenant révélé qu’Arsenal voulait le signer avant qu’il ne quitte Barcelone pour les Spurs.

Le Brésilien a affirmé que le directeur technique d’Arsenal, Edu, lui avait réellement parlé et qu’il tenait tellement à lui qu’il lui a montré le projet des Gunners.

Photo de Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via .

Emerson a déclaré à ESPN Brazil, tel que traduit par Sport Witness : « J’ai en fait eu une conversation avec Edu. J’ai parlé à Edu la même semaine.

«Et nous avons parlé, il m’a montré le désir du club et autres. Et, bien sûr, j’avais besoin de Barcelone, je ne pouvais rien régler avec qui que ce soit, Barcelone devait traiter de club en club. Et c’est là que Barcelone est allé et a trouvé un accord avec Tottenham.

“J’ai aussi pu parler à Tottenham, au début je n’avais aucun accord verbal avec qui que ce soit. Et c’est à ce moment-là que Barcelone m’a dit qu’ils avaient passé un accord avec Tottenham.

« J’ai écouté la proposition, pour moi c’était une bonne proposition, pas seulement financière, pour moi c’est ce qui compte le moins, mais c’était un très bon projet de carrière pour moi. C’est pourquoi j’ai choisi de venir à Tottenham.

Photo de Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via .

Arsenal a signé un arrière droit le jour de la date limite des transferts d’été.

Takehiro Tomiyasu a rejoint les Gunners depuis Bologne.

L’international japonais de 22 ans est un défenseur polyvalent qui peut opérer comme arrière droit ou comme défenseur central.

Tomiyasu se porte bien à l’arrière droit d’Arsenal, et même certains fans de Tottenham ont été impressionnés par lui.

Emerson s’en est relativement bien sorti, mais on a l’impression que cela aurait pu être mieux.

Peut-être que dans les semaines à venir, Emerson montrera pourquoi Edu le voulait tellement à Arsenal.

Dans d’autres nouvelles, Owen Hargreaves dit que le joueur de West Ham à 25 millions de livres sterling est tout simplement « fabuleux »